Беженцы в Чехии: с какими проблемами сталкиваются украинцы

Чехия занимает третье место в Европейском Союзе по числу принятых украинских беженцев. Однако многие из них сталкиваются с трудностями, когда пытаются получить убежище после переезда из другой страны ЕС. Они жалуются на проблемы с получением статуса, и иногда их заявления даже не принимают к рассмотрению.

Правила временной защиты в Чехии. Фото из открытых источников

В последнее время чешский омбудсмен получает всё больше жалоб от украинцев. Основная причина проблем — строгие правила о временной защите. Если украинец уже получил такую защиту в другой стране ЕС и переехал в Чехию, его заявление могут сразу отклонить. Чешские власти говорят, что согласно правилам ЕС, человек не может иметь временную защиту одновременно в двух странах. Это заставляет многих обращаться в суд, чтобы отстоять свои права.

"Мы часто с такими вопросами сталкиваемся. Чешские власти, если кто-то уже имеет временную защиту в другом государстве ЕС и приезжает к нам, оценивает эти заявления как неприемлемые. Это значит, что они даже не рассматривают заявление, не оценивают его, ставят на нем штамп неприемлемости", — рассказывает юрист офиса Омбудсмена в Чешской Республике Вероника Вихова.

Юристы и правозащитники в Чехии активно помогают беженцам. Они рекомендуют подавать иски, если заявление о защите было отклонено. Благодаря помощи некоммерческих организаций, подготовить документы и подать иск можно бесплатно. В большинстве случаев суды становятся на сторону беженцев, потому что считают, что текущая практика не соответствует европейским законам.

"Рекомендуем подать заявление о временной защите, а если его обозначат как непринятое, подавать иск. Сейчас в подавляющем большинстве случаев суды принимают решение в пользу иностранцев. Потому что считают, что это не соответствует европейскому праву", — объясняет Вихова.

На данный момент Чехия, вместе с некоторыми другими странами ЕС, не позволяет беженцам легко менять страну защиты. Это создаёт сложности для тех, кто хочет переехать, например, к родственникам или на новую работу в другую страну.

Многие юридические консультации для беженцев в Чехии предоставляются бесплатно. Это особенно важно для украинцев, которые уже обосновались в городах, таких как Прага и Брно, и ищут способы легализовать своё пребывание.