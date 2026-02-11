В Україні готується масштабна реформа цивільного законодавства, яка має на меті адаптувати трудові відносини до сучасної цифрової реальності. Проєкт нового Цивільного кодексу України пропонує офіційно запровадити поняття "право на інформаційний спокій".

Захист від «роботи 24/7»: стаття 337 нового ЦК заборонить карати працівників за ігнорування повідомлень у вихідні

Що передбачає нова норма?

Згідно з новою статтею 337, працівники отримають законну можливість не брати участі у робочих, службових чи професійних комунікаціях у свій вільний час. Це стосується вихідних, святкових днів, періоду відпусток та часу поза межами, визначеними договором.

Законопроєкт чітко встановлює запобіжники проти тиску з боку роботодавців:

"Реалізація працівником права на інформаційний спокій не може бути підставою для притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, погіршення умов праці, позбавлення премій або до будь-яких інших негативних наслідків".

Винятки: хто залишиться на зв'язку?

Право на спокій не буде абсолютним. Воно може бути порушене у випадках, пов'язаних із критичними ситуаціями для держави та суспільства:

Загроза національній безпеці або громадському порядку.

Необхідність охорони здоров’я.

Запобігання аваріям та ризику завдання шкоди життю інших осіб.

Таким чином, норми про інформаційний спокій, ймовірно, не стосуватимуться медиків, рятувальників, правоохоронців та військовослужбовців.

Цифрова реальність та чинне право

Автори ініціативи зазначають, що чинний Цивільний кодекс (зокрема стаття 301) вже захищає право на особисте життя, але він "пасе задніх" у питаннях цифрових комунікацій. Хоча у 2021 році до КЗпП додали поняття "період відключення", воно наразі стосується лише дистанційних працівників.

Новий проєкт прагне розширити цей захист на всіх, фіксуючи принцип:

"Робочий час — це оплачуваний ресурс, а вільний час має супроводжуватись інформаційним спокоєм".

Можливі ризики та "лазівки"

Попри прогресивність ідеї, експерти звертають увагу на важливе застереження в проєкті: право на спокій може не застосовуватися, якщо інше передбачено договором. Це створює ризик появи нових шаблонів трудових контрактів, де роботодавці прописуватимуть обов'язок бути на зв'язку 24/7 як "специфічну умову праці".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні готується масштабна реформа трудового законодавства. Уряд розробив проєкт нового Трудового кодексу, який покликаний остаточно замінити застарілий радянський КЗпП 1971 року. Як повідомив народний депутат Павло Фролов, новий документ встановлює сучасні, гнучкі та зрозумілі правила гри на ринку праці.