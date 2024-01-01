Год повышенных ожиданий и растущей политической борьбы: Каковы итоги 2023 года для Украины

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Slava Kot
Подходит к концу 2023-й год, ставший для украинцев весьма неоднозначным временем. Наполненный гордости за себя и страну в 2022-м, оптимистичных ожиданий в 2023-м, прежде всего на военном фронте, заканчивается он не лучшим образом. Причиной тому не оправдавшиеся ожидания от летнего контрнаступления, тревожные заявления от многих спикеров и активизировавшиеся к концу года действия по мобилизации украинцев.
Итоги 2023 года для Украины. Фото с открытых источников
"Комментарии" разбирались с экспертами, какие же итоги за 2023-й год для Украины стали наиболее значимыми и какими из них украинцы могут гордиться.
Главным событием внутриполитической жизни Украины в 2023-м году эксперты назвали контрнаступление ВСУ, результаты которого из-за завышенных ожиданий от него обществом были восприняты скорее, как неудачные.
Так, по мнению политолога Константина Матвиенко, имели место ожидания, что контрнаступление может привести к отступлению россиян, возникновению кризиса внутри России, и как следствие — к победному для Украины завершению этого этапа войны.
По мнению политического эксперта Олега Постернака, нынешний этап войны сопровождается отсутствием у президентской команды умения качественного управления общественными настроениями и ожиданиями в военное время.
Но даже несмотря на не оправдавшиеся ожидания от контрнаступления украинцы готовы воевать даже если Запад существенно сократит поддержку Украины.
Олег Постернак отмечает, что 2023-й год стал годом "сжатой" войной политики, которая теперь прорвалась наружу во всех прежних ярких конфликтных красках. Так, военное время объективно и чрезвычайно укрепило президентскую вертикаль, превратило президентский офис в ключевую институцию государственного администрирования и стратегирования.
К новым реалиям политической коммуникации добавилась "политическая перезагрузка" осени 2023 года, когда многие старые политики и "новые лица" пытаются нащупать свое позиционирование в смутных очертаниях будущих выборов.
По мнению главы Украинской аналитической группы Александра Охрименко, рост политической конкуренции во время войны скорее навредит Украине, чем сделает что-то хорошее для внутриполитической ситуации в стране.
Весьма показательным отражением роста политической конкуренции, правда в России, по мнению Константина Матвиенко, стал мятеж Пригожина, показавший всю хрупкость российского режима. Подтверждением этого же стало и покушение на Пригожина и его убийство, так как судить его по закону просто не осмелились, вероятно опасаясь неких сложностей.
Не исключено, что еще одним отражением этого, стала явка с признанием в Международный уголовный суд в Гааге российского офицера Игоря Саликова.
По мнению политического эксперта Алексея Якубина, можно даже говорить о восстановлении некоей политической жизни, которая выразилась в росте политических скандалов, кадровых назначениях, прежде всего в смене министр обороны.
И это хорошо уверен собеседник "Комментарии.юа", так как доказывает тягу украинского общества к демократии.
Главным итогом в экономической сфере Украины, по словам экономического эксперта Даниила Монина, стало то что отечественная экономика устояла несмотря на все негативные прогнозы. Так, рост экономики даже несмотря на ожидаемый минус в первом квартале в -10% вырастет по итогам года на 6%. А инфляция хоть и ожидалась идти на спад, также значительно превзошла все ожидания спустившись за год с 26.6% до 5-6%.
Но что хуже всего, ситуация вряд ли улучшится в будущем году, во всяком случае в условиях продолжающейся войны.
Правда при этом Алексей Якубин говорит о тенденции снижения к выделению Украине финансовой, как и военной, помощи, которая стала особенно заметной в конце года. Аналогичная ситуация наблюдается и с поддержкой со стороны Евросоюза.
Что до социальных итогов, то их оценки весьма неоднозначны.
К примеру, если в 2022-м году НБУ в своем инфляционном отчете оценивал безработицу в 25% или 3 млн чел., то осенью 2023 года официальных безработных было менее 100 тысяч человек.
Причем по данным сайта Минфин за время войны число официальных безработных упало втрое – с 313 тысяч в феврале 2022 года до 95 тысяч в ноябре 2023-го.
Также непонятным остается вопрос с количеством беженцев из Украины в Европе – как сообщает платформа открытых данных Опендатабот данные по их числу в самой Украине и мире различаются более чем вдвое. Так, по данным Госпогранслужбы не вернулись обратно примерно 2,4 млн украинцев, а ООН насчитало беженцев из Украины 6,24 млн.
Хорошим итогом может стать рост средней заработной платы в 2023-м году, по данным ПФУ она выросла с 12 645 до 14 518 гривен, по данным же сервиса поиска работы Work.ua — с 15 000 грн в январе до 18 500 грн. Но в обоих случаях рост зарплаты составил не менее 15%. Такой рост особенно ощутим на фоне снижения инфляции, которая с 26,6% по итогам 2022 года снизилась до примерно 4,5% в 2023-м.
Вместе с тем, председатель Союза потребителей коммунальных услуг, политический аналитик, соучредитель БФ "Доверие и помощь" Олег Попенко говорит, что ситуация в сфере ЖКХ в стране негативная, и радоваться росту доходов не стоит. Так как в будущем году вероятнее всего украинцам стоит ожидать роста тарифов на услуги ЖКХ. К примеру стоимость обслуживания многоквартирного дома выросла за 2023-й на 18%, на 5% – тарифы на вывоз твердых бытовых отходов, а электроэнергия может подорожать с нынешних 2,64 грн за киловатт до 3,5 грн.
Далее: приглашение Украины к началу переговоров о членстве в ЕС. Это длительный процесс, но важно начать.
Следующий год легче 2023 года не будет, но наше общество к трудностям уже адаптировалось.
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1 января 2024, 21:37
2023 став роком потужного зміцнення культа особи самопроголошеного юдейського Фюрера з російськомовною щелепою і його російсько-мовно-щелепних корумпованих лизунів. Повний провал всього збудованого на фундаменті брехні. Повна узурпація влади божими обрізаними і шалене свято розкоші з використанням допомоги Заходу. Відсутність навчання на своїх помилках. Ось і зараз: вони так і не зрозуміли, що початок масованих ракетних ударів з 29.12.23 - це підготовка до великого наступу. Російські стратеги знають, що дощі припинились, земля підсохла, з 07.01.24 морози - завжди були їх стратегією. Програшні командувачі, як завжди проґавили цей момент, зазнали нищівної поразки і звинуватили в усьому Захід.