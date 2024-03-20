Новые правила проживания для украинских беженцев в Чехии: что изменится

С 1 сентября 2024 года в Чехии начнут действовать обновленные правила поддержки украинских беженцев. Среди ключевых изменений – сокращение максимального срока бесплатного проживания в предоставляемом жилье с 150 до 90 дней. Нововведения затронут всех беженцев без исключения, в том числе уязвимые категории граждан, такие как многодетные семьи, пожилые люди старше 65 лет, беременные женщины и лица с инвалидностью.

К чему готовиться украинским беженцам в Чехии

Такие меры были приняты в ответ на продолжающийся поток беженцев из Украины. Тереза Ибрагим, юридическая консультант Международной организации по миграции (МОМ), подчеркивает, что исключений из новой нормы не предусмотрено. Она также акцентирует внимание на важности продолжения подачи заявлений на финансовую помощь уязвимыми лицами, которые могут потерять право на бесплатное проживание.

С января 2024 года были увеличены выплаты на жилье для уязвимых категорий беженцев: теперь они составляют 6000 крон (примерно 237 евро) на человека при проживании в квартире, зарегистрированной в специальном реестре Министерства труда и социальных дел, и 4800 крон (около 190 евро) в случае проживания вне реестра. Дополнительно в январе вступили в силу изменения, позволяющие повторно подавать заявку на экстренную финансовую помощь в случае угрозы потери жилья.

Ибрагим подчеркивает, что беженцам, которым предстоит покинуть предоставленное жилье, следует незамедлительно приступить к поискам нового места проживания. В Чехии общая доступность квартир ограничена, и большинство из них сдаются без мебели, что ставит дополнительные требования к арендаторам. В то же время, правительство Чехии работает над разработкой новых программ поддержки, которые могли бы помочь уязвимым категориям в переходный период.

Для поиска жилья рекомендуется обращаться в неправительственные организации, многие из которых ведут специализированные базы данных доступного жилья. Одним из таких проектов является Umapa, предлагающий обширную информацию о доступных общежитиях и квартирах по всей Чехии.

“Комменатарии” писали, что С 14 марта текущего года Ирландия вносит коррективы в условия приема украинских беженцев, предоставляя им государственное жилье на срок не более 90 дней. Это решение было обнародовано на фоне продолжающегося кризиса с беженцами, вызванного военными действиями в Украине, и является частью усилий правительства по оптимизации процесса интеграции прибывших лиц в ирландское общество.