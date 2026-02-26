ШІ – під забороною для священників: Папа Лев XIV зробив гучну заяву про проповіді

Папа Римський Лев XIV звернувся до духовенства Римської єпархії із закликом утриматися від використання штучного інтелекту під час підготовки текстів для проповідей. Про це повідомляє Vatican News за підсумками зустрічі понтифіка зі священниками.

Папа Римський Лев XIV закликав духовенство не писати проповіді за допомогою штучного інтелекту

Під час розмови Папа прямо застеріг від спокуси перекладати творчу й духовну працю на цифрові інструменти. За його словами, ШІ та інтернет можуть бути корисними, однак потребують обережного використання.

"Як і всі м’язи в тілі, якщо ми їх не використовуємо, якщо ми ними не рухаємо, вони вмирають. Мозок потрібно використовувати, тому наш інтелект також потрібно трохи тренувати, щоб не втратити цю здатність", – наголосив Лев XIV.

Понтифік підкреслив, що підготовка проповіді – це не технічний процес складання тексту, а особистий духовний досвід, який не може бути делегований алгоритму. За його словами, штучний інтелект може аналізувати інформацію, структурувати матеріали чи допомагати з довідковими даними, але не здатен замінити живе свідчення віри.

"Вимовляти справжню проповідь – це ділитися вірою, а штучний інтелект ніколи не зможе ділитися вірою", – заявив Папа.

Заява пролунала на тлі глобальних дискусій про роль штучного інтелекту в різних сферах – від освіти до журналістики та релігії. Лев XIV фактично окреслив межу між технологічною допомогою та духовною відповідальністю, наголосивши, що проповідь має залишатися плодом особистої молитви, роздумів і пастирського досвіду.

Експерти зазначають, що слова Папи можуть стати орієнтиром для католицького духовенства у світі, де дедалі більше сфер переходять на автоматизовані інструменти. Водночас понтифік не виступив проти технологій загалом, а лише закликав до розсудливості.

Таким чином, позиція Лева XIV зводиться до чіткого меседжу: технології можуть допомагати, але вони не здатні замінити особисту віру, відповідальність і живе слово священника.

Читайте також в "Коментарях", що Папа Лев XIV закликав до негайного припинення вогню в Україні напередодні 4-х роковин повномасштабного вторгнення Росії.