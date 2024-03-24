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В Германии хотят отменить выплаты для 200 тысяч украинских беженцев: кто в группе риска

Беженцев из Украины мужского пола хотят лишить социальных выплат в Германии. Главный аргумент такой инициативы стимулировать их возвращение в Украину для участия в войне.

сегодня, 15:05
Автор:
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Slava Kot
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Украинское правительство призывает мужчин призывного возраста возвращаться в Украину для участия в войне и поддержки экономической стабильности страны. Эту идею поддерживает немецкая оппозиция, призывающая отменить выплаты для украинских беженцев мужского пола, которых в Германии находится более 200 тысяч. 

В Германии хотят отменить выплаты для 200 тысяч украинских беженцев: кто в группе риска

Украинские беженцы в Германии. Фото из открытых источников

В последнее месяцы Россия получила незначительные успехи на фронте, но украинская армия стабилизировала ситуацию. Несмотря на это, эксперты отмечают, что из-за недостаточного количества вооружений от союзников и мобилизационного ресурса Украина может потерять еще больше территорий.

Как следствие, западные политики начали обсуждать возможные стимулы возвращения мужчин в Украину. Одну из идей предложил оппозиционный депутат Христианского демократического союза Германии Флориан Хан.

Хан предлагает лишить украинских мужчин социальных выплат. По его словам, выплата денег для украинских беженцев мужского пола является дополнительным стимулом уклоняться от призыва на военную службу в Украине.

Предложение Флориана Хана подвергли критике в немецком правительстве. В частности, представитель Свободной демократической партии Александер Мюллер подчеркнул, что все беженцы имеют возможность быть в Германии и получать средства независимо от их пола или гражданства.

В настоящее время в Германии находится около 1,65 миллиона украинских беженцев. Из них 200 тысяч – это мужчины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии количество украинских беженцев достигло нового максимума.

Также "Комментарии" писали о министре обороны Словакии, который заявил, что в Украину нужно вернуть мужчин-беженцев.



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Источник: https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/buergergeld-stopp-fuer-wehrpflichtige-ukrainer-so-will-die-cducsu-soldaten-an-die-front-draengen-li.2197570
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