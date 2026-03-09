"Детей начнут учить с пяти лет": в Украине вводят обязательный английский в детсадах

Рубрики
В Украине с 1 сентября 2026 года вводится новая образовательная норма — изучение английского языка в детских садах станет обязательным .
С сентября 2026 года английский станет обязательным в детских садах.
Речь идет о детях 5–6 лет , обучающихся в старших группах заведений дошкольного образования.
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, ссылаясь на положения нового закона "О дошкольном образовании".
В МОН отмечают, что нововведение должно помочь детям раньше начать знакомство с иностранным языком , что соответствует современным международным образовательным подходам.
Для организации занятий в детских садах будет вводиться новая педагогическая должность.
Речь идет об учителе английского языка для дошкольного образования .
Штатные нормативы предусматривают, что в каждую группу детей старшего дошкольного возраста будет вводиться 0,25 ставки преподавателя .
Это означает, что один педагог сможет работать сразу с несколькими группами.
Чтобы помочь педагогам адаптироваться к новым требованиям, разработан специальный методический советчик для преподавания английского языка в детских садах .
В нем содержатся рекомендации по:
планирование занятий;
формирование речевых навыков у детей;
игровых методик обучения;
адаптации уроков к возрастным особенностям дошкольников.
Специалисты отмечают, что в детсадах английский язык будут преподавать в легкой, игровой форме , без перегрузки детей.
Подготовку и профессиональное развитие педагогов планируют организовать через специальную национальную онлайн-платформу для учителей .
Ее создало Министерство образования и науки с учетом международного опыта преподавания языков в раннем возрасте.
Контент платформы разработан в сотрудничестве с Британским Советом и Cambridge University Press & Assessment .
На платформе доступен специальный раздел “Preschool Educators” , содержащий:
5 методических секций;
49 учебных материалов;
примерно 30 часов образовательного контента.
Все материалы адаптированы к возрасту детей и направлены на практическое применение в детских садах .
Образовательные эксперты отмечают, что именно дошкольный возраст считается наиболее благоприятным для изучения иностранных языков .
В этот период дети скорее запоминают новые слова, легче воспринимают произношение и формируют речевые навыки.
Именно поэтому во многих странах Европы иностранные языки начинают учить еще в детских садах.
В Украине же новая норма может стать важным шагом к модернизации системы дошкольного образования .
