Михаил Поплавский: от села до тюремной камеры - история одного ректора

Состояние украинского образования – его качество, нравы и коррупция давно беспокоят не только общество, но и профильного министра Оксена Лисового. И, пожалуй, тяжело найти другого человека, который бы столь сильно ассоциировался в обществе со всеми негативными реалиями украинского образования последних лет, кроме теперь уже бывшего ректора Киевского национального университета культуры и искусств Михаила Поплавского.

Михаил Поплавский. Фото: портал "Комментарии"

Всего 4 месяца назад он мог отмечать 33-летнюю годовщину своего ректорства, а вместо этого едва не очутился под арестом из-за возможной причастности к хищениям 760 миллионов гривен. При этом пост ректора он утратил еще в феврале. И "Комментарии" решили разобраться, как же Михаил Поплавский пришел к своим достижениям и как сложилась "история одного ректора", которая еще далека до завершения.

Поплавский: из села в ректоры

Ранняя биография Михаила Поплавского отнюдь не предвещала той жизни, которой в итоге жил уроженец села в Кировоградской области, родившийся в семье скромных колхозников в 1949-м году. Еще будучи школьником, как гласит официальная биография, Михаил Михайлович начал трудиться, затем окончил ПТУ в ныне оккупированной Горловке и до армии успел поработать по полученной профессии машинистом электровоза в шахте.

Первый кульбит биография будущего ректора дала после службы в рядах Вооруженных сил СССР, когда вместо возвращения в родной колхоз или шахту на Донбассе, он закончил училище культуры, после чего 4 года работал директором сельских домов культуры. Затем были еще 4 года учебы в Киевском государственном университете культуры, в котором кроме учебы он активно занимался комсомольской деятельностью.

Неизвестно, что больше способствовало дальнейшей карьере – успехи в учебе или комсомол, но в начале 80-х Михаил Михайлович стал замом директора Республиканского Дома народного творчества УССР. Последующие 11 лет он трудился в сфере культуры, защитил кандидатскую диссертацию, работал в Киевском государственном институте культуры, пройдя путь от преподавателя до декана факультета и в 1991 году стал доктором педагогических наук.

В апреле 1993 года Михаил Поплавский занял пост ректора Киевского государственного института культуры и пробыл им аж до февраля 2026-го. Правда с января по октябрь 1995 года был период, когда Поплавского уволили, но он смог восстановится на должности через суд. С тех пор его деятельность как ректора вызывала в обществе недоумение, особенно когда речь шла о внедрении новых дисциплин и программ, вроде открытия "факультета TikTok" или заявлений об "университете в смартфоне".

В конце 1990-х годов вместе с братом Михаил Поплавский занялся бизнесом, в 2000-м стал "поющим ректором", начав собственную музыкальную карьеру, которая воспринималась весьма неоднозначно. Чуть ранее, в 1998-м году, Поплавский принял участие в выборах в Верховную Раду, и в будущем участвовал в предвыборных гонках еще 4 раза. И на этой ниве также запомнился неоднозначной оценкой результатов.

Пока же последней точкой в биографии Михаила Поплавского стали обыски в рамках дела о возможном хищении 760 миллионов, что, правда, его коллеги отрицают. Причем еще до этого, 10 февраля у него закончился контракт с вузом, который продлять в Министерстве образования отказались.

От сторонника власти до главы партии – политический путь Михаила Поплавского

Как и полагается многогранной творческой личности, Михаил Поплавский попробовал себя в целом ряде сфер, в том числе и в политике. Любопытно, что по некоторым сведениям, его первое увольнение с поста ректора Киевского национального университета культуры и искусств в 1995-м году было якобы связано как раз с политикой – он рассматривался как кандидат на кресло министра культуры.

Однако официально в политику Михаил Поплавский попал лишь в 1998-м, когда он баллотировался в народные депутаты по мажоритарному округу №100 в родной Кировоградской области, но проиграл. Успех к нему пришел спустя 4 года на соседнем округе №101, в Раде он успел побывать членом провластных фракций "Единая Украина" и "Трудовая Украина" и стал членом третьей – Народной аграрной партии.

Эти метания не прошли для него даром, и на выборах 2006-го он, баллотируясь от другой политической силы, проиграл. Правда в 2010-м уже как кандидат от Партии регионов победил на выборах в Киевский областной совет, а в декабре 2013-го побеждает на повторных выборах в одном из избирательных округах Черкасской области. Тогда же он отметился как один из тех, кто голосовал за так называемые "диктаторские законы" Виктора Януковича, ужесточавшие общественный порядок в январе 2014 года.

Однако то голосование не помешало ему победить на выборах осенью 2014-го все в том же избирательном округе №101. В этот раз поющий ректор вошел в состав депутатской группы "Воля народа" и держался незаметно.

Впрочем, в 2019-2020-м годах Михаил Поплавский можно сказать запустил собственный политпроект. Так, в 2019-м году он возглавил избирательный список Аграрной партии Украины на выборах в ВР, но запомнился разве что тем, что потратил на концерты с собой и Олегом Винником 5 млн грн. или 25% предвыборного бюджета. Результат – 0,5% и только 1 партиец, выигравший в мажоритарном избирательном округе.

Тем не менее, 12 июня 2020 года Михаил Поплавский стал председателем Аграрной партии Украины и руководит ею уже 6 лет. Судя по последнему отчету политсилы, в ней работают 182 человека, 198 местных организаций, денежные взносы за 1 квартал 2026 года составили 3500 гривен, при задолженности в 107 тысяч гривен. Иными словами, как и большинство украинских партий "аграрии" просто поддерживают видимость своей "политической жизни" и ждут выборов, в которых они обязательно примут участие.

Бизнес и состояние поющего ректора Поплавского

Будучи не только ректором, певцом, политиком, но и продюсером, Михаил Поплавский также активно занимался бизнесом. Его первым бизнес-проектом в 1999-м году стал ресторан, который впоследствии вырос в целую сеть, известную как "Батьківська хата".

Как и следует из названия, данный бизнес был семейным – вместе с братьями Станиславом и Владимиром, но теперь вероятно им владеет только сын ректора, Александр. Во всяком случае, по данным информационного сервиса YouControl, именно ему принадлежат 100% ООО "Киев-плюс" (сфера деятельности – поставка готовых блюд, уставной фонд – 21 000 гривен). Так, с 7 млн 277 тыс. грн. в 2021-м году выручка фирмы упала до 15 тысяч в 2025-м, хотя в 2024-м доход превышал 9 млн грн.

Однако в целом, Михаил Поплавский в бизнесе – это целая корпоративная группа из 17 коммерческих структур, в сфере интересов которой агрокомплекс, рестораны, недвижимость, научно-образовательная и концертная деятельность.

Официально, наиболее прибыльное направление группы – агробизнес, а именно ООО "Ятрань" (сфера деятельности – выращивание зерновых культур, уставной фонд – 500 000 гривен), которое нарастило выручку с 31,3 млн грн. в 2021-м до 40,3 млн в 2025-м. Как и другой бизнес ректора, его владельцем является сын, Александр.

Впрочем, может так статься, что главный актив ректора все тот же – образовательный, однако об этом ниже.

Будучи народным депутатом с 2014 по 2019-й год и к тому же руководителем государственного вуза, Михаил Поплавский постоянно отчитывался о своем финансовом состоянии в Национальное агентство по противодействию коррупции. И надо сказать, что его декларации впечатляют. Так по состоянию на 2015 год Поплавский владел:

- 5 объектами недвижимости;

- корпоративными правами в 7 компаниях;

- правом интеллектуальной собственности на 91 объект;

- доходом в 33,8 млн грн. из которых на зарплату пришлись 364 тысячи, а остальное – роялти от использования его интеллектуальной собственности;

- почти 30,2 млн грн., в том числе займы другим лицам, 390 тысяч долларов и 280 тысяч евро;

- кредитах на сумму в 7,1 млн грн.

В декларации за 2025-й год были уже:

- 8 объектов недвижимости;

- автомобиль MERCEDES-BENZ 2024 года выпуска за 4,8 млн грн.;

- корпоративные права на 1 компанию;

- право интеллектуальной собственности на 186 объектов;

- 20,3 млн грн. доходов, из которых 827 тысяч гривен пришлись на зарплату ректора и 283 тысячи гривен на пенсию;

- 4 млн 455 тыс. грн., 1 млн 762 тыс. дол. и 1 млн 510 тыс. евро;

- все те же 7,1 млн грн. кредитов.

Заметим, что Михаил Поплавский имеет иностранный бизнес – компанию MPSTS39 Holding GmbH с уставным фондом в 10 тысяч евро, зарегистрированную в австрийской столице городе Вена. Ее владельцем является поющий ректор, директором – сын Александр, а сферой деятельности указаны операции с недвижимостью и вложения в другие фирмы.

Cкандалы и коррупция, грозящие 12 годами тюрьмы – что ждет Михаила Поплавского

Понятно, что такая многогранная деятельность Михаила Поплавского не могла не вызывать реакцию в обществе.

Так, стиль управления и эпатажный характер поведения Михаила Поплавского, в частности, привычка окружать себя красивыми студентками, вызывало недовольство даже у его тогдашних сторонников из ПР. В 2010 году заместитель главы АП Анна Герман негативно высказалась в сторону учебного заведения Михаила Поплавского, заявив, что его вуз — "рассадник безвкусицы и голых девиц". Также Герман отметила, что сам Поплавский является ярким примером культивирования безвкусицы за деньги государства.

В 2020-м году экс-министра здравоохранения Уляна Супрун обвинила Михаила Поплавского в сексизме. В центре скандала "поющий ректор" оказался после того, как завел аккаунт в TikTok и стал сниматься в видео с молодыми студентками и дорогими авто.

На аналогичные пересуды ректор нарвался в 2023-м году, когда на вопрос одной из абитуриенток о варениках насмешливо сказал: "посмотри на себя, еще вареники тебе". Также последовали другие высказывания с обеих сторон и обвинения в вольном общении со студентами со стороны ректора, что он назвал частью своей PR-стратегии.

В 2025-м году бывшая студентка Киевского национального университета культуры и искусств Владислава Коренная прямо обвинила Михаила Поплавского в домогательствах. Во время визита к ректору ей сказали выключить телефон, предложили алкоголь и игру в бильярд на поцелуй или деньги.

Однако все эти заявления померкли на фоне сообщения СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора 27 марта о раскрытии схемы хищений бюджетных средств. В рамках этого дела по данным следствия, фигуранты подавали в Минобразования искусственно завышенное количество студентов, которые должны учиться в Киевском университете культуры в течение 2022-2024 годов. Таким образом в эти годы вуз получил от государства более 760 млн гривен для обеспечения образовательного процесса, и участники сделки присвоили часть из полученной суммы.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Одним из фигурантов дела по данным СМИ оказался экс-ректор Михаил Поплавский, у которого также проводился обыск. И именно поэтому образовательный бизнес поющего-ректора может оказаться самым прибыльным в его направлении, но вероятно, не очень чистоплотным.

Так, в составе корпоративной группы бизнеса Михаила и его сына Александра Поплавских находится частное высшее учебное заведение "Киевский университет культуры", открытый в 2000-м году. Именно тогда Поплавский занялся коммерцией. В настоящее время вуз, имеющий уставной фонд в 148 тысяч гривен, сфера деятельности — "высшее образование", принадлежит ООО "Укрконцерт". Но поскольку владельцем последнего является Александр Поплавский, то и вуз принадлежит сыну ректора.

Однако следы частного Киевского университета культуры можно найти и в декларациях Михаила Поплавского. Так, те самые 7,1 млн грн. Займов, взятые им в 2015-м году, он получил именно в вузе. Стоит ли удивляться, что ни копейки из долга самому себе он так и не начал выплачивать. Более того, в 2025-м году Поплавский-старший получил в виде зарплаты от вуза своего сына 780 327 гривен, а от государства – 827 691 гривну.

В пользу того, что вуз семейства Поплавских может быть причастен к хищениям, говорит и фраза в пресс-релизе Офиса генпрокурора Украины: "Кроме того, проверяется информация о возможном включении в отчетность лиц, которые фактически принадлежали к частному учебному заведению и не имели права участвовать в соответствующей бюджетной программе".

Поскольку в пресс-релизе прямо упоминается государственный вуз, логично предположить, что к хищениям из него причастны коллеги именно из частного вуза семьи Поплавских, хотя пока в судебных реестрах "Комментарии" не нашли упоминаний о претензиях правоохранителей по данному делу к детищу Михаила Поплавского.

Заметим, что за 2022-2024 годы частный вуз Михаила Поплавского отчитался о выручке в 726,7 млн грн., что немногим уступает общей сумме бюджетных ассигнований на государственный Киевский национальный университет культуры и искусств в 760 млн грн. Любопытно, что за 3 года работы частного вуза Михаила Поплавского в 2022-2024 годах самая большая чистая прибыль была получена в 2022-м году – 15,9 млн грн., при выручке в 156,9 млн. грн. При росте же выручке до 288,8 млн и 281 млн грн. в 2023-2024 гг. чистая прибыль составила 553 тысячи и убыток в 5,6 млн грн. соответственно. Наконец, на 281 млн грн. выручки в 2025-м пришелся убыток в 7,7 млн грн.

Такая арифметика может говорить о том, что в частном вузе под видом роста расходов могли просто выводить деньги. Таким образом, кроме подозрений в хищении, фигуранты дела могут получить и новые обвинения, так что тюремный срок в 12 лет по данному делу может стать не окончательным.