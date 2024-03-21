Украинские беженцы могут потерять защиту в Чехии: что случилось

Чехия завершила прием заявок на продление статуса временной защиты для украинских беженцев 15 марта. Те, кто не успел зарегистрироваться в срок, потеряют свой статус после 31 марта 2024 года. Эта информация была опубликована на официальной странице чешского Министерства внутренних дел, посвященной украинским беженцам "Naši Ukrajinci".

Украинцы в Чехии могут потерять защиту до 31 марта

Людям, не зарегистрировавшимся вовремя, всё же есть возможность обратиться за защитой снова. Однако процесс будет включать проверку оснований для предоставления защиты, как при первой подаче. Получение временной защиты в прошлом не гарантирует её автоматическое продление.

Важно отметить, что повторное предоставление защиты не обязательно даст право на прежние виды государственной помощи, например, бесплатное медицинское страхование.

Для подачи заявления на получение или продление временной защиты украинцы могут обратиться в Краевые центры помощи Украине (KACPU), которые расположены в разных регионах Чехии и в Праге. Центры предлагают помощь и информацию по процессу регистрации и доступным услугам.

Также существуют пункты для обращения за экстренным жильем в Остраве и Брно. Для тех, кто ищет долгосрочное жилье, следует обратиться в KACPU в Остраве.

Ранее “Комментарии” писали, что с 1 сентября 2024 года в Чехии начнут действовать обновленные правила поддержки украинских беженцев. Среди ключевых изменений – сокращение максимального срока бесплатного проживания в предоставляемом жилье с 150 до 90 дней. Нововведения затронут всех беженцев без исключения, в том числе уязвимые категории граждан, такие как многодетные семьи, пожилые люди старше 65 лет, беременные женщины и лица с инвалидностью.