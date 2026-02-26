ИИ – под запретом для священников: Папа Лев XIV сделал громкое заявление о проповеди

Папа Римский Лев XIV обратился к духовенству Римской епархии с призывом воздержаться от использования искусственного интеллекта при подготовке текстов для проповедей. Об этом сообщает Vatican News по итогам встречи понтифика со священниками.

Папа Римский Лев XIV призвал духовенство не писать проповеди с помощью искусственного интеллекта

Во время разговора Папа прямо предостерег от соблазна переводить творческий и духовный труд на цифровые инструменты. По его словам, ИИ и интернет могут быть полезны, однако нуждаются в осторожном использовании.

"Как и все мышцы в теле, если мы их не используем, если мы ими не двигаем, они умирают. Мозг нужно использовать, поэтому наш интеллект также нужно немного тренировать, чтобы не потерять эту способность", – подчеркнул Лев XIV.

Понтифик подчеркнул, что подготовка проповеди – это не технический процесс составления текста, а личный духовный опыт, который не может быть делегирован алгоритмом. По его словам, искусственный интеллект может анализировать информацию, структурировать материалы или помогать со справочными данными, но не способен заменить живое свидетельство веры.

"Произносить настоящую проповедь – это делиться верой, а искусственный интеллект никогда не сможет делиться верой", – заявил Папа.

Заявление прозвучало на фоне глобальных дискуссий о роли искусственного интеллекта в разных областях – от образования до журналистики и религии. Лев XIV фактически очертил границу между технологической помощью и духовной ответственностью, отметив, что проповедь должна оставаться плодом личной молитвы, размышлений и пастырского опыта.

Эксперты отмечают, что слова Папы могут стать ориентиром для католического духовенства в мире, где все больше сфер переходят на автоматизированные инструменты. В то же время понтифик не выступил против технологий в целом, а лишь призывал к благоразумию.

Таким образом, позиция Льва XIV сводится к четкому месседжу: технологии могут помогать, но они не способны заменить личную веру, ответственность и живое слово священника.

