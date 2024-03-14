Ирландия обновляет правила приема украинских беженцев: новые сроки и выплаты

С 14 марта текущего года Ирландия вносит коррективы в условия приема украинских беженцев, предоставляя им государственное жилье на срок не более 90 дней. Это решение было обнародовано на фоне продолжающегося кризиса с беженцами, вызванного военными действиями в Украине, и является частью усилий правительства по оптимизации процесса интеграции прибывших лиц в ирландское общество.

В Ирландии начали действовать новые правила для украинских беженцев

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на thejournal.ie, власти Ирландии определили пять первых центров приема, где беженцы смогут временно разместиться. Среди них – в Дублине, графствах Лииш, Лимерик, Килдер и в городе Корк с общей вместимостью более двух тысяч человек.

Условия проживания в данных центрах включают предоставление питания, возможность стирки одежды и другие базовые услуги, а также ориентацию на жизнь и работу в стране, помощь в поиске жилья и интеграционную поддержку.

Вместе с новыми правилами размещения введены и изменения в размерах выплат украинским беженцам. В течение 90-дневного периода пребывания в государственном жилье взрослым будет выплачиваться 38,80 евро на неделю, а детям – 28,90 евро. После выхода из государственной системы проживания и при самостоятельной аренде жилья беженцы смогут рассчитывать на повышенные выплаты. Такие меры, по заявлению официальных лиц, направлены на стимулирование беженцев к более активному поиску личного жилья и интеграции в общество. Отметим, что украинцы, прибывшие в Ирландию до введения новых правил, продолжат получать прежний размер поддержки – 220 евро на взрослого в неделю.

Департамент интеграции Ирландии подчеркивает, что введение новых правил не означает уменьшение уровня поддержки беженцев, а скорее переориентацию на более эффективное распределение ресурсов и облегчение процесса адаптации прибывших.

“Комменатрии” также писали, что Польша стала одной из ключевых стран, открывших свои двери для украинских беженцев, предлагая им временную защиту. Однако многие стремятся к более стабильному и долгосрочному пребыванию. В этом контексте, "карта побыту", или разрешение на проживание, превращается в золотой ключик, открывающий двери в новое будущее.