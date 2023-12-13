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Готовы ли украинцы дальше воевать, если Запад уменьшит помощь: опрос

Большинство украинцев не поддерживают прекращение боевых действий

сегодня, 18:53
Автор:
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Марьян Ощановский
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58% украинцев высказались за продолжение войны, даже если Запад существенно сократит поддержку Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, передает портал "Комментарии".

Готовы ли украинцы дальше воевать, если Запад уменьшит помощь: опрос

Большинство украинцев готовы в дальнейшем противостоять РФ. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса, 58% украинских граждан поддерживают продолжение боевых действий, если западные партнеры существенно сократят помощь Украине и возникнет угроза потери новых территорий.


32% украинцев высказались за прекращение боевых действий в случае существенного сокращения помощи со стороны Запада, если западные союзники предоставят серьезные гарантии безопасности, однако перспектива освобождения оккупированных территорий будет отложена на неопределенный срок.

Как показали результаты социсследования КМИСа, в южных и восточных областях Украины, которые ближе к фронту, более 40% жителей высказались за прекращение боевых действий без возвращения захваченных территорий, если Запад предоставит гарантии безопасности. На востоке сторонников прекращения войны – 42%, на юге – 40%, в центре – 26%, на западе – 28%.

В центре Украины сторонников продолжения боевых действий при сокращении западной помощи — 65%, на западе страны — 64%, на юге — 46%, а на востоке — 47%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что финансирование ЕС закупок и поставки военной техники в Украину поддерживают 60% европейцев. Экономические санкции в отношении российского правительства, компаний и частных лиц поддерживают 72% опрошенных. Почти девять из десяти (89%) согласны с оказанием гуманитарной поддержки людям, пострадавшим от войны. 84% согласны с тем, чтобы принимать в ЕС людей, спасающихся от войны.



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Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1331&page=1
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