Главная Новости Общество события Поплавский презентовал первое в Украине образовательное приложение «Университет в смартфоне»
Поплавский презентовал первое в Украине образовательное приложение «Университет в смартфоне»

Михаил Поплавский: «Университет в смартфоне» – цифровая революция в Университете культуры

8 января 2026, 11:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Поплавский презентовал первое в Украине образовательное приложение «Университет в смартфоне»

Поплавский презентовал образовательное приложение «Университет в смартфоне»

В Киевском университете культуры состоялась презентация первого в Украине образовательного приложения "Университет в смартфоне" – цифровой платформы, объединяющей все ключевые процессы обучения в единой онлайн-среде.

Презентация стала знаковым событием для вуза, который последовательно формирует стандарты университета будущего и выступает лидером цифровых трансформаций в образовании.

Поплавский презентовал первое в Украине образовательное приложение «Университет в смартфоне» - фото 2

Применение представил президент Киевского университета культуры Михаил Поплавский, о чем сообщил на своей странице в Instagram.

В своём выступлении он подчеркнул, что цифровые решения сегодня являются ключом к конкурентоспособному образованию и успешному будущему студентов.

"Современное образование должно быть мобильным, удобным и технологичным. Мы создали “Университет в смартфоне”, чтобы каждый студент имел всё необходимое для обучения в одном устройстве –  быстро, просто и эффективно. Началась мировая интеллектуально-информационная революция. Идёт “битва мозгов”! Продолжается борьба за молодое поколение. Наступила эпоха, в которой решают время и талант. Действовать нужно быстро и решительно. И если вы хотите победить – вы должны быть первыми и лучшими", — отметил Михаил Поплавский.

Приложение "Университет в смартфоне" является полноценной образовательной digital-платформой, которая уже доступна в Google Play и App Store. Оно обеспечивает доступ к обучению из любой точки мира в удобное для пользователей время.

Поплавский презентовал первое в Украине образовательное приложение «Университет в смартфоне» - фото 2

Новый сервис объединяет образовательный хаб с учебными материалами, цифровой кампус с новостями и объявлениями университета, а также мгновенную связь с преподавателями в реальном времени. В одном приложении собраны расписание занятий, система оценивания, административные сервисы и персональный AI-ассистент.

Поплавский презентовал первое в Украине образовательное приложение «Университет в смартфоне» - фото 2

Учебные материалы доступны 24/7, а автоматизированные уведомления и быстрая обратная связь делают учебный процесс максимально гибким и комфортным.

Отдельное внимание во время презентации было уделено роли искусственного интеллекта. Персональный AI-ассистент помогает студентам ориентироваться в учебном процессе, анализировать результаты, планировать задания и формировать индивидуальную образовательную траекторию.

Поплавский презентовал первое в Украине образовательное приложение «Университет в смартфоне» - фото 2

Также было сообщено, что приложение будет работать не только для студентов, но и для абитуриентов 2026 года. Во время прохождения творческих конкурсов поступающие смогут пользоваться цифровыми сервисами платформы. Уже 17 января состоится День открытых дверей в онлайн- и офлайн- форматах, в ходе которого звёздные мастера курсов проведут предварительное зачисление.

Поплавский презентовал первое в Украине образовательное приложение «Университет в смартфоне» - фото 2

О создании приложения и его функционале рассказал руководитель проекта Дмитрий Редько:

"Создание приложения “Университет в смартфоне” –  это выход образования на принципиально новый уровень. Нашей задачей было создать интуитивный, функциональный продукт, который объединяет обучение, коммуникацию и персональный AI-ассистент в одном пространстве".

В завершение мероприятия состоялась живая дискуссия со студентами и преподавателями о развитии платформы, будущих обновлениях и возможностях искусственного интеллекта.

Поплавский презентовал первое в Украине образовательное приложение «Университет в смартфоне» - фото 2

Подводя итоги, Михаил Поплавский объявил 2026 год годом цифровизации и инноваций, подчеркнув, что Университет культуры вновь опережает время:

"Обучение должно быть интересным и удобным. С приложением “Университет в смартфоне” это стало реальностью".

Презентация завершилась приглашением присоединиться к платформе –  студенты и преподаватели первыми смогли скачать приложение "КУК".

Университет культуры продолжает формировать новую образовательную культуру – современную, цифровую и ориентированную на результат.



Источник: https://www.instagram.com/p/DTOTjTmDgia/?igsh=
