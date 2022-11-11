Украина после войны: политика, экономика и общественный договор



















В Украине начали развивать политические проекты с прицелом на первые выборы после войны. Обсуждаются разные сценарии завершения войны. Однако, в большинстве случаев, игнорируются важные факторы, которые стали причиной современной стадии конфликта и которые будут влиять на послевоенное восстановление Украины. Более того, мало обсуждается, что мир будет качественно другим. Поэтому уже сейчас нужно создавать образ будущего Украины в контексте нового мира.

Какой будет Украина после победы

Настоящие причины войны в Украине

Безумные амбиции путина и его окружения – это верхушка айсберга. Как бы украинцам с разных сторон не навязывали комплекс неполноценности, Украина имеет очень важное геополитическое значение в мировом контексте. Поэтому от событий в Украине существенно зависит реализация различных глобальных проектов, а саму Украину всевозможные "хищники" рассматривают как лакомый кусок.

Главной причиной войны в Украине стал провал проекта перехода планеты на шестой технологический уклад. В результате этого провала мировые элиты предстали перед необходимостью разрешить те противоречия, которые они пытались урегулировать из-за изменения технологических укладов. Запад отошел на предыдущие позиции, а Китай и его сырьевой придаток Россия, у которых не было альтернативных проектов, пошли войной на Запад, выбрав ареной соревнований Украину. Интересными оказались существующие технологии, ресурсы, огромное Керченское нефтегазовое месторождение, рынок в 40 млн. потребителей, транспортное значение: и как коридор, и как плацдарм для дальнейшей экспансии в Старую Европу.

Также причина — глубокий кризис Ямайской мировой финансовой системы. Предыдущий большой мировой финансовый кризис – Великую Депрессию тоже решали великой войной.

Еще одна причина — конфликт нескольких крупнейших мировых наднациональных элит. Это старые промышленные элиты, много потерявшие от глобального проекта превращение Китая в мировую фабрику и полигон модели "цифрового концлагеря". Это так называемые "старые деньги", которым более комфортно было в условиях старой модели разделения труда. Это так называемые "цифровики" — транснациональные корпорации, которые намеревались достичь мирового господства благодаря технологиям мультимедийной диктатуры.

Менее влиятельными, но наиболее многочисленными являются национальные элиты – те, которые теряли большинство ресурсов и привилегий в случае успеха проекта внедрения шестого технологического уклада.

Известные геополитические интересы – это уже более низкий уровень по сравнению с главными игроками. Но эти интересы тоже играют значительную роль. Это попытка Великобритании улучшить свое положение в мире в условиях смены эпох. Это игра Турции, которая пытается решить глубокий внутренний экономический кризис с помощью агрессивной внешней политики. Также это вопрос так называемого "зеленого энергоперехода" и поиск зажиточными странами-экспортерами углеводородов своего места в новом мире.

Все игроки сейчас используют войну на территории Украины для борьбы друг с другом, испытания различного нового оружия, информационных и других технологий. Все они очень удивлены тем, что украинский народ получил субъектность и удачно воюет за собственное свободное будущее. А еще и защищает Европу от нашествия и позволяет США решить вопрос с китайской экспансией.

Территориальный вопрос в войне между Россией и Украиной

Озвученная действующей властью цель выйти на границы Украины в 1991 году – это действительно задача-минимум. Уже очевидно, что китайский проект, главным сателлитом которого была РФ, провалился, поэтому поражение в войне с Украиной будет означать прекращение существования РФ в современном виде.

"Как только российские войска выгонят с территории Украины, все исчезнет. "Русский мир" не просуществует и дня после победы Украины", – говорит бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер. Хотя это может быть достаточно сложным и продолжительным процессом.

"По моему мнению, они автоматически не развалятся, – говорит "Комментарии" политтехнолог Денис Богуш. – Вероятно, россияне сначала вообще не узнают, что Украина победила, потому что им этого не расскажут по телевидению. Предполагается, что там будет 140 миллионов взбешенных людей. Поэтому мне кажется, что главную роль во фрагментации РФ будут играть национальные республики – Чечня, Татарстан, Башкортостан, Идель-Урал. В Сибири начнут спрашивать "зачем отдавать деньги в Москву, поскольку ресурсы у нас?". Вероятно, в РФ начнется гражданская война между разными группировками. И тогда будет сложнее что-то решать по каким-то рамочным сценариям. Однако Украина должна играть ведущую роль в сопровождении этого процесса".

В этом окне возможностей для выживания в качестве влиятельного самостоятельного игрока в новой мировой геополитической игре Украине нужно будет присоединить к себе часть приграничных областей бывшей РФ, возможно, и часть Беларуси. Причем это нужно выполнять вообще не по стандартам XIX – XX веков. Это должно быть что-то вроде истории, когда многие мечтали попасть в США, как в свободную страну больших возможностей. Учитывая, что после поражения в войне с Украиной на руинах РФ будут продолжаться вооруженные конфликты между остатками старых российских элит и рухнет вся социальная сфера, жители этих регионов сами пожелают жить в составе Украины. Под это следует уже сейчас разрабатывать стратегические программы удачной интеграции новых территорий в состав новой Украины.

"Нужно учитывать, в каком состоянии будут Крым и Донбасс, – говорит политтехнолог Денис Богуш. – Возможно, их не будет в том виде, как мы сейчас понимаем. Начать нужно с программы восстановления этих регионов, которую должна принять Верховная Рада, а затем согласовать президент. Нужен закон о коллаборации. Также мы столкнемся с огромным перераспределением собственности. Поэтому нужно очень тщательно разработать законодательство, как все активы на освободившихся территориях снова перейдут в украинское правовое поле. Есть миллион нюансов по вопросу деоккупации и реинтеграции территорий, которые нужно учитывать".

Внутренняя политика в Украине

Современная провластная команда – это не кризисные менеджеры, не менеджеры крупных проектов развития. Они вообще приходили под другие задачи, в том числе под установку в Украине шестого технологического уклада, что сейчас уже не актуально. Поэтому профессиональные способности большинства представителей действующей власти для условий послевоенного обновления вызывают вопросы.

Пока все выглядит так, что действующая власть и большинство крупных украинских финансово-промышленных групп думают, что мир и Украина будут такими, как раньше. Создается впечатление, что эти деятели главной целью для себя после войны видят получение доступа к большим финансовым потокам на восстановление, чтобы зарабатывать по-прежнему, поддерживая феодально-компрадорскую модель экономики.

Но мир и Украина уже другие, а после войны перемены будут вообще огромны. То, что работало раньше, не будет больше работать. Скорее всего, власти и элиты будут стараться максимально консервировать повестку дня, общую ситуацию, чтобы как-то сохранить статус-кво хоть на время. Но даже в отсутствие действий общества с целью кардинальных изменений в пользу Украины и украинцев такая консервация долго не продержится. Ее разрушат черные лебеди, которых будет тем больше, чем дольше власть и старые элиты будут держать ситуацию как раньше.

Украине нужен коренной "пересмотр" всего базиса политической жизни, чтобы в будущем избежать современных проблем.

Вообще все это время в Украине не было проукраинской национальной элиты. Были либо пророссийские, либо прозападные группы, боровшиеся друг с другом за власть. Уже сейчас в стране очень большой общественный запрос на самостоятельную проукраинскую политическую силу. Пока под следующие выборы создаются симулякры, которые только выглядят как внутренние проукраинские проекты. Но здесь нужно вспомнить, что и Янукович, и Порошенко, которые говорили одно, а делали другое, власть не сохранили – ложь все равно становится заметной обществу.

"По моему мнению, возможно появление оппозиционной проукраинской политической силы, – говорит "Комментарии" политический эксперт Дмитрий Воронков. – Но дело в том, что "Слуга народа" ассоциируется с президентом. Они еще долго будут у власти. Внутриполитических изменений пока не вижу. Потому что у провластной партии много инструментов влияния на собственный электорат, на правительство и экономику в целом".

"Начинать нужно с вопроса украинского стратегического нарратива, – говорит политический консультант Сергей Быков. – Именно от этого и будет зависеть, какой мы увидим Украину после войны. А это уже вопрос СНБО. Они это должны создать вместе с учеными, представителями культуры, силового блока, сценаристами, общественными деятелями. Нарратив должен отвечать на вопрос: "Кто мы? Почему живем вместе? Кто наши враги и оппоненты? Какие у нас ценности? Чего мы желаем?". Разрабатывать украинский стратегический нарратив нужно уже сейчас. Без него нельзя прогнозировать, какие будут политические силы, и что они будут предлагать обществу".

Скорее всего, очень влиятельной политической силой в послевоенной Украине станут военные и люди, которые на самом деле, а не для пиара, помогали ВСУ. Еще активисты из числа мигрантов, поживших некоторое время в Европе, которые прочувствовали европейские стандарты комфорта, вернулись в Украину с мотивацией сделать лучше, чем было. По подсчетам, после 24 февраля 2022 года из Украины выехало 7 млн украинцев, из которых 90% хотят вернуться домой. Тем более, например, в Польше уже сокращают программы поддержки украинских беженцев.

Внешняя политика послевоенной Украины

После победы Украины в войне мир будет другим. В первую очередь – исчезнут глобальные административные системы: мировая Ямайская финансовая система, организации типа ООН, МВФ и т.д., которые не способны решить те вопросы, которые встали перед человечеством. Уже сейчас можно увидеть, что единого проектного управления миром, как это было даже в начале 2022 года уже нет.

Региональным центрам принятия решений вернется субъектность, которой они были лишены как минимум с 1945 года. В таких условиях внешняя политика Украины будет выглядеть не как выполнение отведенной в мировом глобальном сценарии роли, а как самостоятельное установление отношений с другими субъектами и защита собственных интересов.

В качестве победителя в войне и защитницы Европы Украина совсем по-другому будет общаться с соседями. Сейчас это не очевидно, но после войны очень важно взаимодействие в экологических вопросах. Очистка рек, Черного и Азовского морей от промышленной грязи и вызванных войной загрязнений. Поскольку, если не решить эти вопросы, то уже в ближайшем будущем некому будет о чем-то договариваться. Без чистой воды жизнь невозможна. По некоторым подсчетам окружающей среде Украины уже нанесен ущерб на 962 млрд гривен.

Конечно, будет обсуждаться новая архитектура безопасности. Возможно это будет коренная модернизация НАТО с ведущим участием Украины. Европа, которая за 72 года привыкла жить без серьезных потрясений и в комфорте, будет пытаться переосмыслить свою роль в новом мире без опасения вторжения извне.

Крах старого мирового порядка и новый излом в этом процессе посредством победы Украины, вероятно, станет спусковым крючком возникновения новых "горячих точек". Исчезновение фактора российского влияния в некоторых регионах повлечет за собой эффект домино. Вероятно, это конфликты с участием Турции в отношении курдов, Сирии и де-факто оккупации Северного Кипра. Это большое перераспределение на Ближнем Востоке, где главные игроки, в первую очередь страны-экспортеры углеводородов, будут искать место в новом энергетическом балансе мира. По идее, некоторое время будут какие-то вооруженные конфликты на Кавказе, где после краха РФ произойдет демонтаж режима Кадырова, территориальные споры между бывшими субъектами РФ, конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха. А также попытки решения вопроса о магистральных путях в Европу из бывших советских республик Азии и Ирана, который также ожидают глубокие потрясения в результате крушения РФ.

Очень интересно будут выглядеть отношения Украины и США. Итак, США в результате крушения старого мироустройства из охранника мировых финансово-административных наднациональных организаций превратится в сильное, действительно самостоятельное государство. Поэтому это будут двусторонние союзные отношения, не учитывая интересы рудиментов старого мироустройства, как это пока что сейчас.

Общество и информационное пространство в Украине после победы

Украина уже понесла огромные человеческие потери, многие украинцы получили травмы, в том числе тяжелые психологические. Поэтому после войны стране необходима социальная система нового уровня, которая будет заниматься реабилитацией пострадавших от войны. Совершенно иную роль в обществе будут играть ветераны войны, участники боевых действий. Это приведет к изменению баланса на местах – будут разрушены коррупционные схемы и феодальные модели, при которых у большинства граждан Украины не было возможностей для самореализации, развития собственного бизнеса, рычагов влияния на процессы развития родных городов. Есть риск, что иногда такие изменения будут сопровождаться конфликтами с участием людей с боевым опытом, но при профессиональном управлении процессами послевоенного восстановления властью число таких инцидентов возможно свести к минимуму.

Изменится информационное пространство. Более широким станет дискурс. Сейчас есть единственный новостной телемарафон с тенденцией к внедрению жесткой цензуры после войны (новый закон о медиа). Есть достаточно жесткая цензура в соцсетях (не столько по вопросу внутренней украинской повестки дня, сколько по вопросу видения будущего собственниками соцсетей) и небольшой процент относительно независимых СМИ, в том числе и онлайн. После войны общественный запрос на свободу слова и свободное обсуждение разных тем приведет к появлению новых площадок обмена мнениями, новых СМИ, новых дискурсов в социуме.

На волне эмоционального подъема после победы появится много шедевров новейшей украинской культуры: песен, дизайнерских решений, книг, других произведений искусства.

Коренные изменения претерпевает и религиозная сфера, в частности произойдет переосмысление роли авраамических религий в жизни украинцев. Вообще, современный этап вторжения РФ в Украине начался в 2014 году в большинстве своем на основании заявлений путина, что, якобы, Севастополь – это сакральный российский город, духовный центр христианства, где князь Владимир крестил Русь. Причем никаких доказательств этому нет. Поэтому нужно переосмыслить роль авраамических религий как инструментов, с помощью которых пытаются захватить Украину и ментально оккупировать сознание украинцев в интересах третьих лиц.

Экономика Украины после войны

Весь ВВП Украины в 2021 году составил 200 млрд долларов. С момента полномасштабного вторжения РФ по свежим подсчетам инфраструктуре Украины в 2022 году уже нанесен ущерб в 127 миллиардов долларов. Это прямые убытки, без подсчета ущерба, понесенного Украиной от невозможности пользоваться разрушенными объектами. То есть многое нужно будет отстраивать заново, с учетом того, что Украина и мир изменились. Марксисты говорят, что политикой руководит экономика, а в Украине после войны многое будет зависеть от эффективной политической деятельности власти.

"Многие не понимают разницу между понятиями военной победы, восстановления территориальной целостности и эффективностью экономической модели, – говорит "Комментарии" экономист Алексей Кущ. – Можно выиграть войну и проиграть мир, если после войны вернуться к той модели, которая была. Она была построена на амортизации старого промышленного потенциала. После войны в основном амортизировать будет нечего. Будет опасная иллюзия, что Россия оплатит нам многомиллиардные репарации, на которые мы построим новый Сингапур в масштабах Украины. Но на самом деле все будет зависеть от того, будем ли мы готовы к новой экономической модели".

Эксперт уверен, что шанс развития будет только в том случае, если война станет точкой перезагрузки общества.

"Новая экономическая модель должна быть направлена на рост количества рабочих мест, создание добавленной стоимости, – продолжает Алексей Кущ. – Это возможно, если избавиться от олигархических групп, рентно-коррупционной модели. Тогда у нас будет шанс, как у послевоенных Южной Кореи и Европы. При этом у нас набор инструментов ограничен. Не следует ожидать, что мы достигнем экономического уровня Южной Кореи через несколько лет. Более реально двигаться постепенно, как японцы после Второй мировой. Большим достижением будет, если мы каждые 5 лет к своей технологической сложности будем добавлять одно новое технологическое перераспределение. Также нам нужно переходить от отраслевой к кластерной модели развития. К примеру, кластер сельское хозяйство, машиностроение для сельского хозяйства, химия для аграрного сектора. Энергетика, инфраструктура, машиностроение для железных дорог. Коммунальное хозяйство, коммунальная техника. Также уверен, что Украина должна стать чемпионом по производству биотоплива, биоэтанола. Очень высоким достижением станет создание качественного биотехнологического сектора.

Алексей Кущ говорит, что после войны придется построить индустриальные парки в 30-километровых зонах вокруг украинских АЭС, чтобы обеспечить производства электроэнергией. Также развивать промышленный ромб – Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Кременчуг. Там нужно производить не только заготовки, но и листовую и инструментальную сталь, потребляющие производства индустриальных кластеров вокруг АЭС.

Коренные изменения ожидают и ситуацию в малом и среднем бизнесе, что повлияет на экономику в целом.

"Есть два сценария: положительный и не очень, вероятно, будет что-то посередине, – говорит "Комментарии" председатель Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь. – В пользу положительного сценария – настроение общества. Есть общественный запрос на структурные изменения политического и общественного строя в треугольнике Власть-Бизнес-Общество, поэтому следует ожидать создания нового общественного договора. Будет новая реальность. Да, даже сейчас власти пытаются закручивать гайки бизнеса и обществу, но это не удастся, потому что украинцы – это народ, очень любящий свободу. Потому будет либерализация законодательства. Его будут придерживаться, больше не будет "неприкосновенных" – закон один для всех. Этот принцип будет председательствовать".

Руслан Соболь объясняет, что малый и средний бизнес – главный фундамент для всех экономик всех развитых государств планеты, поэтому вопрос такого бизнеса властям предстоит решать в первую очередь.

"Будет либерализация законодательства, будут благоприятные реформы в налоговой, таможенной, судебной системах. – продолжает Руслан Соболь. – У Украины огромные перспективы. Несмотря на все, мы остаемся очень богатой страной. Главное богатство – это люди. Да, сейчас много уехало, но они вернутся. Они будут генерировать добавленную стоимость товарами и услугами у себя в семье. Человек может быть где угодно, но наибольшее удовольствие он получает от самореализации у себя на родине. Это уже неоднократно доказано в разных уголках мира. Но для массового возврата должна быть благоприятная почва – снижение налогообложения, налоговые льготы. ИТ-сектор вообще на первое время нужно освободить от налогов. Деньги – это не налоги. Деньги – это денежная масса, они работают в движении. Когда человек зарабатывает, а потом свободно эти деньги тратит в магазинах, ресторанах, покупке услуг – это и есть движение экономики, это положительно влияет на общую ситуацию в государстве. Это положительный сценарий, который сейчас все ждут".

Несмотря на это, со стороны власти пока не наблюдается действий по наработке программ послевоенного восстановления, которые бы учли интересы большинства украинцев.

"Уже сейчас как минимум экономический блок правительства должен работать на будущее после победы, – отмечает Руслан Соболь. — Почему-то в Правительстве до сих пор не говорят, какой они видят Украину после войны. Сейчас бизнес-общество обращается с предложениями к правительству, там не слышат. Мы в тылу работаем на победу, чиновники не желают нас видеть. Необходимо открыть двери к должностным лицам и начать договариваться, как мы будем жить после победы".

Трансформации ждут, прежде всего, рынок труда. Такого мнения придерживается экономический эксперт, к.э.н. Виктор Гольдский. "Представьте себе, что одновременно миллионы находящихся за пределами страны украинцев возвращаются на родину. Есть ли у них работа? Сможет ли государство обеспечить им достойные зарплаты? Если нет, то все эти миллионы людей станут в очередь за выплатами по безработице, и экономика будет работать не на рост, а на выживание этих людей.

К сожалению, до сих пор не разработана в государстве стратегия развития приоритетных отраслей экономики. Никто не хочет взять на себя ответственность за будущую структуру народного хозяйства. Что Украина будет восстанавливать, а от чего стоит отказаться? За чей счет? Что будет производить? Кому это все продавать?

Большинство предприятий разрушены, а значит, мы сами должны решить, на чем будем специализироваться. Если бы такая стратегия была, то под нее можно формировать планы общественных работ. На время государство превратилось бы в крупнейшего работодателя в стране и смогло бы задавать тон всему рынку относительно уровня зарплат и социального обеспечения рабочих. Но такая политика идет вразрез интересам финансово-олигархических групп, установивших корпоративную диктатуру. Посмотрим, будет ли государство достаточно сильным, а власть достаточно смелой, чтобы поставить интересы народа выше интересов олигархов".

Итак, несмотря на многолетнее мантры, что судьба Украины и украинцев зависит от крупных мировых игроков, после войны открывается окно возможностей для восстановления действительно самостоятельной Украины. Ориентированной на высокий уровень жизни граждан, страны, с мнением которой считаются. Но начинать работу, чтобы так получилось, нужно уже сейчас.

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