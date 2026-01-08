logo_ukra

Поплавський презентував «Університет у смартфоні»: навчання має бути мобільним
commentss НОВИНИ Всі новини

Поплавський презентував «Університет у смартфоні»: навчання має бути мобільним

Михайло Поплавський: «Університет у смартфоні» – цифрова революція в Університеті культури.

8 січня 2026, 11:30
Автор:
Slava Kot

У Київському університеті культури відбулася презентація першого  в Україні освітнього застосунку "Університет у смартфоні" – цифрової платформи, що об’єднує всі ключові процеси навчання в єдиному онлайн-середовищі.

Поплавський презентував «Університет у смартфоні»: навчання має бути мобільним

Поплавський презентував освітній застосунок «Університет у смартфоні»

Презентація стала знаковою подією для вишу, який послідовно формує стандарти університету майбутнього та виступає лідером цифрових трансформацій в освіті.

Поплавський презентував «Університет у смартфоні»: навчання має бути мобільним - фото 2

Застосунок презентував президент Київського університету культури Михайло Поплавський, про що повідомив на своїй сторінці в Instagram. 

У виступі він наголосив, що цифрові рішення сьогодні є ключем до конкурентоспроможної освіти та успішного майбутнього студентів.

"Сучасна освіта має бути мобільною, зручною та технологічною. Ми створили "Університет у смартфоні", щоб кожен студент мав усе необхідне для навчання в одному пристрої – швидко, просто й ефективно. Розпочалася світова інтелектуально-інформаційна революція. Йде "Битва мозгів"! Триває боротьба за молоде покоління. Настала епоха, в якій вирішують час і талант. Діяти потрібно швидко і рішуче. І якщо ви хочете виграти – маєте бути першими й кращими", – зазначив Михайло Поплавський.

Застосунок "Університет у смартфоні" є повноцінною освітньою digital-платформою, яка вже доступна в Google Play та App Store. Він забезпечує доступ до навчання з будь-якої точки світу у зручний для користувачів час.

Поплавський презентував «Університет у смартфоні»: навчання має бути мобільним - фото 2

Новий сервіс  поєднує освітній хаб з навчальними матеріалами, цифровий кампус з новинами та оголошеннями університету, а також миттєвий зв’язок із викладачами в реальному часі. В одному застосунку зібрані розклад занять, система оцінювання, адміністративні сервіси та персональний AI-асистент.

Поплавський презентував «Університет у смартфоні»: навчання має бути мобільним - фото 2

Освітні матеріали доступні 24/7, а автоматизовані сповіщення та швидкий зворотний зв’язок роблять навчальний процес максимально гнучким і комфортним.

Окрему увагу під час презентації приділили ролі штучного інтелекту. Персональний AI-асистент допомагає студентам орієнтуватися в навчальному процесі, аналізувати результати, планувати завдання та формувати індивідуальну освітню траєкторію.

Поплавський презентував «Університет у смартфоні»: навчання має бути мобільним - фото 2

Також було повідомлено, що застосунок працюватиме не лише для студентів, а й для абітурієнтів 2026 року. Під час проходження творчих конкурсів вступники зможуть користуватися цифровими сервісами платформи. Уже 17 січня відбудеться День відкритих дверей в онлайн- та офлайн- форматах, під час якого зіркові майстри курсів проведуть попереднє зарахування.

Поплавський презентував «Університет у смартфоні»: навчання має бути мобільним - фото 2

Про створення застосунку та його функціонал розповів керівник проєкту Дмитро Редько:

"Створення застосунку “Університет у смартфоні” – це вихід освіти на принципово новий рівень. Нашим завданням було створити інтуїтивний, функціональний продукт, який об’єднує навчання, комунікацію та персональний AI-асистент в одному просторі".

Наприкінці заходу відбулася жвава дискусія зі студентами та викладачами щодо розвитку платформи, майбутніх оновлень і можливостей штучного інтелекту.

Поплавський презентував «Університет у смартфоні»: навчання має бути мобільним - фото 2

Підсумовуючи, Михайло Поплавський оголосив 2026 рік роком цифровізації та інновацій, наголосивши, що Університет культури знову випереджає час:

"Навчання має бути цікавим і зручним. Із застосунком “Університет у смартфоні”  це стало реальністю".

Презентація завершилася запрошенням долучитися до платформи – студенти та викладачі першими змогли завантажити застосунок "КУК".

Університет культури продовжує формувати нову освітню культуру – сучасну, цифрову та орієнтовану на результат.



Джерело: https://www.instagram.com/p/DTOTjTmDgia/?igsh=
