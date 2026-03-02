В младших классах могут ввести "свободный час": не мешает ли нововведение учебе и не снизится ли уровень знаний

В начальной школе в Украине могут появиться изменения, которые напрямую повлияют на ежедневное расписание учащихся. Речь идет о введении так называемого "свободного часа" — дополнительного учебного времени, которое школа сможет использовать гибко, в соответствии с потребностями детей.

Почти 60% учителей поддержали введение "свободного часа" - что изменится для детей 1-4 классов

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины . Идею поддержали почти 60% педагогов, принявших участие в опросе об обновлении Типовой образовательной программы для 1–4 классов. Всего к исследованию присоединились около 17,5 тысяч учителей, большинство из которых работают в системе Новой украинской школы.

Для чего нужен "свободный час"

Речь идет не о дополнительной нагрузке, а об инструменте гибкости. Школа сможет самостоятельно определять, на что направить этот час:

– усиление математики или чтения;

– развитие речевых навыков;

– творческие или интегрированные курсы;

– дополнительную поддержку детей, нуждающихся в индивидуальном внимании.

Фактически это шанс адаптировать обучение реальным потребностям конкретного класса, а не работать исключительно по жесткому шаблону.

Что говорят педагоги

Большинство учителей поддерживают идею, однако подчеркивают: для эффективного внедрения требуются четкие методические рекомендации. Педагоги хотят понимать, как именно планировать это время, чтобы оно не превратилось в формальность.

Также важно, чтобы "свободный час" не стал скрытым увеличением учебной нагрузки. В начальной школе переутомление детей остается одной из главных проблем.

Какие могут быть преимущества

Эксперты в образовании отмечают, что гибкое расписание позволяет быстрее реагировать на пробелы в знаниях. Если классу сложно дается определенная тема – появляется дополнительный ресурс для ее проработки.

Кроме того, свободный час может стать пространством для развития критического мышления, командной работы или эмоционального интеллекта – направлений, которые сложно полноценно интегрировать в рамках стандартных уроков.

Станет ли это обязательной нормой

Пока речь идет о проекте изменений в Типовой образовательной программе. Окончательные решения впереди. В то же время, поддержка большинства педагогов свидетельствует о запросе на большую автономию школ в формировании учебного процесса.

Если новшество будет утверждено, украинские начальные школы могут получить инструмент, который даст больше свободы – и детям, и учителям. Вопрос только в том, как именно этот ресурс будет использован.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали , что в Украине ужесточили контроль за посещением учебных заведений. Теперь информация о детях, которые не учатся или систематически не посещают школу, будет передаваться значительно оперативнее. Правительство обновило механизм взаимодействия между образовательными учреждениями, службами по делам детей и правоохранительными органами.