Государство как бизнес. Александр Кацуба и его клан

История становления Кацубы – это не пример успешного бизнеса, а история удивительных похождений харьковских кланов, сращивание предпринимателей с криминалитетом, топ-чиновниками, силовиками, российскими спецслужбами.



Семья Кацубы являлась топ-функционером нефтегазовой отрасли Украины

Глава клана, Владимир Кацуба – кадровый военный. Он иллюстрирует тренд, что и в советской модели социальной защиты военных не было – Кацуба-старший стал богатым и влиятельным человеком, в том числе благодаря знакомствам с детства. Конкретно, Владимир Кацуба – это друг детства Василия Салыгина. Тот, в свою очередь, друг и партнер известного скандалами харьковского олигарха Александра Ярославского, а также известного политика Евгения Кушнарева. Кацуба и Салыгин много лет работали на руководящих должностях в фирмах Ярославского – кооператив "Полюс", фирмы "Гея" и "Возрождение". Салыгин потом с помощью Ярославского даже стал главой Харьковского областного совета, где, в том числе, запомнился кулуарными договоренностями с будущим многолетним главой МВД Арсеном Аваковым.

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Сочетание публичного противостояния с одновременными закулисными договоренностями – это одна из изюминок стиля современных харьковских политических и экономических элит. Становление близких к клану Кацуб харьковских влиятельных деятелей также происходило из-за своеобразных поступков. Например, Александр Ярославский женился на дочери многолетнего председателя Харьковского областного совета Александра Масельского – Ирине. Затем одновременно с загадочной смертью Масельского Александр Ярославский сразу же расстался с женой. Есть версия, что причиной быстрой гибели Масельского стала его ссора с политиком и предпринимателем Евгением Кушанаревым. И что, якобы, Ярославский предал тестя, за что получил часть наследия Масельского во время его раздела между Кушнаревым и другими харьковскими "хищниками" тех времен.

Интересно, что после смерти Масельского вещевой опт Харьковщины перешел на известный рынок "Барабашово" т.н. "базарного олигарха" Фельдмана, который в то время находился под защитой Евгения Кушнарева. Через несколько десятилетий, в 2022 году воспитанник Фельдмана Алексей Чернышов станет очередным главой НАК "Нафтогаз".

Но тогда, в 1996 году в Харьковской области после смерти Масельского в целом закончилась эпоха серьезной борьбы за контроль над активами и финансовыми потоками, несколько стабилизировался баланс сил. В этой конфигурации Василий Салыгин и клан Кацуб считались близкими к Евгению Кушнареву.

Когда Салыгин был главой Харьковского областного совета, он не забыл и о Владимире Кацубе – тот получил должность главы Дергачевской райгосадминистрации. Должность районного руководителя в исполнительной власти – это, в том числе, доступ к операциям с землей. И действительно, по данным СМИ, клан Кацуб с помощью админресурса начал дерзко "решать вопрос" земельных богатств Харьковщины.

В частности, сын Владимира Кацубы – будущий председатель Черноморнефтегаза и заместитель председателя правления НАК Нафтогаз Александр Кацуба уже в 20 лет внезапно стал обладателем долей в фирмах "Темп-2005", "Меридиан-плюс", "Агро-луч" ( сейчас ликвидированы) и нескольких других – все эти структуры использовались для операций с землей. Партнером Александра Кацубы был Сергей Доброскок – многолетний партнер Александра Ярославского и Василия Салыгина.

Несмотря на доказательства, сведения в открытых реестрах и много публикаций в СМИ, Александр Кацуба отрицает земельные сделки и заявляет, что был исключительно рантье, который зарабатывал с помощью семейной коммерческой недвижимости.

Самые известные земельные скандалы с участием клана Кацуб – вырубка деревьев, уничтожение харьковского парка Артема и передача прав на использование озера в Дергачах без торгов.

Выглядит подозрительно, что после загадочной смерти покровителя Кацуб Евгения Кушнарева их положение не ухудшилось, а наоборот, улучшилось. Может быть и такое, что, как и в случае с Масельским, близкому окружению стало выгоднее предать старого лидера группы.

"Смерть Кушнарева оказала существенное влияние на карьеры и судьбы харьковских экономических и политических элит, – говорит "Комментарии" политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала. – Если бы Кушнарев был жив, скорее всего, в Харькове не было бы таких мэров, как Добкин и Кернес. Кушнарев – это был человек номер один. Он рассматривался в Партии регионов как реальная альтернатива Януковичу на президентских выборах. Скорее всего, это и послужило причиной смерти Кушнарева. Его смерть открыла дорогу и много возможностей деятелям Харьковской области".

После гибели Кушнарева Владимир Кацуба сохранил власть в регионе, а затем избирался депутатом ВР. Михаил "Допа" Добкин и Геннадий "Гепа" Кернес, с которыми также дружил клан Кацуб, поочередно стали мэрами Харькова и лицом новой политической элиты города. Один из сыновей Владимира Кацубы – Сергей Кацуба попал на руководящий пост в систему НАК Нафтогаз.

В то же время произошло еще одно странное событие – в декабре 2006 года в Киеве неизвестные расстреляли рабочий кабинет народного депутата от Партии регионов Юлии Ковалёвой – сестры Василия Салыгина, ближайшего партнера Кацуб. Писали, что кабинет Ковалевой якобы расстрелял партнер Виталины Ющенко, дочери президента Ющенко.

Это произошло одновременно с тем, что, несмотря на официально объявленный "проукраинский" курс Виктора Ющенко, усиливалась экономическая оккупация Украины россией. Пророссийские кланы воевали между собой и со своими партнерами в Украине – например, расстрел в Киеве Макса "Бешеного" Курочкина – деятеля, близкого к харьковскому участнику ОПГ "Лужниковская" Евгению Гинеру.

И клан Кацуб был причастен к процессам – их друг, олигарх Александр Ярославский много лет представляет в Украине интересы близкого к путину олигарха Дерипаски. Через Ярославского, Кернеса и авторитетного харьковского бизнесмена Сергея Батозского клан Кацуб был знаком с российскими ОПГ федерального значения (Ореховские, Кемеровские, чеченские), с одним из лидеров ОПГ Лужниковская Евгением Гинером, с партнером окружения путина по проекту "Москва-сити" Павлом Фуксом. Здесь показательно, что сын Батозского много лет работал у Сергея Таруты – функционера российской экономической оккупации Украины и партнера "газовой принцессы" Тимошенко.

Итак, официальная биография клана Кацуб, как семьи военного, ставшего успешным бизнесменом и помогшего деньгами двум сыновьям начинать карьеру с позиции "мажоров", вообще не совпадает с реальной историей этой влиятельной харьковской семьи.

Кацубы и НАК Нафтогаз

Есть точка зрения, что НАК Нафтогаз – это государство в государстве. Где при решении вопросов геополитического значения, бизнеса наднациональных "элитных" групп национальные интересы Украины или первых лиц Украины вторичны. Что власть принимает такие решения, которые в пользу наднациональных элитных групп, а не Украины. Поэтому считается, что попасть в НАК Нафтогаз на руководящий пост не то, что с улицы, а даже с улиц недостаточно элитных закрытых коттеджных поселков – нереально.

И вот, Сергей Кацуба по официальной версии – обычный харьковский бизнесмен без коррупционных и уголовных связей, поступает учиться в главный российский нефтегазовый вуз – академию Губкина. Это же учебное заведение чуть позже окончил и его младший брат Александр Кацуба.

Здесь не следует забывать, что советские, а затем и российские спецслужбы формировали собственные сети влияния с помощью построенных еще в институтах (особенно элитных) связей. Например, младший партнер и земляк друга Ротенбергов в Украине Василия Хмельницкого Игорь Дышлевой рассказывал, что его выпуск уже несколько десятилетий ежегодно собирается на торжественные встречи, что несколько его одногруппников работают в фсб рф, и что именно эти работники разъясняют всем остальным, как вести себя, чтобы сохранить деньги и влияние, оставаясь в тренде политики Кремля.

Так вот, якобы далекий от истеблишмента и нефтегазовых вопросов Сергей Кацуба в 2006 году внезапно попадает на руководящие должности в НАК "Нафтогаз". До этого, по словам младшего брата Александра, Сергей Кацуба был участником закрытого круга поставщиков госпредприятия Укргаздобыча.

Здесь еще следует обратить внимание на то, что Сергей Кацуба условно являлся представителем враждебной для "оранжевой власти" группы условно пророссийского Кушнарева. Но это не помешало ему начать карьеру во времена наибольшей силы Ющенко и его "любых друзей". В 2008 году Сергей Кацуба на время ушел из НАК Нафтогаз и перешел на должность руководителя ОП "Атомкомплект" НАЭК "Энергоатом" . "Энергоатом" – это тоже очень закрытая структура с очень большими финансовыми потоками. В то время НАЭК Энергоатом контролировал "любой друг" Ющенко Николай Мартыненко вместе с Давидом Жванией.

Напомним, что Мартыненко и Жвания были создателями фирмы "Бринкфорд", фактически монополизировавшей рынок ядерного горючего для АЭС и рынок утилизации ядерных отходов в Украине. Как пишут в интернете, с самого начала в схемах принимали участие Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Суть схемы заключалась в полном подчинении украинской атомной энергетики россиянам и создании посреднических фирм для построения отношений между российскими контрагентами и украинскими государственными предприятиями. Как поставка ядерного топлива, так и утилизация отходов происходили по значительно завышенным ценам, на что тратились деньги налогоплательщиков.

Младший брат Сергея Кацубы Александр Кацуба в интервью рассказывал, что в энергетике Кацубы работали именно с Николаем Мартыненко, а еще с Александром Онищенко (Кадыровым).

Итак, клан Кацуб имел протекцию как по линии авторитетных харьковских бизнесменов, сделавших карьеру в Москве, так и по линии условно "прозападных" украинских топ-политиков, заработавших состояние и сделавших карьеру благодаря непубличным договоренностям с Кремлем.

Эти тайны клана Кацуб не привлекали общеукраинского внимания до момента громкого скандала вокруг т.н. "вышек Бойко" — история, когда две буровые платформы были приобретены за государственные деньги по значительно завышенной цене. Это произошло уже во времена президентства Януковича, когда НАК Нафтогаз возглавлял Евгений Бакулин, а министром энергетики был соратник и старший товарищ Бакулина Юрий Бойко. Тогда же выяснилось, что братья Кацубы были гораздо более важными функционерами в нефтегазовых схемах тех времен – Сергей Кацуба внезапно признался журналистам, что именно он писал тендерную документацию на "вышки Бойко".

Младший Кацуба, Александр во времена, когда его брат шагал к вершинам закулисной жизни украинского нефтегазового бизнеса, тоже пришел в эту же сферу. Сначала он занял должность заместителя директора на госпредприятии "Полтавагадобыча". Затем перешел на должность заместителя директора по экономическим вопросам госкомпании "Черноморнефтегаз". Эта компания играла важную роль в схеме "вышек Бойко".

Примечательно, что Черноморнефтегаз в те времена использовался для трудоустройства на большую зарплату топовых пророссийских функционеров (в частности, там работал бывший охранник Кучмы времен истории с "пленками Гонгадзе" генерал Владимир Шепель). Возможно, именно Черноморнефтегаз использовали для сделки с "вышками Бойко" из-за того, что участники истории знали о планах путина захватить Крым и надеялись, что из-за этих событий удастся похоронить старые коррупционные дела.

"Государственные корпорации, в том числе и Черноморнефтегаз, действительно использовались власть имущими для трудоустройства "своих людей", которые, в основном, там только числились на балансе и получали огромные зарплаты, – говорит политический и экономический эксперт Борис Кушнирук. – Я бы не говорил, что Черноморнефтегаз полностью превратился в компанию, которая за деньги украинских налогоплательщиков тайно работала в российских интересах. С начала она действительно создавалась для добычи углеводородов на шельфе в интересах Украины. Но потом стало ясно, что путин готовится к захвату Крыма и это отразилось на работе компании. А стратегически больше всего помогла путину в захвате Крыма Юлия Тимошенко. Была ситуация, когда Тимошенко очень нуждалась в помощи путина, она ее получила, а в ответ заблокировала проект добычи углеводородов в Крыму фирмой с американскими инвестициями Венко Прикерченска (проект с участием бизнесмена Рината Ахметова – прим. авт.). Если бы проект был реализован в сотрудничестве с американцами, то путин туда не полез бы в 2014 году. Потому что знал, что у США есть основания использовать силу для защиты собственных инвестиций".

Видимо, достойные зарплаты и стали источником для строительства собственного элитного поместья клана Кацуб в Киевской области. Расположение "палаццо Кацуб" рядом с "палаццо" очень близкого к Юрию Бойко экс-главы НАК Нафтогаз Евгения Бакулина стало еще одним доказательством, что Кацубы гораздо более влиятельные люди в закулисной политике и нефтегазовой отрасли, чем позиционируют себя.

В декларациях того времени Кацубы позиционировали себя как состоятельные люди, но прямо не рассказывали о наличии целого поселка с собственными дворцами, о которых в 2014 году появился сюжет.

Итак, за 2014 год – конец официальных властных полномочий Сергея и Александра Кацуба в НАК Нафтогаз, декларацию подал глава клана – Владимир Кацуба. Как нардеп – он смог переизбраться в 2014 году в новый состав ВР.

Владимир Кацуба задекларировал три земельных участка: площадью 1136, 376,4 и 6550 кв. м. Также указал три жилых дома: площадью 40,1, 120,8 и 964,1 кв. м. Две квартиры: площадью 91,0 и 102,6 кв. м. А также садовый дом площадью 2839,5 кв. м.

Еще Владимир Кацуба указал джип Merсеdes Benz G63 AMG 2012 года выпуска и Катер BMW 27 Sport Bavaria 2007 года выпуска у себя. А также два элитных седана в пользовании у членов семьи: Bentley Continental и полноприводный Mersedes Benz S 550 4 Matic. Оба автомобиля 2008 года.

Из сбережений Владимир Кацуба задекларировал более миллиона гривен в банках "Золотые ворота" и "Приватбанк". Еще отметил ценные бумаги на сумму 2 627 030 грн в фирмах клана АО "Бетоникс", АО "ХЗЭМВ-1" и на сумму 4 687 029 грн в фирмах ООО "ВБФ "Монолит", ООО "Альтекс", ООО "Аль-Пари", ООО "Парабиль", ООО "ДЗУ".

Доход за 2014 год Владимира Кацубы составил 3 млн. грн.; у членов семьи – еще три миллиона. На содержание имущества по декларации Кацуба израсходовал в 2014 году 822 188 грн. То есть на содержание имущества в месяц Кацуба-старший, заработавший состояние с помощью админресурса, тратил 15 средних месячных зарплат рядового украинца (если считать среднюю зарплату в Украине за декабрь 2014 – 4012 грн).

Экономические и политические секреты Кацубы

Клан Кацуб, благодаря собственным связям, причастен к нескольким крупнейшим тайнам Украины. Одна из тайн начинается со смерти их многолетнего покровителя Евгения Кушнарева. Есть версии, что Кушнарева убил его телохранитель и помощник Дмитрий Шенцев. Удивительным образом после убийства Кушнарева Шенцев стал народным депутатом, которым оставался с 2006 по 2022 год. Окончание депутатских полномочий Шенцева 21 сентября 2022 по собственному желанию удивительным образом совпадает с окончанием политической карьеры Владимира Кацубы — тот 27 сентября 2022 сложил полномочия председателя Харьковского районного совета.

Так вот, у народного депутата Шенцева помощником был крымский татарин Руслан Бальбек. Это функционер российских спецслужб, сыгравший значительную публичную роль в событиях 2014, затем Кремль пытался создать из Бальбека альтернативного лидера крымских татар, для чего Бальбек даже побывал т. н. "депутатом Госдумы РФ".

В то же время, когда Бальбек работал помощником у Шенцева, он стал бизнес-партнером по ООО "Кирта-Бальрус " известного пуштунского политика, одного из "героев" Майдана-2014 Мустафы Найема. Совместный бизнес функционера ФСБ России Бальбека и "прозападного" украинского топ-политика Найема и в марте 2023 указан в реестрах как действующий.

Напомним, что именно Керченское нефтегазовое месторождение было одной из главных экономических причин российского вторжения в Крым. И вот Александр Кацуба работает в Черноморнефтегазе и НАК Нафтогаз, а связанные с его семьей деятели принимают участие в важных геополитических событиях. Еще следует упомянуть, что Арсений Яценюк, получивший власть после Майдана-2014 и считавшийся одним из кураторов нефтегазовой отрасли через Коболева и Витренко, в 2023 году фигурировал как предприниматель, ведущий с россиянами бизнес в оккупированном Крыму.

И есть еще один любопытный момент. Автор тендеров "вышек Бойко" Сергей Кацуба некоторое время работал в НАЭК Энергоатом. Коллега Александра Кацубы по Черноморнефтегазу Владимир Шепель владел пансионатом "Массандра", который много лет зарабатывал на оздоровленных работниках АЭС. А после смерти Шепеля пансионат "Массандра" захватил именно Руслан Бальбек – бывший помощник нардепа Шенцева.

По официальной версии считается, что в начале расследования дела по "вышкам Бойко" и "бензину Курченко" Сергей Кацуба успел бежать во Францию, а Александр Кацуба попал в тюрьму. Что-то пошло не так, закулисные договоренности забуксовали. Александр Кацуба рассказал, что откупился от правосудия тем, что уплатил 100 млн гривен в госбюджет по договоренности с генпрокурором тех времен Юрием Луценко. Еще Александр Кацуба пожаловался, что за него к Луценко ходил просить депутат и бизнесмен Виталий Хомутынник, но "сделал это без должного уважения и погружения в проблему".

Считается, что благодаря показаниям Александра Кацубы и загадочной смерти близкого к Юрию Бойко и Евгению Бакулину экс-функционера НАК Нафтогаз Геннадия Юрьева, на которого, по словам Кацубы, повесили все преступления, скандалы вокруг нефтегазовой монополии прекратились.

Возможно, шоу с показательным пребыванием Кацубы в тюрьме в 2016-2017 годах действительно состоялось, чтобы отвлечь внимание от деятельности клана Кацуб в сфере развития частной добычи газа в Украине. Ведь после того, как Кацубы побывали в руководстве НАК Нафтогаз, добывать газ в Украине начал близкий к Кремлю бизнесмен Павел Фукс. Превратился в одного из главных игроков в сфере добычи газа Виталий Хомутынник, который сохраняет влияние при любой власти, а сейчас собирается усилить позиции с помощью волонтерского проекта своего родственника Сергея Притулы.

Состояние Сергея и Александра Кацуб, непосредственно работавших в НАК Нафтогаз и участвовавших в знаковых событиях в полном объеме неизвестно. С 2017 года фирмы их семейного бизнеса "Кацуба корпорейшн" почему-то переписаны на Наталию Цупило и частично выведены в панамские оффшоры. Также Владимир и Александр Кацуба расстались с женами, на которых остались оформленными богатые семейные активы – по мнению многих экспертов эти разводы — фиктивные.

В 2018 году патриарх клана, в то время нардеп Владимир Кацуба опубликовал наиболее подробную из доступных деклараций. Он указал квартиру в Киеве 74 кв. м., квартиру в Харькове 60 кв. м., квартиру в Кривом Роге 75 кв. м и дом в Дергачах Харьковской области 120 кв. м. Также земельные участки в селе Старый Салтов площадью 1200 кв. м и 35 участков в Малой Даниловке общей площадью 55000 кв. м. Из коммерческой недвижимости Владимир Кацуба задекларировал помещение в административном здании в Харькове площадью 139 кв. м. Также указаны джип Merсеdes Benz G63 AMG 2012 года выпуска и Катер BMW 27 Sport Bavaria 2007 года выпуска. Из нового в декларации появились часы Patek Philippe и Cartier.

Относительно денег Владимир Кацуба указал доходами 371835 грн в качестве зарплаты нардепа, 422880 грн возмещения расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий, 90000 грн компенсации стоимости проезда по территории Украины и 77540 грн пенсии. Сообщил, что продал доли в предприятиях на 6 млн. гривен и другого имущества на 800 тыс. грн. Согласно декларации за 2018 год у Владимира Кацубы в банках были счета на 891 тыс. грн. и 640 тыс. грн., 645 тыс. долларов США, 85 тыс. евро.

В 2019 году Владимир Кацуба попытался вновь переизбраться в ВР, но не смог, отчитался, что на проигрышную кампанию потратил 662599 грн.

После этого клан Кацуб не покинул политику, их называли главными финансистами функционера ФСБ РФ Анатолия Шария. Однако, ни посредством уже запрещенной "партии Шария", ни через также запрещенной "ОПЗЖ", во власть они не попали.

Ростовщичество и конец политической истории Кацубы

В начале 2021 года СБУ занялась историей о том, как олигарх Ярославский пытался сдать государственное предприятие "Мотор-Сич" китайцам – главным партнерам страны-агрессора РФ. Сразу после этого в СМИ появилось сообщение, что под Киевом выставили на продажу дворец близкого к Ярославскому экс-нардепа Сергея Кацубы. А спустя некоторое время Александр Кацуба дал большое интервью, в котором похвалил Зеленского и сообщил, что т. н. "бензин Курченко" украли у НАК "Нафтогаз" "товарищи с Народного фронта". То есть, Кацуба подал сигнал, что в условиях конъюнктурных изменений готов выступать против многолетнего политического куратора Нафтогаза Яценюка и сотрудничать с новой властью. В этом же интервью Кацуба публично заявил, что больше не сотрудничает с Шарием.

Все это каким-то образом работало – не было слышно о каких-либо намерениях Зе!команды дать правовую оценку деятельности НАК Нафтогаз в целом и его выдающимся функционерам разных лет. Но в сентябре 2022 года с отставкой Владимира Кацубы из госслужбы одновременно с сложением депутатских полномочий бывшим телохранителем Кушнарева Шенцевым политическая карьера Кацуб закончилась.

При этом Кацубы являются более показательными примерами последствий деятельности НАК Нафтогаз, чем некоторые председатели правления или отраслевые министры. Александр Кацуба заявил, что его семья сейчас развивает в Украине и странах Азии бизнес микрокредитов – то есть сосредоточилась на ростовщичестве. В результате деятельности схем с участием НАК "Нафтогаз", в том числе и схем при Кацубах, украинцы и украинская экономика десятилетиями существенно переплачивали за газ. В стоимости газа всегда была очень большая составляющая интереса посредников, скрытые платежи и т.д. Поскольку десятилетиями из-за большой цены на газ с коррупционной составляющей украинская экономика не развивалась, предприятия и граждане становились все беднее.