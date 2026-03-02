Хто вчитиме наших дітей: вчителі англійської провалили сертифікацію

В Україні оприлюднили результати першого етапу сертифікації педагогів 2026 року, і цифри викликали неоднозначну реакцію. Із 3423 зареєстрованих учасників пороговий бал подолали 2226 освітян – це 65% від загальної кількості.

Освітній холодний душ: лише половина педагогів одного предмета змогла скласти тест

Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти. Тестування відбулося 7 лютого, а результати вже доступні в електронних кабінетах учасників.

Який предмет показав найгірший результат

Найнижчі показники продемонстрували вчителі іноземної (англійської) мови. Лише 48% учасників подолали необхідний поріг. Тобто фактично більше половини педагогів цього предмета не змогли пройти перший етап.

Для порівняння:

– 83% учителів української мови та літератури успішно склали тест;

– 76% педагогів початкових класів;

– 76% учителів історії та громадянських дисциплін;

– 54% учителів математики.

Різниця між предметами виявилася суттєвою.

Що означає непрохідний бал

Учасники, які набрали менше 60% від максимальної кількості тестових балів, не допущені до наступного етапу сертифікації. Далі процес передається до Державна служба якості освіти України, яка відповідатиме за оцінювання педагогічної майстерності та практичного досвіду.

Чому це викликає резонанс

Англійська мова вважається одним із ключових предметів у сучасній школі. Саме вона відкриває доступ до міжнародної освіти, ІТ-сфери та глобального ринку праці. Тому слабкі результати частини педагогів стали предметом обговорень у професійній спільноті.

Втім, сертифікація є добровільною процедурою і не охоплює всіх учителів країни. У 2026 році пройти її могли до 5 тисяч педагогів.

Освітні експерти наголошують: сертифікація – це інструмент підвищення якості, а не покарання. Водночас результати демонструють потребу в додатковому професійному розвитку та підтримці окремих категорій учителів.

Питання залишається відкритим: чи стане цей сигнал поштовхом до системних змін у підготовці педагогів, особливо з іноземних мов, чи обмежиться лише статистикою?

