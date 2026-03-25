Как найти работу мечты: советы от Государственной службы занятости

Кречмаровская Наталия
Поиск работы – дело сложное и часто, чтобы найти действительно хорошее место, нужно много времени и усилий.
Значительно упростить процесс можно, обратившись в Государственную службу занятости, где есть не только большая база проверенных работодателей, но дополнительные услуги для соискателей. Ведь на счету Службы занятости уже более 35 лет ежедневной работы: трудоустроено более 22 млн украинцев и работает 15 крупных государственных программ поддержки. Также при поддержке Службы занятости украинцы открыли 435 тыс. собственных дел.
В Государственной службе занятости указали на три основных фактора эффективного поиска работы:
1. Самое важное – понять, чем именно хочется заниматься и к чему лежит душа
В Службе отмечают, что нет хороших или плохих профессий, важно, чтобы работа нравилась лично вам. Чтобы украинцы имели возможность определиться со своими предпочтениями специалисты Службы сотрудничают с учебными заведениями и объясняют детям, что выбирать профессию нужно по интересам.
Также соискатели могут пользоваться услугами профориентационных консультантов. В Службе объяснили, что такие специалисты есть в каждой области Украины и на прием в них можно записаться онлайн.
Не менее важным, чем определиться со сферой будущей работы, является и освоение недостающих навыков. В этом могут помочь центры занятости. В Государственной службе занятости рассказали, что в 2025 году организовали обучение для 93 тыс. человек, в 2026 году показатель уже более 17 тыс. человек.
2. Подготовиться к поиску работы: написать резюме и подготовиться к собеседованию
В центрах занятости помогут овладеть такими способностями, как:
умение строить рабочие отношения,
способность грамотно организовывать время,
поиск нестандартных решений,
мастерство брать ответственность,
навыки работать под давлением.
Обратившись в Службу, клиенты получают широкий перечень профинформационных, консультационных услуг, а также привлекаются к профотборам. Только в этом году проведено более 16 тыс. таких мероприятий по почти 60 разным направлениям.
3. Правильное оформление на работу
При поиске работы с помощью Службы специалист и работодатель имеют возможность познакомиться, понять подходят ли они друг другу в вопросах умений, навыков, способности к адаптации. И все такие договоры должны быть официальными и предусматривать оплату труда.
Все работодатели, сотрудничающие со Службой занятости, официально нанимают своих работников и оформляют необходимые документы.