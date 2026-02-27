logo

НОВОСТИ

Старт НМТ уже 5 марта: абитуриентам дали всего 28 дней – кто не зарегистрируется, потеряет шанс на поступление

Персональный кабинет, выбор предмета и города сборки – подробная инструкция для абитуриентов.

27 февраля 2026, 20:25
Уже 5 марта на Украине начнется регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте. Будущие поступающие будут меньше месяца, чтобы подать документы и подтвердить намерение составлять НМТ. Регистрация продлится до 2 апреля, и пропустить этот срок означает упустить возможность вступления в 2026 году.

Через неделю стартует регистрация на НМТ 2026 – что нужно сделать каждому поступающему

Об этом сообщает Освіта.UA. Регистрация будет осуществляться через специальный сервис Украинского центра оценки качества образования. Каждый участник должен самостоятельно создать персональный кабинет автоматически через приложение Действие или путем заполнения формы в регистрационной системе.

После создания кабинета поступающий должен внести свои персональные данные: контактную информацию, категорию участника – "выпускник текущего года" или "выпускник прошлых лет", а также данные о учебном заведении (для выпускников этого года).

Отдельно нужно выбрать предмет по выбору, населенный пункт в Украине или за рубежом для сдачи теста, а также язык выполнения сертификационной работы. В случае необходимости можно сразу указать потребность в прохождении дополнительной сессии или создании специальных условий.

Особое внимание следует обратить на документы. Система автоматически определит список необходимых файлов в зависимости от способа регистрации. Если поступающий пользуется действием, нужно будет скачать только справку с места обучения. В случае регистрации через форму необходимо подать копию документа, удостоверяющего личность, идентификационный код и документ, подтверждающий получение образования.

После внесения данных, участник должен подтвердить желание составить НМТ и отправить информацию на обработку. Только после этого регистрацию сочтут завершенной.

До 7 апреля предусмотрена возможность внести изменения в отдельные регистрационные данные. В частности, можно изменить предмет по выбору, город сдачи теста или подать заявку на участие в дополнительной сессии при наличии уважительной причины.

Напомним, что НМТ остается ключевым элементом вступительной кампании. Именно от результатов тестирования зависит возможность обучения в высших учебных заведениях страны.

Абитуриентам советуют не откладывать регистрацию в последние дни, ведь технические перегрузки сервиса или ошибки в документах могут стоить дорого.

