Старт НМТ уже 5 березня: абітурієнтам дали лише 28 днів – хто не зареєструється, втратить шанс на вступ

Вже 5 березня в Україні розпочнеться реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті. Майбутні вступники матимуть менше місяця, аби подати документи та підтвердити намір складати НМТ. Реєстрація триватиме до 2 квітня, і пропустити цей термін означає втратити можливість вступу у 2026 році.

За тиждень стартує реєстрація на НМТ 2026 – що потрібно зробити кожному вступнику

Про це повідомляє Освіта.UA. Реєстрація здійснюватиметься через спеціальний сервіс Українського центру оцінювання якості освіти. Кожен учасник повинен самостійно створити персональний кабінет – автоматично через застосунок Дія або шляхом заповнення форми в реєстраційній системі.

Після створення кабінету вступник має внести свої персональні дані: контактну інформацію, категорію учасника – "випускник поточного року" або "випускник минулих років", а також дані про заклад освіти (для цьогорічних випускників).

Окремо потрібно обрати предмет на вибір, населений пункт в Україні або за кордоном для складання тесту, а також мову виконання сертифікаційної роботи. У разі необхідності можна одразу зазначити потребу у проходженні додаткової сесії або створенні спеціальних умов.

Особливу увагу варто звернути на документи. Система автоматично визначить перелік необхідних файлів залежно від способу реєстрації. Якщо вступник користується Дією, потрібно буде завантажити лише довідку з місця навчання. У разі реєстрації через форму необхідно подати копію документа, що посвідчує особу, ідентифікаційний код та документ, який підтверджує здобуття освіти.

Після внесення даних учасник має підтвердити бажання скласти НМТ та надіслати інформацію на обробку. Лише після цього реєстрацію вважатимуть завершеною.

До 7 квітня передбачено можливість внести зміни до окремих реєстраційних даних. Зокрема, можна змінити предмет за вибором, місто складання тесту або подати заявку на участь у додатковій сесії за наявності поважної причини.

Нагадаємо, що НМТ залишається ключовим елементом вступної кампанії. Саме від результатів тестування залежатиме можливість навчання у вищих навчальних закладах країни.

Абітурієнтам радять не відкладати реєстрацію на останні дні, адже технічні перевантаження сервісу або помилки в документах можуть коштувати дорого.

