logo

BTC/USD

70542

ETH/USD

2134.72

USD/UAH

43.83

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Наука и образование «Толерантность к "порешать"»: Оксен Лисовый сделал заявление о коррупции в вузах
commentss НОВОСТИ Все новости

«Толерантность к "порешать"»: Оксен Лисовый сделал заявление о коррупции в вузах

Реорганизация из-за коррупционных рисков: глава МОН предупредил о жестких мерах для проблемных вузов

23 марта 2026, 18:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовый акцентировал внимание на опасности мелкой коррупции в высших учебных заведениях. По его убеждению, именно обычные "неофициальные расчеты" за экзамены или зачеты наносят наибольший вред, поскольку приучают молодежь к нарушению закона.

«Толерантность к "порешать"»: Оксен Лисовый сделал заявление о коррупции в вузах

Оксен Лисовый

Глава МОН подчеркнул, что коррупция в высшей школе — это не только миллионные схемы. "Бытовая коррупция в ВУЗах — самая опасная, потому что формирует толерантность к "решению"", — заявил Лисовый, добавив, что привычка покупать оценки разрушает ценностный фундамент будущих специалистов.

Министерство уже внедряет систему мониторинга, позволяющую проявлять подозрительную активность в учебных заведениях. Анализу подлежат такие маркеры, как отсутствие реального развития заведения, стремительное сокращение количества студентов или, наоборот, "аномальный рост отдельных категорий поступающих".

В случае подтверждения негативных тенденций министр пообещал прибегать к радикальным шагам. МОН готов инициировать реорганизацию таких учреждений или их присоединение к более успешным и прозрачным университетам. Лисовый заверил, что ведомство не будет игнорировать сигналы о злоупотреблениях и продолжит очищение системы образования от практик прошлого.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине готовится масштабное расширение программы школьного питания. Уже с начала нового учебного года, 1 сентября, бесплатные горячие обеды станут доступны всем учащимся, учащимся в очном или смешанном форматах. Об этом сообщила Первая леди Елена Зеленская, отметив, что нововведение охватит около 3 миллионов детей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости