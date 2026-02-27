Весняні канікули під загрозою: школярам можуть урізати відпочинок і продовжити навчання до літа

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Навчальний рік 2025–2026 офіційно триватиме до 30 червня. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України. Проте це не означає, що всі школярі обов’язково навчатимуться до середини літа. Чи скасують весняні канікули та хто залишиться за партами у червні – залежатиме від конкретної школи та регіону. Про це в коментарі журналістам пояснила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова.
Навчальний рік 2025–2026 подовжено до 30 червня – чи скасують весняні канікули
Причиною можливих змін стали тривалі зимові канікули й постійні перебої з електропостачанням. У багатьох громадах навчальний процес переривався або відбувався з суттєвими труднощами.
Водночас школи мають широку автономію в організації освітнього процесу. Саме вони визначають дати канікул і формат навчання. Загальної необхідності масово скасовувати весняні канікули наразі немає, однак у деяких громадах такі рішення можливі.
У складних умовах школи застосовували асинхронний формат: учні завантажували завдання на освітні платформи, коли вдома було світло, а вчителі перевіряли їх за наявності електроенергії. Якщо такий формат не забезпечив повного опанування матеріалу, навчання можуть продовжити у червні.
Ситуація різниться по країні. У західних і частині центральних областей навчальний процес був стабільнішим, тому потреба у літніх уроках там мінімальна. Натомість у Києві та прифронтових регіонах школи частіше змінювали графік через безпекову та енергетичну ситуацію, що може вплинути на тривалість навчання.
Освітній омбудсмен також підтвердила: пропущені уроки компенсуватимуть або через урізання весняних канікул, або через продовження навчання у червні 2026 року.
Таким чином, весняні канікули 2026 року можуть відбутися за звичним графіком, але в окремих школах їх можуть скоротити або перенести. А частині учнів доведеться завершувати програму вже в червні.
Читайте також в "Коментарях", що ШІ заборонили для використання католицькими священниками.