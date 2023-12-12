Как живут, сколько зарабатывают и почему возвращаются домой украинцы из Канады

В Канаде одна из самых мощных в мире украинских диаспор. Так сложилось по историческим причинам. Ведь эмиграция в заокеанскую страну ведет начало еще с XIX века. Новая волна переездов началась с приходом войны. Для украинцев здесь была создана специальная программа CUAET. По ней для беженцев предлагают разрешение на работу, временное жилье (на две недели) и единовременную выплату в размере трех тысяч канадских долларов. Но реалии для беженцев очень часто не совпадают с ожиданиями. Как живут украинцы в Канаде, какие цены на жилье и продукты, реально ли найти работу и почему люди едут сюда, даже если имеют временную защиту в других странах, рассказывает издание "Комментарии".

Как живут и сколько зарабатывают украинские беженцы в Канаде. Фото из открытых источников

По данным из официального портала Канадского Правительства, заявки на канадско-украинское разрешение на экстренные поездки (CUAET) по состоянию на 28 ноября подали 1 189 320 украинцев. Из них уже одобрено 936 293 разрешений.

По действию программы в Канаду уже прибыли 210 178 украинцев. Но уже с июля 2023 года ее приостановили. Новые заявки подавать больше нельзя, но те, кто успел оформить их раньше, еще имеют право на въезд в страну на особых условиях. Правительство утвердило программу по объединению семей. Поэтому заявку на визу украинцы могут подать в случае, если здесь проживает кто-то из ближайших родственников. Узнать больше о доступной программе можно по ссылке.

Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки

Программа CUAET действовала в течение полутора лет. Заполнив заявку на портале правительства, украинцы могли получить мультифункциональную визу с разрешением на въезд в страну. Сам документ на легальное пребывание с правом трудоустройства, как и все остальные документы, оформить можно только в Канаде. Что касается визы, то шанс на отказ был минимальным. Согласие получили более 90% из подавших заявки. И срок, по большей части, был соответствующий сроку действия загранпаспорта. Поэтому некоторые получили ее даже на 10 лет.

По приезде в Канаду, в миграционной службе, которая есть в каждом аэропорту, предоставляют разрешение на трудоустройство или обучение. В случае, если беженцам негде остановиться – их отправляют в гостиницу, которую бесплатно предоставляют на 14 дней. Можно оформить также помощь на базовые нужды. Однако последние две функции будут доступны только до апреля 2024 года. Как будет дальше – информации пока нет.

Канада – не Европа

Волна эмиграции украинцев в Канаду, которая началась во время русско-украинской войны, стала самой большой в истории. Даже после Второй Мировой уехало не так много людей. Тогда эмигрантов было в четыре раза меньше. По информации Канадского правительства, согласно переписи 2016 года около 1,36 миллиона человек, или около 4% населения Канады, сообщили, что, по крайней мере, один из своего этнического происхождения являлся украинцем. К ним можно добавить 200 тысяч украинцев, уехавших уже после российского вторжения.

Но если в Европе, временную защиту для украинцев можно приравнять к беженству, то в Канаде ситуация несколько иная. Здесь нет социальных гарантий и льгот, которыми привыкли пользоваться украинцы в европейских странах. Да и сама страна, хоть и похожа на США, но назвать ее социальной сложно.

Все это не останавливает украинцев, даже тех, кто уже имеет временную защиту в какой-либо из европейских стран, отправляться в Канаду, чтобы попытаться строить свою жизнь здесь. Хотя многие такие попытки не заканчиваются успехом: после нескольких месяцев, люди возвращаются в Европу.

Хмельничанин Дмитрий вместе с женой и сыном выехали в Ирландию в мае 2022-го года. В этой стране семья получила временную защиту. Но семья также заполнила заявку на визу в Канаду. После нескольких месяцев в Ирландии украинцы решили переехать в Канаду. Поскольку визы уже были – проблем с документами не возникло. Но жизнь в Канаде не оправдала ожиданий. Человек не мог найти работу с хорошей оплатой. Он говорит, что имел планы на приобретение собственного жилья, но с канадскими ценами это нереально, так что после полугода в Канаде хмельничане снова вернулись в Ирландию.

Месячная зарплата = месячная стоимость аренды

Ситуация с жильем здесь отличается от европейской. Если в первые месяцы войны в Канаде было немало семей, готовых приютить у себя на некоторый срок людей из Украины, то со временем их количество значительно уменьшилось.

Канада предоставляет размещение в социальной гостинице на две недели, а дальше… Нелегкие поиски квартиры в аренду. Здесь немаловажным аспектом остается цена, но даже если деньги есть, без документа от работодателя, договора вам не получить.

По данным исследовательской компании Urbanation, средняя стоимость аренды в Канаде в сентябре достигла рекордных 2149 канадских долларов. Это на 11% больше, чем годом ранее. В Торонто она составила 2614 канадских долларов. Эта сумма равна почти полному доходу до налогообложения человека, работающего полный рабочий день за минимальную зарплату.

Суммы могут варьироваться в зависимости от провинции. Больше украинцев в Канаде сосредоточены в Торонто, Ванкувере, Монреале, Калгари. От города зависит и ситуация с поиском работы.

К примеру, простой физической работы за минимальную зарплату много. Даже без знания английского. К примеру, работник на складе цветов получает 17 долларов в час. Реально найти и предложения офисного труда по 15,5 долларов в час. То есть в месяц это получается около 3250, а "чистыми" с вычетом налога это примерно 2300 канадских долларов (по курсу НБУ канадский доллар – 27,21 грн). В Канаде ценятся рабочие профессии – механик, электрик, сварщик. Но любую специальность следует подтверждать и получать лицензию.

Диплом, особенно украинский или даже европейский, здесь играет второстепенную роль. Большее значение для работодателя имеют рекомендации и опыт работы в Канаде. И какие-нибудь канадские курсы. Если он есть и есть возможность дать рекомендации от работодателя, то шансы найти хорошую работу значительно растут.





Почему возвращаются в Украину

Как рассказывает канадское издание Bloomberg, труднее всего адаптироваться в новой стране новоприбывшим. По словам работника социальной службы украинцев Канады в Торонто Андрея Завьялова, один из факторов, побуждающих людей покидать Канаду – это расходы.

"Человек становится не в состоянии найти деньги, но ему нужно платить за очень высокую аренду, продукты", – сказал Завьялов. "И такие расходы сильно бьют по карману иммигранта. Если нет ни работы, ни денег, выход один – возвращаются в Украину, где все знакомо".

Если же хочется собственный дом, то это удовольствие тоже не из дешевых. За отдельный домик площадью в 100-150 квадратных метров просят от 750 тысяч долларов. И это в относительно дешевой Альберте – в других провинциях стоимость жилья еще больше. В Торонто и за миллион ничего не сыщешь. Конечно, в маленьких городках цены ниже.

Пока нет данных о том, сколько людей, получивших CUAET, уже вернулись в Украину, в конце концов у большинства виза остается доступной еще на годы.

Из Европы возвращаются также

Напомним, ранее комментарии рассказывали о том, как живут украинцы в Ирландии и Германии. Детали можно прочитать в материалах: "Как живут, о чем мечтают, какую помощь получают и вернутся ли домой украинские беженцы из Германии" и "Возвращаться не хочу жить здесь: что получают и планируют украинцы в Ирландии".

По информации, обнародованной в отчете НБУ за октябрь 2023 года, возвращение мигрантов из-за границы началось в III квартале этого года. Но оно происходит медленнее, чем прогнозировалось раньше.

По прогнозам, в 2024 году в Украину планирует вернуться не больше 100 тыс. человек. В 2025-м — 700 тыс. Значительная часть внешних мигрантов планирует вернуться в Украину, но доля желающих остаться в стране-реципиенте, особенно среди хорошо адаптировавшихся, сейчас растет.

Основной причиной невозврата в дальнейшем остаются высокие риски безопасности , — говорят эксперты в отчете. По другим данным, к завершению войны в Украину планируется вернуться 30% украинских беженцев, а после победы – 68%.