Зарплаты в Украине: кому платят почти 80 тыс. грн и где предлагают больше всего

Цены в Украине стремительно растут — успевают ли зарплаты за удорожанием. В Государственной службе статистики сообщили, что по итогам февраля средняя заработная плата в Украине выросла.

При этом разрыв между высокими и низкими выплатами в разрезе отраслей составляет более 60 тыс. грн. Как отметили в Госстате, средняя зарплата в феврале по Украине выросла на 1,2% по сравнению с январем и составила 28 321 грн.

Самые высокие зарплаты в феврале 2026 года зафиксировали в:

Киеве — 45 651 грн,

Киевской области – 29 077 грн.

Самые низкие доходы получают жители Кировоградской (20083 грн) и Черновицкой (20460 грн) областей.

Различие в оплате труда фиксируется в зависимости от вида экономической деятельности. Сфера информации и телекоммуникаций остается наиболее прибыльной для работников.

Рейтинг выплат по отраслям:

информация и телекоммуникации: 78 941 грн (высокий показатель);

искусство, спорт, развлечения и отдых: 18 681 грн (самый низкий показатель).

В Госстате добавили, что в Украине на 1 марта 2026 года совокупная задолженность по выплате заработной платы составила 3,5 млн грн.

