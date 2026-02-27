Весняні канікули під загрозою: школярам можуть урізати відпочинок і продовжити навчання до літа

Навчальний рік 2025–2026 офіційно триватиме до 30 червня. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України. Проте це не означає, що всі школярі обов’язково навчатимуться до середини літа. Чи скасують весняні канікули та хто залишиться за партами у червні – залежатиме від конкретної школи та регіону. Про це в коментарі журналістам пояснила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова.

Навчальний рік 2025–2026 подовжено до 30 червня – чи скасують весняні канікули

Причиною можливих змін стали тривалі зимові канікули й постійні перебої з електропостачанням. У багатьох громадах навчальний процес переривався або відбувався з суттєвими труднощами.

Чи скасують весняні канікули

За словами заступниці міністра освіти і науки Надії Кузьмичової, усе залежить від того, як конкретний заклад освіти працював узимку. Якщо школа була змушена подовжити зимові канікули на два–три тижні через надзвичайну ситуацію в енергетиці, навчальні дні можуть компенсувати за рахунок скорочення або навіть повного скасування весняного відпочинку.

Водночас школи мають широку автономію в організації освітнього процесу. Саме вони визначають дати канікул і формат навчання. Загальної необхідності масово скасовувати весняні канікули наразі немає, однак у деяких громадах такі рішення можливі.

Хто навчатиметься у червні

Формально навчальний рік завершується 30 червня, однак фактичний графік залежатиме від того, наскільки повноцінно діти засвоїли програму в період блекаутів.

У складних умовах школи застосовували асинхронний формат: учні завантажували завдання на освітні платформи, коли вдома було світло, а вчителі перевіряли їх за наявності електроенергії. Якщо такий формат не забезпечив повного опанування матеріалу, навчання можуть продовжити у червні.

Ситуація різниться по країні. У західних і частині центральних областей навчальний процес був стабільнішим, тому потреба у літніх уроках там мінімальна. Натомість у Києві та прифронтових регіонах школи частіше змінювали графік через безпекову та енергетичну ситуацію, що може вплинути на тривалість навчання.

Освітній омбудсмен також підтвердила: пропущені уроки компенсуватимуть або через урізання весняних канікул, або через продовження навчання у червні 2026 року.

Хто ухвалює остаточне рішення

Міністерство освіти і науки продовжує моніторити ситуацію з енергетикою та безпекою. Водночас остаточні рішення щодо графіку навчання ухвалюватимуть на місцях – з урахуванням реальних умов у конкретній громаді та технічних можливостей школи.

Таким чином, весняні канікули 2026 року можуть відбутися за звичним графіком, але в окремих школах їх можуть скоротити або перенести. А частині учнів доведеться завершувати програму вже в червні.

