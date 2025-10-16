Российский чиновник заявил, что решение о приостановке боевых действий, чтобы разрешить ремонт линий электропередач на находящейся под контролем России Запорожской атомной электростанции в Украине, может быть принято уже завтра, пишет Sky News со ссылкой на прокремлевские СМИ.

Завтра может быть принято решение о прекращении огня: что известно

Алексей Лихачев, глава государственной корпорации "Росатом", заявил, что введение "периода покоя" может позволить провести работы на двух поврежденных линиях электропередач до станции, одна из которых находится на территории, контролируемой Россией, а другая – под контролем Украины.

"Это очень сложное решение, требующее справедливого баланса. Оно очень предварительное, очень осторожное, и, возможно, такое решение будет реализовано уже завтра", – цитируют Лихачева.

Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, не производит электроэнергию, но полагается на внешний источник питания для охлаждения ядерного материала и предотвращения серьезной аварии.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что россияне устраивают провокации на Запорожской АЭС в Энергодаре, им уже удалось отключить ее от украинской энергосистемы, а теперь они делают все, чтобы подключить ее к российской. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"На 15 день питания от генераторов, официальный представитель — директор по коммуникациям ЗАЭС от оккупантов Яшина подчеркнула, что Украина последовательно наносит удары по топливным резервуарам для резервных генераторов. При этом, чуть ли не зафиксировано ни одного подобного "удара" даже мониторинговой миссией МАГАТЕ, с территории вплотную к ЗАЭС", – отмечает Андрющенко.