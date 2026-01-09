В Україні готується масштабна реформа трудового законодавства. Уряд розробив проєкт нового Трудового кодексу, який покликаний остаточно замінити застарілий радянський КЗпП 1971 року. Як повідомив народний депутат Павло Фролов, новий документ встановлює сучасні, гнучкі та зрозумілі правила гри на ринку праці.

Прощавай, радянське минуле: Уряд підготував новий Трудовий кодекс України

За оцінками Кабінету Міністрів, детінізація ринку завдяки новому кодексу може принести бюджету додатково 43 млрд грн на рік.

Що саме зміниться для українців?

1. Боротьба з "тіньовою" зайнятістю

Запроваджується 8 чітких критеріїв трудових відносин. Це допоможе встановити, чи є робота фактично найманою, навіть якщо вона прихована під іншими формами співпраці.

2. Гнучкість та цифровізація

Кількість типів трудових договорів збільшиться з 6 до 9. Зокрема, на законодавчому рівні врегулюють:

дистанційну та надомну роботу;

роботу з нефіксованим робочим часом;

електронний документообіг (цифрові документи тепер офіційно прирівнюються до паперових).

3. Європейські стандарти зарплати

Мінімальна заробітна плата (як погодинна, так і місячна) буде чітко прив’язана до середньої зарплати за стандартами ЄС. Це зробить систему оплати праці більш прозорою та прогнозованою.

4. Соціальні гарантії та підтримка батьків

Новий кодекс впроваджує гнучкі графіки для батьків. Зокрема, передбачено відпустку до 2 місяців по догляду за дитиною, якою зможуть скористатися обоє батьків.

5. Можливості для молоді та бізнесу

Учнівський договір: молодь зможе офіційно поєднувати навчання з роботою.

Реформа інспекції праці: кількість безпідставних перевірок бізнесу має суттєво зменшитися.

Очікується, що оновлений Кодекс сприятиме активнішому залученню до економіки жінок, ветеранів, молоді та людей з інвалідністю. Верховна Рада планує розглянути законопроєкт вже найближчим часом.

