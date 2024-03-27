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Будапешт продлевает бесплатный проезд для украинских беженцев

Воспользоваться бесплатным проездом можно по-прежнему предъявив украинский документ

сегодня, 18:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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Венгрия продлевает программу поддержки украинских беженцев, предоставляя им возможность пользоваться общественным транспортом бесплатно до 30 сентября 2024 года. 

Будапешт продлевает бесплатный проезд для украинских беженцев

Европейская столица продлила бесплатный проезд для украинцев

Однако с 1 апреля 2024 года введены некоторые ограничения на использование транспортных средств. В частности, бесплатный проезд не будет распространяться на участок пригородных "голубых" автобусов и электричек HÉV в пределах Будапешта. Это решение было принято после тщательного анализа пассажиропотока и необходимости оптимизации услуг общественного транспорта.

Для беспрепятственного пользования общественным транспортом гражданам Украины необходимо предъявлять документы, подтверждающие их личность и статус. К таким документам относятся паспорт, удостоверение личности, вид на жительство, студенческий билет иностранных студентов, обучающихся в Украине, а также любой другой документ с указанием адреса проживания в Украине для иностранных граждан.

Важно отметить, что бесплатный проезд не распространяется на экспресс 100E до аэропорта, фуникулер к Будайской крепости, экскурсионные рейсы и катера. Эти меры направлены на сохранение баланса между поддержкой беженцев и обеспечением устойчивости городской транспортной системы.

Напомним, что украинское правительство призывает мужчин призывного возраста возвращаться в Украину для участия в войне и поддержки экономической стабильности страны. Эту идею поддерживает немецкая оппозиция, призывающая отменить выплаты для украинских беженцев мужского пола, которых в Германии находится более 200 тысяч. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии количество украинских беженцев достигло нового максимума.



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