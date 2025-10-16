logo_ukra

Завтра може бути прийнято рішення про припинення вогню: що відомо
Завтра може бути прийнято рішення про припинення вогню: що відомо

У Росії заявили, що можуть припинити вогонь для ремонту Запорізької АЕС

16 жовтня 2025, 16:21
Автор:
Недилько Ксения

Російський чиновник заявив, що рішення про призупинення бойових дій, щоб дозволити ремонт ліній електропередач на Запорізькій атомній електростанції в Україні, що знаходиться під контролем Росії, може бути прийнято вже завтра, пише Sky News з посиланням на прокремлівські ЗМІ.

Завтра може бути прийнято рішення про припинення вогню: що відомо

Завтра може бути прийнято рішення про припинення вогню: що відомо

Олексій Ліхачов, голова державної корпорації "Росатом", заявив, що запровадження "періоду спокою" може дозволити провести роботи на двох пошкоджених лініях електропередач до станції, одна з яких знаходиться на території, контрольованій Росією, а інша – під контролем України.

"Це дуже складне рішення, яке вимагає справедливого балансу. Воно дуже попереднє, дуже обережне, і можливо, що таке рішення буде реалізовано вже завтра", – цитують Ліхачова.

Запорізька АЕС, найбільша в Європі, наразі не виробляє електроенергію, але покладається на зовнішнє джерело живлення для охолодження ядерного матеріалу та запобігання серйозній аварії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що росіяни влаштовують провокації на Запорізькій АЕС в Енергодарі, їм вже вдалося відключити її від української енергосистеми, а тепер вони роблять усе, щоб підключити її до російської. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"На 15 день живлення від генераторів, офіційна речниця — директор по комунікаціям ЗАЕС від окупантів Яшина наголосила, що Україна послідовно наносить удари по паливним резервуарам для резервних генераторів. При тому, мало що не зафіксовно жодного подібного "удару" навіть мониторинговою місією МАГАТЕ, самі росіяни буквально сьогодні вночі черговий раз вели арт обстріл з території впритул до ЗАЕС", – наголошує Андрющенко.



