В Чехии с 1 августа вступают в силу новые правила предоставления гуманитарной помощи украинским беженцам. Правительство увеличивает финансовую поддержку, но одновременно сокращает сроки бесплатного размещения. Об это сообщило издание ukraina.radio.cz.

В Чехии увеличивают выплаты украинским беженцам

Семьи и уязвимые группы беженцев будут получать до 6000 крон (примерно 237 евро) в месяц на жилье, а остальные — до 4000 крон (около 158 евро). Это увеличение поможет обеспечить беженцам более стабильное проживание. Важно, что теперь выплаты будут одинаковы для всех беженцев, независимо от того, зарегистрировано ли их жилье в специальном реестре.

С 1 сентября будут сокращены сроки предоставления бесплатного жилья с 150 до 90 дней. Это изменение коснется всех категорий беженцев, включая уязвимые группы.

Профсоюзы, организации, работающие с мигрантами, и омбудсмен критикуют изменения, опасаясь роста бездомности, нелегального трудоустройства и эксплуатации среди беженцев.

Читайте также на портале “Комментарии” — Чехия занимает третье место в Европейском Союзе по числу принятых украинских беженцев. Однако многие из них сталкиваются с трудностями, когда пытаются получить убежище после переезда из другой страны ЕС. Они жалуются на проблемы с получением статуса, и иногда их заявления даже не принимают к рассмотрению.

Кроме того, “Комментарии” писали, что президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия имеет гораздо большие ресурсы, чем Украина. Чешский лидер объяснил, что не воспринимает международную поддержку Украины, как попытку осуществить деоккупацию всех украинских территорий, которые находятся под временным контролем России.

