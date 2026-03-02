У молодших класах можуть запровадити “вільну годину”: чи не заважатиме нововведення навчанню і чи не знизиться рівень знань

У початковій школі в Україні можуть з’явитися зміни, які напряму вплинуть на щоденний розклад учнів. Йдеться про запровадження так званої “вільної години” – додаткового навчального часу, який школа зможе використовувати гнучко, відповідно до потреб дітей.

Майже 60% учителів підтримали запровадження "вільної години" – що зміниться для дітей 1–4 класів

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. Ідею підтримали майже 60% педагогів, які взяли участь в опитуванні щодо оновлення Типової освітньої програми для 1–4 класів. Загалом до дослідження долучилися близько 17,5 тисячі вчителів, більшість із яких працюють у системі Нової української школи.

Для чого потрібна “вільна година”

Йдеться не про додаткове навантаження, а про інструмент гнучкості. Школа зможе самостійно визначати, на що спрямувати цю годину:

– підсилення математики чи читання;

– розвиток мовних навичок;

– творчі або інтегровані курси;

– додаткову підтримку дітей, які потребують індивідуальної уваги.

Фактично це шанс адаптувати навчання до реальних потреб конкретного класу, а не працювати виключно за жорстким шаблоном.

Що кажуть педагоги

Більшість учителів підтримують ідею, однак наголошують: для ефективного впровадження потрібні чіткі методичні рекомендації. Освітяни хочуть розуміти, як саме планувати цей час, щоб він не перетворився на формальність.

Також важливо, щоб “вільна година” не стала прихованим збільшенням навчального навантаження. У початковій школі перевтома дітей залишається однією з головних проблем.

Які можуть бути переваги

Експерти в освіті зазначають, що гнучкий розклад дозволяє швидше реагувати на прогалини в знаннях. Якщо класу складно дається певна тема – з’являється додатковий ресурс для її опрацювання.

Окрім того, “вільна година” може стати простором для розвитку критичного мислення, командної роботи або емоційного інтелекту – напрямів, які складно повноцінно інтегрувати в межах стандартних уроків.

Чи стане це обов’язковою нормою

Поки що йдеться про проєкт змін у Типовій освітній програмі. Остаточні рішення ще попереду. Водночас підтримка більшості педагогів свідчить про запит на більшу автономію шкіл у формуванні навчального процесу.

Якщо новація буде затверджена, українські початкові школи можуть отримати інструмент, який дасть більше свободи – і дітям, і вчителям. Питання лише в тому, як саме цей ресурс буде використано.

Нагадаємо, раніше "Коментарі" повідомляли, що в Україні посилили контроль за відвідуванням закладів освіти. Відтепер інформація про дітей, які не навчаються або систематично не відвідують школу, передаватиметься значно оперативніше. Уряд оновив механізм взаємодії між освітніми установами, службами у справах дітей та правоохоронними органами.