Год повышенных ожиданий и растущей политической борьбы: Каковы итоги 2023 года для Украины

Подходит к концу 2023-й год, ставший для украинцев весьма неоднозначным временем. Наполненный гордости за себя и страну в 2022-м, оптимистичных ожиданий в 2023-м, прежде всего на военном фронте, заканчивается он не лучшим образом. Причиной тому не оправдавшиеся ожидания от летнего контрнаступления, тревожные заявления от многих спикеров и активизировавшиеся к концу года действия по мобилизации украинцев.



Итоги 2023 года для Украины. Фото с открытых источников

"Комментарии" разбирались с экспертами, какие же итоги за 2023-й год для Украины стали наиболее значимыми и какими из них украинцы могут гордиться.

Контрнаступление надежд не оправдало

Главным событием внутриполитической жизни Украины в 2023-м году эксперты назвали контрнаступление ВСУ, результаты которого из-за завышенных ожиданий от него обществом были восприняты скорее, как неудачные.

Так, по мнению политолога Константина Матвиенко, имели место ожидания, что контрнаступление может привести к отступлению россиян, возникновению кризиса внутри России, и как следствие — к победному для Украины завершению этого этапа войны.

"Однако скорость, с которой россияне минировали территории, восстанавливали старые минные поля и покорность, с которой они шли на "мясные штурмы", вместе с мощью их оборонительных укреплений не позволили оптимистическим ожиданиям оправдаться. Тем не менее ВСУ нанесли российской армии гигантские потери техники и личного состава — чего стоят только сбитые самолеты и затопленные суда", — говорит о главном событии года собеседник "Комментарии.юа".

По мнению политического эксперта Олега Постернака, нынешний этап войны сопровождается отсутствием у президентской команды умения качественного управления общественными настроениями и ожиданиями в военное время.

"К финалу года это привело к кризису жанра на едином телемарафоне, коммуникативным ошибкам в виде перегретого контрнаступления, а также унылых и радужно-пафосных комментариев официальных спикеров власти. Поэтому воспитанное на традициях плюрализма, свободы слов и демократии украинское общество активно ищет альтернативные интерпретации, что и укрепляет популярность Телеграм- и YouTube-контента", — отмечает собеседник "Комментариев".

Но даже несмотря на не оправдавшиеся ожидания от контрнаступления украинцы готовы воевать даже если Запад существенно сократит поддержку Украины.

От "супер-президента" к возврату политической конкуренции – политические итоги-2023

Олег Постернак отмечает, что 2023-й год стал годом "сжатой" войной политики, которая теперь прорвалась наружу во всех прежних ярких конфликтных красках. Так, военное время объективно и чрезвычайно укрепило президентскую вертикаль, превратило президентский офис в ключевую институцию государственного администрирования и стратегирования.

"По сути, Украина превратилась фактически в суперпрезидентскую республику, в которой деятельность парламента и правительства строго подчинена инструкциям Банковой, а местное самоуправление потеряло свой "голос" и значимость в государственной политике", — подчеркивает эксперт.

К новым реалиям политической коммуникации добавилась "политическая перезагрузка" осени 2023 года, когда многие старые политики и "новые лица" пытаются нащупать свое позиционирование в смутных очертаниях будущих выборов.

"Активизация "медийных" военных и волонтеров, готовящих к старту свои политических проекты, смена платформы Арестовича с акцентам на русскоязычную и усталую от войны среду, спровоцированный разлад между Зеленским и Залужным, ведущая за закрытыми дверями работа по переформатированию президентской силы, отчаянная попытка Порошенко и Тимошенко удержать ядро своих сокращающихся в прогрессии сторонников; желание Кличко урвать свое "место под солнцем" в начавшейся борьбе за антиэлекторат Зеленского – пожалуй можно считать наиболее примечательными политическими итогами года", — подчеркивает собеседник "Комментарии".

По мнению главы Украинской аналитической группы Александра Охрименко, рост политической конкуренции во время войны скорее навредит Украине, чем сделает что-то хорошее для внутриполитической ситуации в стране.

"Многие представители оппозиции, ранее выехавшие за пределы Украины успокоились, поняли что общество и действующая власть отстояли страну, опасаться России уже не стоит, и вернулись. После возвращения они подняли накал политической борьбы, чем объективно играют на руку Кремлю и желают поражения стране, чтобы потом взять в руки власть. Тем более как показал 2023-й год захватить сколь-нибудь значительные территории Россия, несмотря на всю риторику Путина, просто неспособна. А вот обострение внутриполитической ситуации во время войны еще ни одной стране не шло на пользу", — говорит о главной опасности роста политической конкуренции Александр Охрименко.

Весьма показательным отражением роста политической конкуренции, правда в России, по мнению Константина Матвиенко, стал мятеж Пригожина, показавший всю хрупкость российского режима. Подтверждением этого же стало и покушение на Пригожина и его убийство, так как судить его по закону просто не осмелились, вероятно опасаясь неких сложностей.

Не исключено, что еще одним отражением этого, стала явка с признанием в Международный уголовный суд в Гааге российского офицера Игоря Саликова.

"Его официальные свидетельства разоблачают намерение Путина напасть на Украину, чтобы ее полностью уничтожить, еще в 2014 году. Особенно важно то, что Саликов рассказал об умышленных обстрелах россиянами мирных городов Донбасса, чтобы обвинить в этом ВСУ и получить повод для нападения", — добавляет эксперт.

По мнению политического эксперта Алексея Якубина, можно даже говорить о восстановлении некоей политической жизни, которая выразилась в росте политических скандалов, кадровых назначениях, прежде всего в смене министр обороны.

И это хорошо уверен собеседник "Комментарии.юа", так как доказывает тягу украинского общества к демократии.

"В то же время с другой стороны Украина фактически получила свой "долгий парламент" (по аналогии с английским парламентом 1640-1652 годов правившем Англией во время правления короля Карла I, победившего в войне с ним и добившегося его казни – Комментарии.юа), поскольку выборы в Верховную Раду из-за войны были отменены", — отмечает еще одно важный на его взгляд, политический итог 2023 года, Алексей Якубин.

Экономика устояла, общество тоже, но есть нюансы – социально-экономические итоги-2023

Главным итогом в экономической сфере Украины, по словам экономического эксперта Даниила Монина, стало то что отечественная экономика устояла несмотря на все негативные прогнозы. Так, рост экономики даже несмотря на ожидаемый минус в первом квартале в -10% вырастет по итогам года на 6%. А инфляция хоть и ожидалась идти на спад, также значительно превзошла все ожидания спустившись за год с 26.6% до 5-6%.

"Основной отрицательный итог года – жесточайший провал в торговом балансе страны, который оценивается по итогам года в минус 37-38 млрд долларов после провала в минус 25 млрд в 2022 году. При этом от девальвации страну сдерживала финансовая помощь Запада которая оценивается в 42 млрд долларов (11 млрд грантов и 31 млрд кредитов). Это позволило даже нарастить международные резервы с 28.5 до 40 млрд долларов по итогам 2023 года", — говорит о главном экономическом минусе 2023 года для Украины Даниил Монин.

Но что хуже всего, ситуация вряд ли улучшится в будущем году, во всяком случае в условиях продолжающейся войны.

Правда при этом Алексей Якубин говорит о тенденции снижения к выделению Украине финансовой, как и военной, помощи, которая стала особенно заметной в конце года. Аналогичная ситуация наблюдается и с поддержкой со стороны Евросоюза.

Что до социальных итогов, то их оценки весьма неоднозначны.

К примеру, если в 2022-м году НБУ в своем инфляционном отчете оценивал безработицу в 25% или 3 млн чел., то осенью 2023 года официальных безработных было менее 100 тысяч человек.

Причем по данным сайта Минфин за время войны число официальных безработных упало втрое – с 313 тысяч в феврале 2022 года до 95 тысяч в ноябре 2023-го.

Также непонятным остается вопрос с количеством беженцев из Украины в Европе – как сообщает платформа открытых данных Опендатабот данные по их числу в самой Украине и мире различаются более чем вдвое. Так, по данным Госпогранслужбы не вернулись обратно примерно 2,4 млн украинцев, а ООН насчитало беженцев из Украины 6,24 млн.

Хорошим итогом может стать рост средней заработной платы в 2023-м году, по данным ПФУ она выросла с 12 645 до 14 518 гривен, по данным же сервиса поиска работы Work.ua — с 15 000 грн в январе до 18 500 грн. Но в обоих случаях рост зарплаты составил не менее 15%. Такой рост особенно ощутим на фоне снижения инфляции, которая с 26,6% по итогам 2022 года снизилась до примерно 4,5% в 2023-м.

Вместе с тем, председатель Союза потребителей коммунальных услуг, политический аналитик, соучредитель БФ "Доверие и помощь" Олег Попенко говорит, что ситуация в сфере ЖКХ в стране негативная, и радоваться росту доходов не стоит. Так как в будущем году вероятнее всего украинцам стоит ожидать роста тарифов на услуги ЖКХ. К примеру стоимость обслуживания многоквартирного дома выросла за 2023-й на 18%, на 5% – тарифы на вывоз твердых бытовых отходов, а электроэнергия может подорожать с нынешних 2,64 грн за киловатт до 3,5 грн.

Далее: приглашение Украины к началу переговоров о членстве в ЕС. Это длительный процесс, но важно начать.



Следующий год легче 2023 года не будет, но наше общество к трудностям уже адаптировалось.