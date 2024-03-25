Белое пятно на карте ЕС: почему во Франции так мало украинских беженцев

После полномасштабного вторжения России из Украины по странам Европы выехало более четырех миллионов украинцев. Они нашли убежище во многих странах, однако самым большим исключением из этого стала Франция, которая оказалась белым пятном на карте Европы для украинских беженцев.



Число украинских беженцев к населению страны. Фото из открытых источников

Из 4,3 миллиона украинских беженцев, получивших статус "временной защиты" в ЕС, во Франции поселилось всего 64,7 тысячи украинцев. В то же время Германия приняла 1,2 млн, а Польша около миллиона. Например, небольшая по площади и населению Ирландия приняла около 100 тыс. беженцев из Украины.

Если взять соотношение украинских беженцев к населению стран, то в Польше, Чехии, Болгарии и странах Балтии 25 беженцев на 1000 граждан. А во Франции на тысячу французов всего один украинец.

Аналитики выделяют несколько причин, по которым во Франции так мало украинских беженцев. Первой причиной стал язык, ведь в славяноязычных странах беженцев из Украины больше, чем в других.

Кроме языка, это также географическая удаленность Франции, меньшая финансовая поддержка и отсутствие широкой украинской общины, которая уже жила бы в стране до начала войны.

"Насколько я понимаю, Франция просто не отвечает ни одному из этих трех требований", — считает Евгения Близнюк, генеральный директор компании Gradus, исследующая жизнь украинских беженцев.

Правозащитники еще одной причиной небольшого количества украинских беженцев называют бюрократию во Франции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии хотят упразднить выплаты для 200 тысяч украинских беженцев.

Также "Комментарии" писали, что в ООН объяснили, может ли Украина мобилизовать украинских беженцев из-за границы