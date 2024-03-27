Венгрия продлевает программу поддержки украинских беженцев, предоставляя им возможность пользоваться общественным транспортом бесплатно до 30 сентября 2024 года.

Европейская столица продлила бесплатный проезд для украинцев

Однако с 1 апреля 2024 года введены некоторые ограничения на использование транспортных средств. В частности, бесплатный проезд не будет распространяться на участок пригородных "голубых" автобусов и электричек HÉV в пределах Будапешта. Это решение было принято после тщательного анализа пассажиропотока и необходимости оптимизации услуг общественного транспорта.

Для беспрепятственного пользования общественным транспортом гражданам Украины необходимо предъявлять документы, подтверждающие их личность и статус. К таким документам относятся паспорт, удостоверение личности, вид на жительство, студенческий билет иностранных студентов, обучающихся в Украине, а также любой другой документ с указанием адреса проживания в Украине для иностранных граждан.

Важно отметить, что бесплатный проезд не распространяется на экспресс 100E до аэропорта, фуникулер к Будайской крепости, экскурсионные рейсы и катера. Эти меры направлены на сохранение баланса между поддержкой беженцев и обеспечением устойчивости городской транспортной системы.

Напомним, что украинское правительство призывает мужчин призывного возраста возвращаться в Украину для участия в войне и поддержки экономической стабильности страны. Эту идею поддерживает немецкая оппозиция, призывающая отменить выплаты для украинских беженцев мужского пола, которых в Германии находится более 200 тысяч.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии количество украинских беженцев достигло нового максимума.