“Дітей почнуть вчити з п’яти років”: в Україні вводять обов’язкову англійську у дитсадках

В Україні з 1 вересня 2026 року запроваджують нову освітню норму — вивчення англійської мови у дитячих садках стане обов’язковим.

Йдеться про дітей віком 5–6 років, які навчаються у старших групах закладів дошкільної освіти.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки, посилаючись на положення нового закону “Про дошкільну освіту”.

У МОН зазначають, що нововведення має допомогти дітям раніше почати знайомство з іноземною мовою, що відповідає сучасним міжнародним освітнім підходам.

Окремі вчителі англійської у дитсадках

Для організації занять у дитячих садках вводитимуть нову педагогічну посаду.

Йдеться про вчителя англійської мови для дошкільної освіти.

Штатні нормативи передбачають, що на кожну групу дітей старшого дошкільного віку вводитиметься 0,25 ставки викладача.

Це означає, що один педагог зможе працювати одразу з кількома групами.

Методика та нові навчальні матеріали

Щоб допомогти педагогам адаптуватися до нових вимог, розроблено спеціальний методичний порадник для викладання англійської мови у дитсадках.

У ньому містяться рекомендації щодо:

планування занять;

формування мовних навичок у дітей;

ігрових методик навчання;

адаптації уроків до вікових особливостей дошкільнят.

Фахівці наголошують, що у дитсадках англійську мову викладатимуть у легкій, ігровій формі, без перевантаження дітей.

Навчання педагогів

Підготовку та професійний розвиток педагогів планують організувати через спеціальну національну онлайн-платформу для вчителів.

Її створило Міністерство освіти і науки з урахуванням міжнародного досвіду викладання мов у ранньому віці.

Контент платформи розроблено у співпраці з Британською Радою та Cambridge University Press & Assessment.

На платформі доступний спеціальний розділ “Preschool Educators”, який містить:

5 методичних секцій;

49 навчальних матеріалів;

приблизно 30 годин освітнього контенту.

Усі матеріали адаптовані до віку дітей та спрямовані на практичне застосування у дитсадках.

Чому раннє вивчення мов важливе

Освітні експерти наголошують, що саме дошкільний вік вважається найсприятливішим для вивчення іноземних мов.

У цей період діти швидше запам’ятовують нові слова, легше сприймають вимову та формують мовні навички.

Саме тому у багатьох країнах Європи іноземні мови починають вивчати ще у дитячих садках.

В Україні ж нова норма може стати важливим кроком до модернізації системи дошкільної освіти.

