Тысячи евро за возвращение домой: четыре страны, которые платят беженцам при отъезде

Поддержка украинцев по возвращении домой. Инвестиции в развитие экономики военной страны. Способ избавиться от беженцев, поощряя их выезд денежной компенсацией. Причин, почему Европа готова платить людям за возвращение в Украину может быть немало. "Комментарии" рассказывают, какие страны уже обнародовали планы возвращения украинцев домой.



Какие страны платят беженцам за возвращение в Украину? Фото из открытых источников

Официально о выплате пособия на возвращение уже заявили Швейцария, Норвегия, Чехия. Четвертая страна, Ирландия, сейчас такую инициативу обсуждает. Кстати, все эти страны ежемесячно выплачивают украинцам немалые суммы на социальную поддержку. О каких средствах идет речь смотрите на инфографике ниже.





По информации OOН, по состоянию на 29 октября около шести миллионов беженцев из Украины зафиксировано в Европе. Ниже рассказываем готовы ли украинцы, даже за немаленькие суммы вернуться жить домой.

Швейцария

С начала войны статус временной защиты или "статус S" в Швейцарии получили около 66 тысяч украинцев. Из социальных гарантий в этой стране бесплатное проживание в центре для беженцев сроком не менее недели, возможность проживания под патронатом местных и немалая денежная помощь. Размер его зависит от количества членов семьи, возраста, трудоспособности и региона проживания. По информации Государственного секретариата по миграции ДЭМ, ежемесячно украинские беженцы в Швейцарии получают 600 швейцарских франков (625 евро).

Долгое время во властных кругах страны дискутировали о продлении сроков действия особого статуса для украинцев. 1 ноября правительство Швейцарии обнародовало информацию о том, что как минимум до 4 марта 2025 года украинцы могут рассчитывать на временную защиту. Об этом сообщает швейцарское издание Swissinfo со ссылкой на Федеральный совет. На страницах этого же издания находим информацию правительства о плане возвращения украинцев домой.

Планы базируются на отмене "статуса S" через два-три года после начала войны, то есть в 2024 или 2025 годах, пишет Swissinfo. Тогда примерно 70 000 украинцев смогут вернуться домой, 80% из них добровольно; большинство – это семьи, которые были разделены из-за того, что мужчины остались в Украине.

Швейцария рассматривает разные сроки возврата: от шести до девяти месяцев. Именно от этого и зависит и размер пособия от 1000 до 4000 швейцарских франков на человека (от 1042 до 4168 евро).

Норвегия

В Норвегии убежище от войны нашли более 94 тысяч украинцев. Государство обеспечивает беженцев социальным жильем, за которое не приходится платить. Также ежемесячно здесь выплачивают пособие в размере почти 8 тысяч чешских крон (650 евро) и увеличивают эту помощь вдвое, если люди посещают курсы изучения языка.

Информацию о помощи на возвращение находим на портале Управления иммиграции. Сумма помощи: 17,5 тысячи норвежских крон (1481 евро). Если вы решите вернуться обратно в Норвегию, после того как получили помощь — деньги придется вернуть полностью или частично.

Сколько вам придется заплатить зависит от того, как долго вы находитесь в своей стране. До 12 месяцев – 15 тысяч крон, 13-18 месяцев – 10 тысяч, 18-24 месяца – 5 тысяч и после 24 месяцев вы сможете не возвращать деньги, – сообщает Норвежское управление.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что в последние месяцы наплыв беженцев в Норвегии значительно увеличился. Читайте также: "Украинцы массово выбирают эту страну".

Чехия

Более 366 тысяч украинцев уехали в Чехию после начала полномасштабной войны. Интересно, что официально в этой стране находится почти вдвое больше украинцев с официальными видами на жительство.

Что касается социального обеспечения, то с июля 2023 оно несколько сократилось. Об этом сообщает издание Seznam Zpravy. В частности, бесплатное жилье беженцам в этой стране теперь предоставляют только на первые 150 дней пребывания. Уменьшили и выплаты после этого срока. В первые пять месяцев беженцы в Чехии получают 4860 чешских крон (197 евро), далее — 3130 крон (127 евро).

Информацию о планах Чехии помогать с отправкой беженцев на дом опубликовали в конце октября. Для этого страна готовит специальную программу.

Беженцы могут оформить помощь о добровольном возвращении. Министерство внутренних дел возместит часть их расходов. Эту поддержку можно получить только один раз. Если бы репатрианты захотели получить долгосрочную визу в Чехии в определенный срок, то сначала должны вернуть половину оказанной помощи, — говорится в публикации издания Ceske Noviny.

Сумма помощи пока не уточняется, но речь идет о покупке билетов для возврата и обеспечения жильем на время перед выездом. Правительство Чехии обещает определить максимальный размер уже позже.

Ирландия

В "вечнозеленой стране" по состоянию на 29 октября 2023 временную защиту получили почти 99 тысяч украинцев. Среди стран Европы Ирландия предлагает одни из самых лояльных условий социальной защиты для беженцев. В частности, не ограничивают сроки проживания в бесплатном жилье и выплачивают 824 евро пособия в месяц.

Как и Чехия, Ирландия пока не обнародовала, сколько будет платить. По информации Irish Examiner, страны ЕС по окончании действия директивы о временной защите должны будут поддержать граждан, которые хотят остаться в Европе или предоставить социальную помощь тем, кто решит вернуться в Украину.

Журналистка издания "Комментарии" пообщалась с украинкой, которая уже год проживает в Ирландии и имеет статус временной защиты.

"Сейчас всем украинцам оформляют новые карты разрешения на проживание IRP. Что касается выплат, то я уже слышала об этой инициативе Ирландии. Официальной информации еще нет, насколько я знаю. Но мы обсуждали эту новость с украинцами и кто-то сказал о сумме четырех тысяч евро. Пока это просто слухи", — говорит Люба Корнач, приехавшая в Ирландию из Одессы.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали подробнее о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Ирландии, какую финансовую помощь получают и планируют ли возвращаться в Украину. Больше читайте в материале "Возвращаться не хочу жить здесь: что получают и планируют украинцы в Ирландии".

Вернутся или будут жить за границей

В настоящее время специалисты уверяют: за информацию, обнародованную в отчете НБУ за октябрь 2023 года, возвращение мигрантов из-за границы началось в ІІІ квартале этого года. Но оно происходит медленнее, чем прогнозировалось раньше. По прогнозам, в 2024 году в Украину планирует вернуться не больше 100 тыс. человек. В 2025-м – 700 тыс.

Значительная часть внешних мигрантов планирует вернуться в Украину, но доля тех, кто желает остаться в стране-реципиенте, особенно среди хорошо адаптированных, сейчас растет. Основной причиной невозврата в дальнейшем остаются высокие риски безопасности, — говорят эксперты в отчете.

По другим данным, к завершению войны в Украину планируется вернуться 30% украинских беженцев, а после победы – 68%. Однако какие основные причины, почему украинские беженцы не хотят возвращаться в Украину. Об этом ранее "Комментарии" рассказали в материале "Почему украинцы не хотят возвращаться: что держит беженцев за границей".