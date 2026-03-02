Кто будет учить наших детей: учителя английского провалили сертификацию

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
В Украине обнародовали результаты первого этапа сертификации педагогов 2026 года и цифры вызвали неоднозначную реакцию. Из 3423 зарегистрированных участников пороговый балл преодолели 2226 педагогов – это 65% от общего количества.
Образовательный холодный душ: только половина педагогов одного предмета смогла сдать тест
Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования . Тестирование прошло 7 февраля, а результаты уже доступны в электронных кабинетах участников.
Низкие показатели продемонстрировали учителя иностранного (английского) языка. Только 48% участников преодолели необходимый порог. То есть фактически больше половины педагогов этого предмета не смогли пройти первый этап.
Для сравнения:
– 83% учителей украинского языка и литературы успешно сдали тест;
– 76% педагогов начальных классов;
– 76% учителей истории и гражданских дисциплин;
– 54% учителей математики.
Разница между предметами оказалась существенной.
Участники, набравшие менее 60% от максимального количества тестовых баллов, не допущены к следующему этапу сертификации. Далее процесс передается в Государственную службу качества образования Украины , которая будет отвечать за оценивание педагогического мастерства и практического опыта.
Английский язык считается одним из ключевых предметов в современной школе. Именно она открывает доступ к международному образованию, ИТ-сфере и глобальному рынку труда. Поэтому слабые результаты части педагогов стали предметом обсуждений в профессиональном сообществе.
Впрочем, сертификация является добровольной процедурой и не включает всех учителей страны. В 2026 году ее пройти могли до 5 тысяч педагогов.
Образовательные эксперты отмечают: сертификация – это инструмент повышения качества, а не наказание. В то же время, результаты демонстрируют потребность в дополнительном профессиональном развитии и поддержке отдельных категорий учителей.
Вопрос остается открытым: станет ли этот сигнал толчком к системным изменениям в подготовке педагогов, особенно иностранных языков, или ограничится только статистикой?
Читайте также в "Комментариях", что в начальной школе хотят ввести "свободный час".