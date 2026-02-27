Пропустив урок – інформація в поліції: в Україні змінили правила обліку учнів

В Україні посилили контроль за відвідуванням закладів освіти. Відтепер інформація про дітей, які не навчаються або систематично не відвідують школу, передаватиметься значно оперативніше. Уряд оновив механізм взаємодії між освітніми установами, службами у справах дітей та правоохоронними органами.

Уряд посилив контроль за відвідуванням шкіл – як тепер передаватимуть дані про пропуски

Про це повідомляють на сайті Кабінету Міністрів України. Постановою від 25 лютого 2026 року № 241 внесено зміни до Порядку ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, вихованців та учнів, затвердженого ще у 2017 році. Ініціатором змін виступило управління ювенальної превенції.

Головна мета нововведень – посилити міжвідомчу взаємодію та забезпечити реальний контроль за тим, щоб жодна дитина не випадала з освітнього процесу. Оновлений порядок передбачає чіткі строки передачі інформації та використання цифрових сервісів для швидкого реагування.

Що саме змінюється

По-перше, удосконалено алгоритми передачі даних між закладами освіти, органами управління освітою, службами у справах дітей та підрозділами Національної поліції України.

По-друге, вводиться оперативне інформування про дітей, які не відвідують школу або вибули з навчання. Це дозволить швидше з’ясувати причини відсутності та запобігти можливим ризикам.

По-третє, визначено конкретні строки опрацювання інформації та її передачі відповідним службам. Раніше такі процедури могли затягуватися.

Крім того, передбачено активніше використання автоматизованих інформаційних систем. Цифровізація процесу має мінімізувати людський фактор і пришвидшити реагування у випадках, коли дитина фактично зникає з освітнього середовища.

У центрі змін – безпека дітей

У Кабміні наголошують: нововведення спрямовані не на покарання, а на захист прав дитини. Ювенальні поліцейські зможуть швидше отримувати інформацію та реагувати на випадки, коли дитина не охоплена навчанням. Йдеться про раннє виявлення проблем у сім’ї, запобігання правопорушенням і забезпечення права на освіту.

Таким чином, держава формує єдину систему раннього реагування на ризики, пов’язані з порушенням права дітей на освіту. Уряд підкреслює, що це крок до посилення превентивної роботи в громадах та налагодження чіткої координації між усіма відповідальними службами.

