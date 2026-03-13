С 1 сентября реформа горячего питания в школах охватит все 3 миллиона учеников

На Украине готовится масштабное расширение программы школьного питания. Уже с начала нового учебного года, 1 сентября, бесплатные горячие обеды станут доступны всем учащимся, учащимся в очном или смешанном форматах. Об этом сообщила Первая леди Елена Зеленская, отметив, что нововведение охватит около 3 миллионов детей.

На сегодняшний день бесплатное питание уже получают более 2 миллионов школьников — это ученики начальных классов и дети с прифронтовых территорий. Однако цель реформы – обеспечить равный доступ к качественной пище для всех школьников страны. "Даже в самых сложных условиях государство не экономит на благосостоянии детей. Напротив, инвестирует в него еще больше", — подчеркнула Первая леди.

По словам Зеленской, Украина уже пять лет системно обновляет устаревшие нормы, строит современные фабрики-кухни и модернизирует пищеблоки в общинах. Важным этапом стало присоединение к международной коалиции школьного питания и поддержка со стороны Европейского союза.

"Вместе мы двигаемся к адаптации системы школьного питания к европейским стандартам – с качественным меню и бесплатными обедами для школьников", – отметила она. Несмотря на войну, развитие инфраструктуры продолжается: общины получают субвенции на обновление кухонь, а повара проходят специализированное обучение для работы по новым стандартам.

