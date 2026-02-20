Зморшки від занепокоєння та робота з 3-ї ранку: як роки війни змінили Володимира Зеленського

Роки безперервного тиску та переживань помітно змінили зовнішність Володимира Зеленського: його колишнє "молоде та гладко поголене обличчя" залишилося в минулому, поступившись місцем зморшкам від занепокоєння та дедалі сивішій щетині. Про це йдеться у матеріалі, що описує виснажливий графік президента, який зазвичай починає робочий день "між 3 та 4 ранку", коли надходять перші звіти з фронту. Щоб витримати такий темп, він п'є багато чорної кави без цукру.

Зморшки від занепокоєння та робота з 3-ї ранку: як роки тиску змінили Володимира Зеленського

Перша леді Олена Зеленська в інтерв'ю CNN зізналася, що, дивлячись на чоловіка, їй здається, ніби війна триває набагато довше, ніж чотири роки. Вона зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення не було жодної миті повного щастя, а радість приносять лише короткі епізоди, як-от поява цуценя в родині.

"Це видно, якщо подивитися на нього. Але це не так важливо, як те, що він переживає всередині, на емоційному рівні", — наголосила Зеленська.

Попри колосальні навантаження, президент зберігає людяність та почуття гумору. Радник Дмитро Литвин, який постійно перебуває на зв'язку із главою держави, розповів, що Зеленський іноді знаходить час для книг або фільмів під час поїздок.

"Я захоплююся в ньому тим, що, незважаючи на те, через що він пройшов, він залишається порядною людиною. Він ставиться до людей краще, ніж вони до нього", — підсумував Литвин.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що під час Мюнхенської конференції з безпеки Президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістами Politico відзначив різницю між своїм становищем та міжнародною ізоляцією російського диктатора. Глава держави підкреслив свою відкритість до світу та свободу дій, протиставивши це стану очільника Кремля.

Зеленський зауважив, що перебуває у значно вигіднішій позиції, оскільки не боїться контактів з людьми та прагне змін у майбутньому.