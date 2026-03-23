«Толерантность к "порешать"»: Оксен Лисовый сделал заявление о коррупции в вузах

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовый акцентировал внимание на опасности мелкой коррупции в высших учебных заведениях. По его убеждению, именно обычные "неофициальные расчеты" за экзамены или зачеты наносят наибольший вред, поскольку приучают молодежь к нарушению закона.

Оксен Лисовый

Глава МОН подчеркнул, что коррупция в высшей школе — это не только миллионные схемы. "Бытовая коррупция в ВУЗах — самая опасная, потому что формирует толерантность к "решению"", — заявил Лисовый, добавив, что привычка покупать оценки разрушает ценностный фундамент будущих специалистов.

Министерство уже внедряет систему мониторинга, позволяющую проявлять подозрительную активность в учебных заведениях. Анализу подлежат такие маркеры, как отсутствие реального развития заведения, стремительное сокращение количества студентов или, наоборот, "аномальный рост отдельных категорий поступающих".

В случае подтверждения негативных тенденций министр пообещал прибегать к радикальным шагам. МОН готов инициировать реорганизацию таких учреждений или их присоединение к более успешным и прозрачным университетам. Лисовый заверил, что ведомство не будет игнорировать сигналы о злоупотреблениях и продолжит очищение системы образования от практик прошлого.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине готовится масштабное расширение программы школьного питания. Уже с начала нового учебного года, 1 сентября, бесплатные горячие обеды станут доступны всем учащимся, учащимся в очном или смешанном форматах. Об этом сообщила Первая леди Елена Зеленская, отметив, что нововведение охватит около 3 миллионов детей.