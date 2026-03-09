"Детей начнут учить с пяти лет": в Украине вводят обязательный английский в детсадах

В Украине с 1 сентября 2026 года вводится новая образовательная норма — изучение английского языка в детских садах станет обязательным .

С сентября 2026 года английский станет обязательным в детских садах.

Речь идет о детях 5–6 лет , обучающихся в старших группах заведений дошкольного образования.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, ссылаясь на положения нового закона "О дошкольном образовании".

В МОН отмечают, что нововведение должно помочь детям раньше начать знакомство с иностранным языком , что соответствует современным международным образовательным подходам.

Отдельные учителя английского в детсадах

Для организации занятий в детских садах будет вводиться новая педагогическая должность.

Речь идет об учителе английского языка для дошкольного образования .

Штатные нормативы предусматривают, что в каждую группу детей старшего дошкольного возраста будет вводиться 0,25 ставки преподавателя .

Это означает, что один педагог сможет работать сразу с несколькими группами.

Методика и новые учебные материалы

Чтобы помочь педагогам адаптироваться к новым требованиям, разработан специальный методический советчик для преподавания английского языка в детских садах .

В нем содержатся рекомендации по:

планирование занятий;

формирование речевых навыков у детей;

игровых методик обучения;

адаптации уроков к возрастным особенностям дошкольников.

Специалисты отмечают, что в детсадах английский язык будут преподавать в легкой, игровой форме , без перегрузки детей.

Обучение педагогов

Подготовку и профессиональное развитие педагогов планируют организовать через специальную национальную онлайн-платформу для учителей .

Ее создало Министерство образования и науки с учетом международного опыта преподавания языков в раннем возрасте.

Контент платформы разработан в сотрудничестве с Британским Советом и Cambridge University Press & Assessment .

На платформе доступен специальный раздел “Preschool Educators” , содержащий:

5 методических секций;

49 учебных материалов;

примерно 30 часов образовательного контента.

Все материалы адаптированы к возрасту детей и направлены на практическое применение в детских садах .

Почему раннее изучение языков важно

Образовательные эксперты отмечают, что именно дошкольный возраст считается наиболее благоприятным для изучения иностранных языков .

В этот период дети скорее запоминают новые слова, легче воспринимают произношение и формируют речевые навыки.

Именно поэтому во многих странах Европы иностранные языки начинают учить еще в детских садах.

В Украине же новая норма может стать важным шагом к модернизации системы дошкольного образования .

