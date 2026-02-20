Годы непрерывного давления и переживаний заметно изменили облик Владимира Зеленского: его прежнее "молодое и гладко выбритое лицо" осталось в прошлом, уступив место морщинам от беспокойства и все более седой щетине. Об этом говорится в материале, описывающем изнурительный график президента, который обычно начинает рабочий день "между 3 и 4 утра", когда поступают первые отчеты с фронта. Чтобы выдержать такой темп, он пьет много чёрного кофе без сахара.

Морщины от беспокойства и работа с 3 утра: как годы давления сменили Владимира Зеленского

Первая леди Елена Зеленская в интервью CNN призналась, что, глядя на мужчину, ей кажется, будто война длится гораздо дольше четырех лет. Она отметила, что с начала полномасштабного вторжения не было ни одного мгновения полного счастья, а радость приносят лишь короткие эпизоды, например появление щенка в семье.

Это видно, если посмотреть на него. Но это не столь важно, как то, что он переживает внутри, на эмоциональном уровне", — подчеркнула Зеленская.

Несмотря на колоссальные нагрузки, президент сохраняет человечность и чувство юмора. Советник Дмитрий Литвин, постоянно находящийся на связи с главой государства, рассказал, что Зеленский иногда находит время для книг или фильмов во время поездок.

"Я увлекаюсь в нем тем, что, несмотря на то, через что он прошел, он остается порядочным человеком. Он относится к людям лучше, чем они к нему", — подытожил Литвин.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во время Мюнхенской конференции по безопасности Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистами Politico отметил разницу между своим положением и международной изоляцией российского диктатора. Глава государства подчеркнул свою открытость к миру и свободу действий, противопоставив это состоянию главы Кремля.

Зеленский отметил, что находится в более выгодной позиции, поскольку не боится контактов с людьми и стремится к изменениям в будущем.