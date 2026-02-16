Известная украинская волонтер Мария Берлинская выразила скепсис о предположениях о скорой смерти российского диктатора. Комментируя заявление президента Украины о том, что Путину "осталось жить недолго", она отметила, что хотя это "тот случай, когда очень хочется, чтобы слова нашего президента сбылись", реальность может быть иной.

«Мировые вожди с нами надолго»: Мария Берлинская прокомментировала надежду на скорую смерть Путина

Берлинская подчеркнула, что современная наука создает новые вызовы мировой политике. По ее словам, "ИИ вместе с биотехнологиями дают колоссальные возможности для продления жизни человека". Волонтер сомневается в наступлении "условного бессмертия" в ближайшие годы, однако считает, что современная медицина способна на многое.

"Но реально ли продлить жизнь до 100+ лет? Абсолютно реально", — отмечает она в своем сообщении.

Именно поэтому Мария Берлинская призывает не полагаться на природные факторы в борьбе с агрессором, а готовиться к продолжительному противостоянию. "С высокой вероятностью действующие мировые вожди с нами надолго. Надо просто принять этот факт", — подытожила волонтер.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во время Мюнхенской конференции по безопасности Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистами Politico отметил разницу между своим положением и международной изоляцией российского диктатора. Глава государства подчеркнул свою открытость к миру и свободу действий, противопоставив это состоянию главы Кремля.

Зеленский отметил, что находится в более выгодной позиции, поскольку не боится контактов с людьми и стремится к изменениям в будущем. "Думаю, Путин тоже в сложном положении, потому что... Я могу говорить с вами, жать руки... Я не боюсь. Я хочу быть свободным, и я хочу изменений после политики... И я здесь, видите? Так что я свободный человек, и я моложе Путина", — сказал Владимир Зеленский.