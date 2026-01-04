Зарплаты перечислили с 1 января: кто в Украине начал получать больше с нового года

С 1 января 2026 г. в Украине вступили в силу обновленные правила оплаты труда для значительной части бюджетников. Причиной изменений стало повышение прожиточного минимума и соответствующая корректировка Единой тарифной сетки (ЕТС) – базового механизма формирования должностных окладов в государственных и коммунальных учреждениях.

Бюджетникам повысили оклады после обновления социальных стандартов

Именно эти показатели определяют минимальные и должностные оклады для работников образования, медицины, социальной сферы, культуры и других финансируемых из бюджета отраслей.

Что именно изменилось с начала 2026 года

Ключевой новацией стал перерасчет тарифных коэффициентов и базовой расчетной величины , от которой зависят зарплаты по всем разрядам ЕТС. После повышения прожиточного минимума автоматически выросла и стартовая сумма, на основе которой формируются должностные оклады.

По разъяснениям правительственных структур, решение имеет целью частично выравнять оплату труда между разными категориями бюджетников и уменьшить критические разрывы в накапливавшихся годами доходах. Обновленные оклады стали новой базой для начисления всех прибавок и доплат.

Кому повысили зарплаты: список профессий

Под перерасчет попали работники, чья заработная плата напрямую привязана к ЕТС. В частности, рост доходов предусмотрен для следующих категорий:

Педагоги — учителя, преподаватели, руководители и административный персонал учебных заведений

Медицинские работники — врачи, медсестры, младший медперсонал государственных больниц

Социальные работники — сотрудники служб социальной защиты и реабилитационных учреждений

Работники культуры — библиотекари, музейщики, театральные работники

Младший технический персонал — уборщики, работники по обслуживанию, вспомогательные работники

Отдельные категории государственных служащих , для которых установлены новые минимальные должностные оклады

Почему реальные доходы возрастут больше, чем оклад

Повышение должностного оклада оказывает накопительный эффект . Большинство доплат за стаж, интенсивность работы, вредные условия, квалификационную категорию или премии начисляются в процентах от оклада. Следовательно, общая сумма зарплаты растет заметнее, чем базовая ставка.

В правительстве подчеркивают, что особое внимание при пересчете было уделено сферам с острым кадровым дефицитом. Повышение оплаты труда рассматривается как инструмент содержания специалистов и привлечение новых кадров в бюджетную сферу в условиях войны и экономической нестабильности.

