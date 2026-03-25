Як знайти роботу мрії: поради від Державної служби зайнятості

Пошук роботи — справа складна і часто, щоб знайти дійсно хороше місце, потрібно багато часу та зусиль.

Значно спростити процес можна, звернувшись до Державної служби зайнятості, де є не тільки велика база перевірених роботодавців, а й додаткові послуги для шукачів. Адже на рахунку Служби зайнятості вже понад 35 років щоденної роботи: працевлаштовано понад 22 млн українців та працює 15 великих державних програм підтримки. Також, за підтримки Служби зайнятості, українці відкрили 435 тис. власних справ.

У Державній службі зайнятості вказали на три основні фактори ефективного пошуку роботи:

1. Найважливіше — зрозуміти, чим саме хочеться займатися та до чого лежить душа

У Службі зазначають, що не існує хороших чи поганих професій, важливо, щоб робота подобалася особисто вам. Щоб українці мали змогу визначитися зі своїми вподобаннями фахівці Служби ґрунтовно співпрацюють з навчальними закладами та пояснюють дітям, що обирати фах треба за інтересами.

“Впродовж минулого року профорієнтаційними послугами було охоплено майже 126 тисяч молодих людей, з яких 70 тис. — школярі. З початку року таку роботу проведено вже понад 7 тис. разів”, — зазначають у Службі.

Також шукачі можуть скористатися послугами профорієнтаційних консультантів. У Службі пояснили, що такі спеціалісти є в кожній області України і на прийом до них можна записатися онлайн.

Не менш важливим, ніж визначитися зі сферою майбутньої роботи, є і освоєння навичок, яких бракує. В цьому також можуть допомогти центри зайнятості. У Державній службі зайнятості розповіли, що у 2025 році організували навчання для 93 тис. людей, у 2026 році показник уже понад 17 тис.

“У 2026-му вже понад 10 тис. осіб здобували знання в Центрах професійно технічної освіти, майже 2 тисячі — отримали ваучер, який дає можливість здобути додаткову освіту в вищому навчальному закладі, понад 150 жінок долучилися до експериментального проєкту Служби зайнятості, щоб опанувати умовно чоловічими професіями”, — зазначили у Службі.

2. Підготуватися до пошуку роботи: написати резюме та підготуватися до співбесіди

У центрах зайнятості допоможуть опанувати такі здібності, як:

вміння будувати робочі відносини,

здатність грамотно організовувати час,

пошук нестандартних рішень,

майстерність брати відповідальність,

навички працювати під тиском.

Звернувшись до Служби, клієнти отримують широкий перелік профінформаційних, консультаційних послуг, а також залучаються до профвідборів. Лише цього року проведено понад 16 тис. таких заходів за майже 60 різними напрямками.

“Навчання орієнтовані не лише на те, щоб гарно себе презентувати перед роботодавцем, написати резюме, від якого всі будуть у захваті. Одним із головних завдань працівників Служби зайнятості є пояснити шукачам роботи, що не лише вони мають підходити потенційному роботодавцю. Дуже важливо оцінити, чи дійсно є цікавою та чи інша пропозиція. Клієнт Служби зайнятості має чітко розуміти, чи підходить йому роботодавець і майбутній колектив, які саме види робіт передбачає та чи інша вакансія”, — наголосили у Службі.

3. Правильне оформлення на роботу

При пошуку роботи за допомогою Служби фахівець і працедавець мають можливість познайомитися, зрозуміти чи підходять вони одне одному в питаннях умінь, навичок, здатності до адаптації. І всі такі договори мають бути офіційними та передбачати оплату праці.

Всі роботодавці, які співпрацюють зі Службою зайнятості, офіційно наймають своїх працівників і оформлюють необхідні документи.



