Зарплати в Україні: кому платять майже 80 тис. грн і де пропонують найбільше

Спеціалістам яких галузей в Україні платять найбільше

30 березня 2026, 19:26
Кречмаровская Наталия

Ціни в Україні стрімко ростуть — чи встигають зарплати за подорожчанням. У Державній службі статистики повідомили, що за підсумками лютого середня заробітна плата в Україні зросла. 

Зарплата. Фото портал "Коментарі"

При цьому розрив між найвищими та найнижчими виплатами в розрізі галузей становить понад 60 тис. грн. Як зазначили в Держстаті, середня зарплата в лютому по Україні зросла на 1,2% порівняно із січнем і становила 28 321 грн.

Найвищі зарплати у лютому 2026 року зафіксували в: 

  • Києві — 45 651 грн,

  • Київській області — 29 077 грн.

Найнижчі доходи отримують жителі Кіровоградської (20 083 грн) та Чернівецької (20 460 грн) областей.

Відмінність в оплаті праці фіксується залежно від виду економічної діяльності. Сфера інформації та телекомунікацій залишається найбільш прибутковою для працівників.

Рейтинг виплат за галузями:

  • інформація та телекомунікації: 78 941 грн (найвищий показник);

  • мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: 18 681 грн (найнижчий показник).

У Держстаті додали, що в Україні станом на 1 березня 2026 року сукупна заборгованість із виплати заробітної плати становила 3,5 млн грн.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що пошук роботи — справа складна і часто, щоб знайти дійсно хороше місце, потрібно багато часу та зусиль. 

Значно спростити процес можна, звернувшись до Державної служби зайнятості, де є не тільки велика база перевірених роботодавців, а й додаткові послуги для шукачів. Адже на рахунку Служби зайнятості вже понад 35 років щоденної роботи: працевлаштовано понад 22 млн українців та працює 15 великих державних програм підтримки. Також, за підтримки Служби зайнятості, українці відкрили 435 тис. власних справ.




Джерело: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1355544373128271&set=a.319325240083528
