Кто будет учить наших детей: учителя английского провалили сертификацию

В Украине обнародовали результаты первого этапа сертификации педагогов 2026 года и цифры вызвали неоднозначную реакцию. Из 3423 зарегистрированных участников пороговый балл преодолели 2226 педагогов – это 65% от общего количества.

Образовательный холодный душ: только половина педагогов одного предмета смогла сдать тест

Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования . Тестирование прошло 7 февраля, а результаты уже доступны в электронных кабинетах участников.

Какой предмет показал самый плохой результат

Низкие показатели продемонстрировали учителя иностранного (английского) языка. Только 48% участников преодолели необходимый порог. То есть фактически больше половины педагогов этого предмета не смогли пройти первый этап.

Для сравнения:

– 83% учителей украинского языка и литературы успешно сдали тест;

– 76% педагогов начальных классов;

– 76% учителей истории и гражданских дисциплин;

– 54% учителей математики.

Разница между предметами оказалась существенной.

Что означает непроходимый балл

Участники, набравшие менее 60% от максимального количества тестовых баллов, не допущены к следующему этапу сертификации. Далее процесс передается в Государственную службу качества образования Украины , которая будет отвечать за оценивание педагогического мастерства и практического опыта.

Почему это вызывает резонанс

Английский язык считается одним из ключевых предметов в современной школе. Именно она открывает доступ к международному образованию, ИТ-сфере и глобальному рынку труда. Поэтому слабые результаты части педагогов стали предметом обсуждений в профессиональном сообществе.

Впрочем, сертификация является добровольной процедурой и не включает всех учителей страны. В 2026 году ее пройти могли до 5 тысяч педагогов.

Образовательные эксперты отмечают: сертификация – это инструмент повышения качества, а не наказание. В то же время, результаты демонстрируют потребность в дополнительном профессиональном развитии и поддержке отдельных категорий учителей.

Вопрос остается открытым: станет ли этот сигнал толчком к системным изменениям в подготовке педагогов, особенно иностранных языков, или ограничится только статистикой?

Читайте также в "Комментариях", что в начальной школе хотят ввести "свободный час".