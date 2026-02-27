Весенние каникулы под угрозой: школьникам могут урезать отдых и продолжить обучение до лета

Учебный год 2025-2026 официально продлится до 30 июня. Такое решение принял Кабинет Министров Украины. Однако это не означает, что все школьники будут обязательно учиться до середины лета. Отменят ли весенние каникулы и кто останется за партами в июне – будет зависеть от конкретной школы и региона. Об этом в комментарии журналистам объяснила заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева.

Учебный год 2025–2026 продлен до 30 июня – отменят ли весенние каникулы

Предпосылкой вероятных конфигураций стали длительные зимние каникулы и неизменные перебои с электроснабжением. Во многих общинах учебный процесс прерывался или происходил с существенным трудом.

Отменят ли весенние каникулы

По словам заместителя министра образования и науки Надежды Кузьмичевой, все зависит от того, как конкретное учебное заведение работало зимой. Если школа была вынуждена продлить зимние каникулы на две-три недели из-за чрезвычайной ситуации в энергетике, учебные дни могут компенсироваться за счет сокращения или даже полной отмены весеннего отдыха.

В то же время, школы имеют широкую автономию в организации образовательного процесса. Именно они определяют дату каникул и формат обучения. Общей необходимости массово отменять весенние каникулы нет, однако в некоторых общинах такие решения возможны.

Кто будет учиться в июне

Формально учебный год завершается 30 июня, однако фактический график будет зависеть от того, насколько дети полноценно усвоили программу в период блекаутов.

В сложных условиях школы применяли асинхронный формат: учащиеся загружали задачи на образовательные платформы, когда дома было светло, а учителя проверяли их при наличии электроэнергии. Если такой формат не обеспечил полного овладения материалом, обучение может продолжиться в июне.

Ситуация разнится по стране. В западных и центральных областей учебный процесс был более стабильным, поэтому потребность в летних уроках там минимальна. В Киеве и прифронтовых регионах школы чаще меняли график из-за безопасности и энергетической ситуации, что может повлиять на продолжительность обучения.

Образовательный омбудсмен также подтвердила: пропущенные уроки будут компенсировать либо из-за урезания весенних каникул, либо из-за продолжения учебы в июне 2026 года.

Кто принимает окончательное решение

Министерство образования и науки продолжает мониторить ситуацию с энергетикой и сохранностью. В то же время, окончательные решения по графику обучения будут приниматься на местах – с учетом реальных условий в конкретной общине и технических возможностей школы.

Таким образом, весенние каникулы 2026 могут состояться по привычному графику, но в отдельных школах их могут сократить или перенести. А части учащихся придется завершать программу уже в июне.

