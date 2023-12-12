Как живут, сколько зарабатывают и почему возвращаются домой украинцы из Канады

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Slava Kot
В Канаде одна из самых мощных в мире
украинских диаспор. Так сложилось по историческим причинам. Ведь эмиграция в
заокеанскую страну ведет начало еще с XIX века. Новая волна переездов началась
с приходом войны. Для украинцев здесь была создана специальная программа CUAET. По ней для беженцев предлагают разрешение на работу, временное жилье (на две
недели) и единовременную выплату в размере трех тысяч канадских долларов. Но
реалии для беженцев очень часто не совпадают с ожиданиями. Как живут украинцы в
Канаде, какие цены на жилье и продукты, реально ли найти работу и почему люди едут
сюда, даже если имеют временную защиту в других странах, рассказывает издание
"Комментарии".
Как живут и сколько зарабатывают украинские беженцы в Канаде. Фото из открытых источников
По данным из официального
портала Канадского Правительства, заявки на канадско-украинское разрешение
на экстренные поездки (CUAET) по состоянию на 28 ноября подали 1 189 320
украинцев. Из них уже одобрено 936 293 разрешений.
По действию программы в Канаду уже прибыли 210
178 украинцев. Но уже с июля 2023 года ее приостановили. Новые заявки подавать
больше нельзя, но те, кто успел оформить их раньше, еще имеют право на въезд в
страну на особых условиях. Правительство утвердило программу по объединению
семей. Поэтому заявку на визу украинцы могут подать в случае, если здесь
проживает кто-то из ближайших родственников. Узнать больше о доступной
программе можно по ссылке.
Программа CUAET действовала в течение полутора
лет. Заполнив заявку на портале правительства, украинцы могли получить
мультифункциональную визу с разрешением на въезд в страну. Сам документ на
легальное пребывание с правом трудоустройства, как и все остальные документы,
оформить можно только в Канаде. Что касается визы, то шанс на отказ был
минимальным. Согласие получили более 90% из подавших заявки. И срок, по большей
части, был соответствующий сроку действия загранпаспорта. Поэтому некоторые
получили ее даже на 10 лет.
По приезде в Канаду, в миграционной службе,
которая есть в каждом аэропорту, предоставляют разрешение на трудоустройство
или обучение. В случае, если беженцам негде остановиться – их отправляют в
гостиницу, которую бесплатно предоставляют на 14 дней. Можно оформить также
помощь на базовые нужды. Однако последние две функции будут доступны только до
апреля 2024 года. Как будет дальше – информации пока нет.
Волна эмиграции украинцев в Канаду, которая
началась во время русско-украинской войны, стала самой большой в истории. Даже
после Второй Мировой уехало не так много людей. Тогда эмигрантов было в четыре
раза меньше. По информации Канадского правительства, согласно переписи 2016
года около 1,36 миллиона человек, или около 4% населения Канады, сообщили, что,
по крайней мере, один из своего этнического происхождения являлся украинцем.
К ним можно добавить 200 тысяч украинцев, уехавших уже после российского
вторжения.
Но если в Европе, временную защиту для
украинцев можно приравнять к беженству, то в Канаде ситуация несколько иная.
Здесь нет социальных гарантий и льгот, которыми привыкли пользоваться украинцы
в европейских странах. Да и сама страна, хоть и похожа на США, но назвать ее
социальной сложно.
Все это не останавливает украинцев, даже тех,
кто уже имеет временную защиту в какой-либо из европейских стран, отправляться
в Канаду, чтобы попытаться строить свою жизнь здесь. Хотя многие такие попытки
не заканчиваются успехом: после нескольких месяцев, люди возвращаются в
Европу.
Хмельничанин Дмитрий вместе с женой и сыном
выехали в Ирландию в мае 2022-го года. В этой стране семья получила временную
защиту. Но семья также заполнила заявку на визу в Канаду. После нескольких
месяцев в Ирландии украинцы решили переехать в Канаду. Поскольку визы уже были
– проблем с документами не возникло. Но жизнь в Канаде не оправдала ожиданий.
Человек не мог найти работу с хорошей оплатой. Он говорит, что имел планы на
приобретение собственного жилья, но с канадскими ценами это нереально, так что
после полугода в Канаде хмельничане снова вернулись в Ирландию.
Ситуация с жильем здесь отличается от
европейской. Если в первые месяцы войны в Канаде было немало семей, готовых
приютить у себя на некоторый срок людей из Украины, то со временем их
количество значительно уменьшилось.
Канада предоставляет размещение в социальной
гостинице на две недели, а дальше… Нелегкие поиски квартиры в аренду. Здесь
немаловажным аспектом остается цена, но даже если деньги есть, без документа от
работодателя, договора вам не получить.
По данным исследовательской
компании Urbanation,
средняя стоимость аренды в Канаде в сентябре достигла рекордных 2149 канадских
долларов. Это на 11% больше, чем годом ранее. В Торонто она составила 2614
канадских долларов. Эта сумма равна почти полному доходу до налогообложения
человека, работающего полный рабочий день за минимальную зарплату.
Суммы могут варьироваться в зависимости от
провинции. Больше украинцев в Канаде сосредоточены в Торонто, Ванкувере,
Монреале, Калгари. От города зависит и ситуация с поиском работы.
К примеру, простой физической работы за
минимальную зарплату много. Даже без знания английского. К примеру, работник на
складе цветов получает 17 долларов в час. Реально найти и предложения офисного
труда по 15,5 долларов в час. То есть в месяц это получается около 3250, а
"чистыми" с вычетом налога это примерно 2300 канадских долларов (по курсу
НБУ канадский доллар – 27,21 грн). В Канаде ценятся рабочие профессии –
механик, электрик, сварщик. Но любую специальность следует подтверждать и
получать лицензию.
Диплом, особенно украинский или даже
европейский, здесь играет второстепенную роль. Большее значение для
работодателя имеют рекомендации и опыт работы в Канаде. И какие-нибудь
канадские курсы. Если он есть и есть возможность дать рекомендации от
работодателя, то шансы найти хорошую работу значительно растут.
Как рассказывает канадское издание Bloomberg, труднее всего адаптироваться в новой стране новоприбывшим. По словам
работника социальной службы украинцев Канады в Торонто Андрея Завьялова, один
из факторов, побуждающих людей покидать Канаду – это расходы.
Если же хочется собственный дом, то это
удовольствие тоже не из дешевых. За отдельный домик площадью в 100-150 квадратных
метров просят от 750 тысяч долларов. И это в относительно дешевой Альберте – в
других провинциях стоимость жилья еще больше. В Торонто и за миллион ничего не
сыщешь. Конечно, в маленьких городках цены ниже.
Пока нет данных о том, сколько людей,
получивших CUAET, уже вернулись в Украину, в конце концов у большинства виза
остается доступной еще на годы.
Напомним, ранее комментарии рассказывали о
том, как живут украинцы в Ирландии и Германии. Детали можно прочитать в
материалах: "Как
живут, о чем мечтают, какую помощь получают и вернутся ли домой украинские
беженцы из Германии" и "Возвращаться
не хочу жить здесь: что получают и планируют украинцы в Ирландии".
По информации, обнародованной в отчете
НБУ за октябрь 2023 года, возвращение мигрантов из-за границы началось в
III квартале этого года. Но оно происходит медленнее, чем прогнозировалось
раньше.
По прогнозам, в 2024 году в Украину планирует
вернуться не больше 100 тыс. человек. В 2025-м — 700 тыс. Значительная часть
внешних мигрантов планирует вернуться в Украину, но доля желающих остаться в
стране-реципиенте, особенно среди хорошо адаптировавшихся, сейчас растет.
Основной причиной невозврата в дальнейшем остаются высокие риски безопасности , — говорят эксперты в отчете. По другим данным, к завершению войны в Украину планируется вернуться 30% украинских беженцев, а после победы – 68%.
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