Відома українська волонтерка Марія Берлінська висловила скепсис щодо припущень про швидку смерть російського диктатора. Коментуючи заяву президента України про те, що Путіну "залишилося жити недовго", вона зазначила, що хоча це "той випадок, коли дуже хочеться, щоб слова нашого президента збулися", реальність може бути інакшою.

«Світові вожді з нами надовго»: Марія Берлінська прокоментувала сподівання на швидку смерть Путіна

Берлінська підкреслила, що сучасна наука створює нові виклики для світової політики. За її словами, "ШІ вкупі з біотехнологіями дають колосальні можливості до продовження життя людини". Волонтерка сумнівається у настанні "умовного безсмертя" у найближчі роки, проте вважає, що сучасна медицина здатна на багато що.

"Але чи реально продовжити повносправне життя до 100+ років? Абсолютно реально", — наголошує вона у своєму дописі.

Саме тому Марія Берлінська закликає не покладатися на природні чинники у боротьбі з агресором, а готуватися до тривалого протистояння. "З високою ймовірністю діючі світові вожді з нами надовго. Треба просто прийняти цей факт", — підсумувала волонтерка.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що під час Мюнхенської конференції з безпеки Президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістами Politico відзначив різницю між своїм становищем та міжнародною ізоляцією російського диктатора. Глава держави підкреслив свою відкритість до світу та свободу дій, протиставивши це стану очільника Кремля.

Зеленський зауважив, що перебуває у значно вигіднішій позиції, оскільки не боїться контактів з людьми та прагне змін у майбутньому. "Думаю, Путін теж у складному становищі, тому що... Я можу говорити з вами, тиснути руки... Я не боюся. Я хочу бути вільним, і я хочу змін після політики... І я тут, бачите? Тож я вільна людина, і я молодший за Путіна", — сказав Володимир Зеленський.