З 1 вересня реформа гарячого харчування в школах охопить усі 3 мільйонів учнів

В Україні готується масштабне розширення програми шкільного харчування. Вже з початку нового навчального року, 1 вересня, безкоштовні гарячі обіди стануть доступними для всіх учнів, які навчаються в очному або змішаному форматах. Про це повідомила Перша леді Олена Зеленська, зазначивши, що нововведення охопить близько 3 мільйонів дітей.

На сьогодні безоплатне харчування вже отримують понад 2 мільйони школярів — це учні початкових класів та діти з прифронтових територій. Проте мета реформи — забезпечити рівний доступ до якісної їжі для всіх школярів країни. "Навіть у найскладніших умовах держава не заощаджує на добробуті дітей. Навпаки — інвестує в нього ще більше", — підкреслила Перша леді.

За словами Зеленської, Україна вже п’ять років системно оновлює застарілі норми, будує сучасні фабрики-кухні та модернізує харчоблоки в громадах. Важливим етапом стало приєднання до міжнародної Коаліції шкільного харчування та підтримка з боку Європейського Союзу.

"Разом ми рухаємося до адаптації системи шкільного харчування до європейських стандартів — із якісним меню та безкоштовними обідами для школярів", — зазначила вона. Попри війну, розвиток інфраструктури триває: громади отримують субвенції на оновлення кухонь, а кухарі проходять спеціалізоване навчання для роботи за новими стандартами.

