Готовы ли украинцы дальше воевать, если Запад уменьшит помощь: опрос

58% украинцев высказались за продолжение войны, даже если Запад существенно сократит поддержку Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, передает портал "Комментарии".

Большинство украинцев готовы в дальнейшем противостоять РФ. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса, 58% украинских граждан поддерживают продолжение боевых действий, если западные партнеры существенно сократят помощь Украине и возникнет угроза потери новых территорий.

32% украинцев высказались за прекращение боевых действий в случае существенного сокращения помощи со стороны Запада, если западные союзники предоставят серьезные гарантии безопасности, однако перспектива освобождения оккупированных территорий будет отложена на неопределенный срок.

Как показали результаты социсследования КМИСа, в южных и восточных областях Украины, которые ближе к фронту, более 40% жителей высказались за прекращение боевых действий без возвращения захваченных территорий, если Запад предоставит гарантии безопасности. На востоке сторонников прекращения войны – 42%, на юге – 40%, в центре – 26%, на западе – 28%.

В центре Украины сторонников продолжения боевых действий при сокращении западной помощи — 65%, на западе страны — 64%, на юге — 46%, а на востоке — 47%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что финансирование ЕС закупок и поставки военной техники в Украину поддерживают 60% европейцев. Экономические санкции в отношении российского правительства, компаний и частных лиц поддерживают 72% опрошенных. Почти девять из десяти (89%) согласны с оказанием гуманитарной поддержки людям, пострадавшим от войны. 84% согласны с тем, чтобы принимать в ЕС людей, спасающихся от войны.



