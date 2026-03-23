«Толерантність до "порішати"»: Оксен Лісовий зробив заяву про корупцію у вишах
Реорганізація через корупційні ризики: голова МОН попередив про жорсткі заходи для проблемних ВНЗ

23 березня 2026, 18:15
Недилько Ксения

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий акцентував увагу на небезпеці дрібної корупції у закладах вищої освіти. На його переконання, саме повсякденні "неофіційні розрахунки" за іспити чи заліки завдають найбільшої шкоди, оскільки привчають молодь до порушення закону.

Голова МОН підкреслив, що корупція у вищій школі — це не лише мільйонні схеми. "Побутова корупція у ВНЗ — найнебезпечніша, бо формує толерантність до "порішати"", — заявив Лісовий, додавши, що звичка купувати оцінки руйнує ціннісний фундамент майбутніх фахівців.

Міністерство вже впроваджує систему моніторингу, яка дозволяє виявляти підозрілу активність у навчальних закладах. Аналізу підлягають такі маркери, як відсутність реального розвитку закладу, стрімке скорочення кількості студентів або, навпаки, "аномальне зростання окремих категорій вступників".

У разі підтвердження негативних тенденцій міністр пообіцяв вдаватися до радикальних кроків. МОН готове ініціювати реорганізацію таких установ або їхнє приєднання до більш успішних та прозорих університетів. Лісовий запевнив, що відомство не ігноруватиме сигнали про зловживання та продовжить очищення системи освіти від практик минулого.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні готується масштабне розширення програми шкільного харчування. Вже з початку нового навчального року, 1 вересня, безкоштовні гарячі обіди стануть доступними для всіх учнів, які навчаються в очному або змішаному форматах. Про це повідомила Перша леді Олена Зеленська, зазначивши, що нововведення охопить близько 3 мільйонів дітей.



