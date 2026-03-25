Как найти работу мечты: советы от Государственной службы занятости

Поиск работы – дело сложное и часто, чтобы найти действительно хорошее место, нужно много времени и усилий.

Значительно упростить процесс можно, обратившись в Государственную службу занятости, где есть не только большая база проверенных работодателей, но дополнительные услуги для соискателей. Ведь на счету Службы занятости уже более 35 лет ежедневной работы: трудоустроено более 22 млн украинцев и работает 15 крупных государственных программ поддержки. Также при поддержке Службы занятости украинцы открыли 435 тыс. собственных дел.

В Государственной службе занятости указали на три основных фактора эффективного поиска работы:

1. Самое важное – понять, чем именно хочется заниматься и к чему лежит душа

В Службе отмечают, что нет хороших или плохих профессий, важно, чтобы работа нравилась лично вам. Чтобы украинцы имели возможность определиться со своими предпочтениями специалисты Службы сотрудничают с учебными заведениями и объясняют детям, что выбирать профессию нужно по интересам.

"В течение прошлого года профориентационными услугами было охвачено почти 126 тысяч молодых людей, из которых 70 тыс. — школьники. С начала года такая работа проведена уже более 7 тыс. раз", — отмечают в Службе.

Также соискатели могут пользоваться услугами профориентационных консультантов. В Службе объяснили, что такие специалисты есть в каждой области Украины и на прием в них можно записаться онлайн.

Не менее важным, чем определиться со сферой будущей работы, является и освоение недостающих навыков. В этом могут помочь центры занятости. В Государственной службе занятости рассказали, что в 2025 году организовали обучение для 93 тыс. человек, в 2026 году показатель уже более 17 тыс. человек.

"В 2026-м уже более 10 тыс. человек получали знания в Центрах профессионально технического образования, почти 2 тысячи — получили ваучер, который дает возможность получить дополнительное образование в высшем учебном заведении, более 150 женщин присоединились к экспериментальному проекту Службы занятости, чтобы овладеть условно мужскими профессиями”, — отметили в Службе.

2. Подготовиться к поиску работы: написать резюме и подготовиться к собеседованию

В центрах занятости помогут овладеть такими способностями, как:

умение строить рабочие отношения,

способность грамотно организовывать время,

поиск нестандартных решений,

мастерство брать ответственность,

навыки работать под давлением.

Обратившись в Службу, клиенты получают широкий перечень профинформационных, консультационных услуг, а также привлекаются к профотборам. Только в этом году проведено более 16 тыс. таких мероприятий по почти 60 разным направлениям.

"Обучение ориентировано не только на то, чтобы хорошо себя презентовать перед работодателем, написать резюме, от которого все будут в восторге. Одной из главных задач работников Службы занятости является объяснить соискателям работы, что не только они должны подходить потенциальному работодателю. Очень важно оценить, действительно ли интересно то или иное предложение. Клиент Службы занятости должен четко понимать, подходит ли ему работодатель и будущий коллектив, какие виды работ предусматривает та или иная вакансия”, — подчеркнули в Службе.

3. Правильное оформление на работу

При поиске работы с помощью Службы специалист и работодатель имеют возможность познакомиться, понять подходят ли они друг другу в вопросах умений, навыков, способности к адаптации. И все такие договоры должны быть официальными и предусматривать оплату труда.

Все работодатели, сотрудничающие со Службой занятости, официально нанимают своих работников и оформляют необходимые документы.



