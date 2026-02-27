Пропустил урок – информация в полиции: в Украине изменили правила учета учащихся

В Украине ужесточили контроль за посещением учебных заведений. Теперь информация о детях, которые не учатся или систематически не посещают школу, будет передаваться значительно оперативнее. Правительство обновило механизм взаимодействия между образовательными учреждениями, службами по делам детей и правоохранительными органами.

Правительство усилило контроль за посещением школ – как теперь будут передавать данные о пропусках

Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров Украины. Постановлением от 25 февраля 2026 г. № 241 внесены изменения в Порядок ведения учета детей дошкольного и школьного возраста, воспитанников и учащихся, утвержденного еще в 2017 году. Инициатором перемен выступило управление ювенальной превенции.

Главная цель нововведений – усилить межведомственное взаимодействие и обеспечить реальный контроль за тем, чтобы ни один ребенок не выпадал из образовательного процесса . Обновленный порядок предусматривает четкие сроки передачи информации и использование цифровых сервисов для быстрого реагирования.

Что именно меняется

Во-первых, усовершенствованы алгоритмы передачи данных между учебными заведениями, органами управления образованием, службами по делам детей и подразделениями Национальной полиции Украины.

Во-вторых, вводится оперативное информирование о детях, не посещающих школу или выбывших из учебы. Это позволит быстрее выяснить причины отсутствия и предотвратить возможные риски.

В-третьих, определены конкретные сроки обработки информации и ее передачи соответствующим службам. Ранее подобные процедуры могли затягиваться.

Кроме того, предусмотрено более активное использование автоматизированных информационных систем. Цифровизация процесса должна минимизировать человеческий фактор и ускорить реагирование в тех случаях, когда ребенок фактически исчезает из образовательной среды.

В центре перемен – безопасность детей

В Кабмине отмечают: нововведения направлены не на наказание, а на защиту прав ребенка. Ювенальные полицейские смогут быстрее получать информацию и реагировать на случаи, когда ребенок не охвачен учебой. Речь идет о раннем выявлении проблем в семье, предотвращении правонарушений и обеспечении права на образование.

Таким образом, государство формирует единую систему раннего реагирования на риски, связанные с нарушением права детей на образование. Правительство подчеркивает, что это шаг к усилению превентивной работы в общинах и налаживанию четкой координации между всеми ответственными службами.

Читайте также в "Комментариях", когда начинается регистрация на НМТ.