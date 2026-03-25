Як знайти роботу мрії: поради від Державної служби зайнятості

Кречмаровская Наталия
Пошук роботи — справа складна і часто, щоб знайти дійсно хороше місце, потрібно багато часу та зусиль.
Значно спростити процес можна, звернувшись до Державної служби зайнятості, де є не тільки велика база перевірених роботодавців, а й додаткові послуги для шукачів. Адже на рахунку Служби зайнятості вже понад 35 років щоденної роботи: працевлаштовано понад 22 млн українців та працює 15 великих державних програм підтримки. Також, за підтримки Служби зайнятості, українці відкрили 435 тис. власних справ.
У Державній службі зайнятості вказали на три основні фактори ефективного пошуку роботи:
1. Найважливіше — зрозуміти, чим саме хочеться займатися та до чого лежить душа
У Службі зазначають, що не існує хороших чи поганих професій, важливо, щоб робота подобалася особисто вам. Щоб українці мали змогу визначитися зі своїми вподобаннями фахівці Служби ґрунтовно співпрацюють з навчальними закладами та пояснюють дітям, що обирати фах треба за інтересами.
Також шукачі можуть скористатися послугами профорієнтаційних консультантів. У Службі пояснили, що такі спеціалісти є в кожній області України і на прийом до них можна записатися онлайн.
Не менш важливим, ніж визначитися зі сферою майбутньої роботи, є і освоєння навичок, яких бракує. В цьому також можуть допомогти центри зайнятості. У Державній службі зайнятості розповіли, що у 2025 році організували навчання для 93 тис. людей, у 2026 році показник уже понад 17 тис.
2. Підготуватися до пошуку роботи: написати резюме та підготуватися до співбесіди
У центрах зайнятості допоможуть опанувати такі здібності, як:
вміння будувати робочі відносини,
здатність грамотно організовувати час,
пошук нестандартних рішень,
майстерність брати відповідальність,
навички працювати під тиском.
Звернувшись до Служби, клієнти отримують широкий перелік профінформаційних, консультаційних послуг, а також залучаються до профвідборів. Лише цього року проведено понад 16 тис. таких заходів за майже 60 різними напрямками.
3. Правильне оформлення на роботу
При пошуку роботи за допомогою Служби фахівець і працедавець мають можливість познайомитися, зрозуміти чи підходять вони одне одному в питаннях умінь, навичок, здатності до адаптації. І всі такі договори мають бути офіційними та передбачати оплату праці.
Всі роботодавці, які співпрацюють зі Службою зайнятості, офіційно наймають своїх працівників і оформлюють необхідні документи.