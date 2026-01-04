Зарплати перерахували з 1 січня: хто в Україні почав отримувати більше з нового року

З 1 січня 2026 року в Україні набули чинності оновлені правила оплати праці для значної частини бюджетників. Причиною змін стало підвищення прожиткового мінімуму та відповідне коригування Єдиної тарифної сітки (ЄТС) — базового механізму формування посадових окладів у державних і комунальних установах.

Бюджетникам підвищили оклади після оновлення соціальних стандартів

Саме ці показники визначають мінімальні та посадові оклади для працівників освіти, медицини, соціальної сфери, культури та інших галузей, що фінансуються з бюджету.

Що саме змінилося з початку 2026 року

Ключовою новацією став перерахунок тарифних коефіцієнтів і базової розрахункової величини, від якої залежать зарплати за всіма розрядами ЄТС. Після підвищення прожиткового мінімуму автоматично зросла й стартова сума, на основі якої формуються посадові оклади.

За роз’ясненнями урядових структур, рішення має на меті частково вирівняти оплату праці між різними категоріями бюджетників і зменшити критичні розриви в доходах, які накопичувалися роками. Оновлені оклади стали новою базою для нарахування всіх надбавок і доплат.

Кому підвищили зарплати: перелік професій

Під перерахунок потрапили працівники, чия заробітна плата безпосередньо прив’язана до ЄТС. Зокрема, зростання доходів передбачене для таких категорій:

Освітяни — вчителі, викладачі, керівники та адміністративний персонал навчальних закладів

Медичні працівники — лікарі, медсестри, молодший медперсонал державних лікарень

Соціальні працівники — співробітники служб соціального захисту та реабілітаційних установ

Працівники культури — бібліотекарі, музейники, театральні працівники

Молодший технічний персонал — прибиральники, робітники з обслуговування, допоміжні працівники

Окремі категорії державних службовців, для яких встановлено нові мінімальні посадові оклади

Чому реальні доходи зростуть більше, ніж оклад

Підвищення посадового окладу має накопичувальний ефект. Більшість доплат — за стаж, інтенсивність роботи, шкідливі умови, кваліфікаційну категорію або премії — нараховуються у відсотках від окладу. Відтак загальна сума зарплати зростає помітніше, ніж базова ставка.

В уряді підкреслюють, що особливу увагу під час перерахунку приділили сферам з гострим кадровим дефіцитом. Підвищення оплати праці розглядається як інструмент утримання спеціалістів та залучення нових кадрів до бюджетної сфери в умовах війни та економічної нестабільності.

