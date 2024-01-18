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Часть беженцев из Украины должна покинуть Нидерланды: какая причина

Одна из групп беженцев из Украины лишится возможности находиться в Нидерландах до марта 2024 года.

сегодня, 15:45
Автор:
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Slava Kot
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Беженцы из Украины, которые являются гражданами третьих стран, имеют время до 4 марта, чтобы покинуть Нидерланды. Такое решение принял местный суд, отменив предыдущее постановление. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Dutch News.

Часть беженцев из Украины должна покинуть Нидерланды: какая причина

Беженцы из Украины, которые являются гражданами третьих стран, должны покинуть Нидерланды. Фото из открытых источников

Суд решил отменить решение министра юстиции Эрика ван дер Бурга, которое разрешало гражданам из третьих стран, уехавших из Украины после полномасштабного вторжения России оставаться в Нидерландах.

Решение касается преимущественно иностранных студентов, которые учились в Украине. По предварительным подсчетам, это около 2,9 тыс. человек. Наибольшую группу студентов составляют представители Нигерии, Танзании, Марокко и Индии.

Иранская студентка, которая училась на стоматолога, но попала в Нидерланды, рассказала, что никогда бы не покинула Украину, если бы не война с Россией.

"Мы считали это своим вторым домом. У нас там была жизнь и будущее", – говорит Шима Санди.

Таким образом, около 100 тыс. граждан Украины, сбежавших от российского вторжения, могут оставаться в Нидерландах без каких-либо условий с защитой до 4 марта 2025 года. Однако граждане третьих стран, которые жили в Украине и попали в Нидерланды после военной агрессии РФ, должны вернуться в свои страны до 4 марта 2024 года или подать заявку на предоставление убежища через обычную систему.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии оппозиционный депутат назвал выплаты для украинских беженцев ошибкой.

Также "Комментарии" писали, что из-за усиления российской военной агрессии в Украине Польша готовится к прибытию новых украинских беженцев.



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Источник: https://www.dutchnews.nl/2024/01/court-says-third-country-refugees-from-ukraine-can-stay-to-march/
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